Собрали 11 тысяч военных: россияне готовятся к наступлению на важный город

В настоящее время оккупанты не контролируют ни одной части города.

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Россия готовится к наступлению в Донецкой области / коллаж: Главред, фото: Минобороны России, deepstatemap

Ключевые тезисы:

Россияне наращивают активность в районе Константиновки

Основная тактика — инфильтрация небольшими группами

Численность группировки оценивается в 11 тысяч военных

Российские оккупационные войска усиливают давление на Константиновском и Славянском направлениях. Россияне придерживаются тактики инфильтрации, хотя порой прибегают и к механизированным штурмам. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что Минобороны РФ продолжает распространять ложные и преувеличенные заявления о якобы успехах оккупантов на Славянском направлении.

видео дня

"Ранее российское военное ведомство ежедневно распространяло аналогичные заявления в отношении Константиновки. В подтверждение своих отчетов враг использует сгенерированные искусственным интеллектом видео с поля боя", — говорится в отчете.

Также продолжаются проникновения россиян в тактический район Константиновка – Дружковка. Во время одного из таких проникновений захватчики установили флаги в центральной части Константиновки

Пресс-секретарь одной из украинских бригад 17 июня сообщил, что российские войска концентрируют силы вблизи Константиновки для наступления многочисленными небольшими штурмовыми группами.

В то же время командир 19-го армейского корпуса 18 июня заявил, что российские группы, состоящие даже из одного военного, проникли в различные районы Константиновки.

По его словам, оккупанты не контролируют ни одной части города, но пытаются проникнуть в Константиновку и обойти ее с флангов.

Аналитики добавляют, что общая численность российской группировки в тактическом районе Константиновка – Дружковка, включая передовые и тыловые подразделения, оценивается примерно в 11 тысяч военных.

Константиновка / Инфографика: Главред

Обострение ситуации вокруг Константиновки

Аналитики проекта DeepState заявляли, что ситуация вокруг Константиновки в Донецкой области резко обостряется и имеет признаки постепенного окружения города российскими войсками с нескольких направлений.

По словам аналитиков, противник усиливает давление на окраинах населенного пункта, пытаясь перерезать логистические маршруты и затруднить снабжение украинских подразделений.

"В случае дальнейшего продвижения РФ существует риск частичной изоляции города и ухудшения оперативной обстановки на всем участке фронта вокруг Славянско-Краматорской агломерации", — добавили в DeepState.

DeepState / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте — последние новости

Как сообщал Главред, спикер Сил обороны юга Владислав Волошин заявил, что на юге Украины российские оккупационные войска заметно активизировались. Наиболее интенсивные боевые действия фиксируются на Гуляйпольском направлении.

Военный обозреватель Иван Тимочко считает, что в ближайшее время наиболее интенсивные бои могут развернуться за Константиновскую, Покровско-Мирноградскую и Лиманскую агломерации.

В то же время пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что РФ снизила активность диверсионно-разведывательных групп на пограничной территории в Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

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