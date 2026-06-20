Новые условия вместо мира: в ISW назвали истинные намерения Кремля в войне

Аналитики отмечают, что переговорная позиция Кремля остается неизменной.

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Россия отвергает все мирные предложения / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru

Ключевые тезисы:

РФ отвергает мирные предложения Украины и Запада

Кремль выдвигает новые требования и избегает компромиссов

Москва не стремится завершить войну

Страна-агрессор Россия отвергает мирные предложения Запада и Украины и выдвигает новые ультимативные условия, которые свидетельствуют о незаинтересованности в прекращении войны. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В частности, аналитики упомянули заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, в котором он отверг пять условий для справедливого и прочного мира, изложенных в совместном заявлении, предложенном Украиной и ее европейскими партнерами — Францией, Германией и Великобританией 7 июня. В нем предлагается прекращение огня, возобновление переговоров и замораживание нынешней линии фронта в качестве отправной точки для переговоров.

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В ISW отмечают, что Кремль регулярно пытался исключить европейских лидеров из участия в мирных переговорах по прекращению войны в Украине, в частности отказываясь от миротворцев и гарантий безопасности, а также представляя США и РФ единственными подходящими участниками переговоров.

"Регулярный отказ Кремля от переговорных встреч для обсуждения компромиссных мирных предложений свидетельствует о его постоянном нежелании прекратить войну в Украине на любых условиях, которые не означают полной капитуляции Украины перед Россией и не соответствуют максималистским требованиям Москвы", — говорится в отчете.

Аналитики убеждены, что переговорная позиция Кремля неизменна — она основана на максималистских требованиях России.

Кроме того, российские чиновники утверждают, якобы стремятся выполнить договоренности, достигнутые в ходе саммита США и России на Аляске в августе 2025 года, несмотря на отсутствие какой-либо официальной документации о каких-либо договоренностях.

"Однако ни США, ни Россия не опубликовали публичных заявлений или коммюнике о каких-либо договоренностях, достигнутых после саммита на Аляске. Кремль неоднократно использовал отсутствие официальных документов, закрепляющих результаты той встречи, чтобы скрыть постоянное нежелание РФ идти на компромиссы и приверженность своим максималистским военным целям", — подытожили в ISW.

Аляска / Инфографика: Главред

Что заставит Путина прекратить войну

Советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что Кремль может согласиться на прекращение войны только в том случае, если лишится ключевого источника финансирования своей военной машины.

По его словам, именно удары по нефтяной инфраструктуре России и максимальное экономическое давление остаются единственным реальным способом заставить Путина изменить свою политику.

"Россия должна лишиться возможности продавать нефть даже на внутреннем рынке. Все остальное не сработает. Нужно оказывать максимальное давление — санкции, уничтожение нефтяных терминалов и блокировка Балтийского и Черного морей", — подчеркнул он.

НПЗ / Инфографика: Главред

Война — последние новости Украины

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, если бы Россию не исключили из формата "Большой восьмерки", это могло бы повлиять на дальнейшее развитие событий и, возможно, предотвратить войну против Украины.

Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар отмечал, что системные удары Украины по российской нефтяной инфраструктуре способны повлиять на ход войны не меньше, чем события непосредственно на линии боевого столкновения.

Командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ, Герой Украины Олег Апостол считает, что украинцам не стоит рассчитывать на быстрое завершение войны и необходимо сохранять готовность к длительному противостоянию.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчёты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

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