Что может заставить Путина прекратить войну: у Зеленского назвали единственный сценарий

Подоляк объяснил, какие меры могут заставить Россию прекратить войну, а также оценил новые угрозы для Европы и роль Украины в системе её безопасности.

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В администрации Зеленского рассказали, что заставит Путина прекратить войну / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

О чём сказал Подоляк:

Уничтожение нефтяных терминалов остановит планы Москвы по эскалации

Россия уже строит военную инфраструктуру у границ Прибалтики

Европа готова расширять совместное производство оружия без лицензий

Кремль может согласиться на прекращение войны только в том случае, если лишится ключевого источника финансирования своей военной машины. Именно удары по нефтяной инфраструктуре России и максимальное экономическое давление остаются единственным реальным способом заставить российского диктатора и военного преступника Владимира Путина изменить свою политику. Об этом сообщил советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в комментарии 24 Каналу.

По словам Подоляка, последние атаки на российские нефтеперерабатывающие предприятия имеют значение не только как военные операции. Они напрямую влияют на финансовые возможности Кремля и могут сорвать планы Москвы по дальнейшей эскалации не только против Украины, но и других европейских государств.

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Он подчеркивает, что именно события в районе Капотни в Москве, где после пожара на НПЗ город накрыл смог, демонстрируют эффективность такого подхода.

"Должны гореть Капотня, Ярославль, Саратов. Россия должна лишиться возможности продавать нефть даже на внутреннем рынке. Всё остальное не сработает. Нужно оказывать максимальное давление — санкции, уничтожение нефтяных терминалов и блокировка Балтийского и Черного морей", — сказал Подоляк.

Московский НПЗ / Инфографика: Главред

По словам Михаила Подоляка, Россия уже усиливает оборонную и наступательную инфраструктуру вдоль границ с Финляндией, Эстонией и Латвией. По его мнению, Кремль направляет туда ресурсы, пытаясь создать новые угрозы для Европы до того, как европейские страны завершат переориентацию от многолетней модели минимальных расходов на безопасность к активному наращиванию оборонного потенциала.

В то же время советник главы Офиса президента отметил, что последние встречи президента Владимира Зеленского с европейскими лидерами подтвердили готовность партнеров быстро расширять совместное производство оборонной продукции, в частности без предварительных лицензионных ограничений, а часть таких предприятий планируется разместить в Украине.

Подоляк считает, что полная интеграция Украины в европейскую систему производства вооружений сделает её одним из ключевых элементов безопасности всего континента.

Он также подчеркнул, что только при таких условиях Россия будет вынуждена прекратить войну или же в стране произойдут изменения, которые приведут к отстранению Владимира Путина от власти. Другие сценарии, в частности попытки достичь договоренностей, телефонные переговоры или экономические предложения Москве, он назвал иллюзорными и такими, которые лишь усугубляют риски для глобальной безопасности.

Когда начнутся массированные удары по Москве — комментарий эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что на данный момент Москва не является приоритетным направлением для украинских ударов. По его словам, основные усилия пока будут сосредоточены на других целях, что позволит истощать российский потенциал на различных участках.

Эксперт считает, что вопрос ударов по российской столице может стать более актуальным в осенне-зимний период.

Кроме того, Коваленко выразил ожидания относительно появления украинских баллистических ракет, эффективность которых, по его мнению, можно будет оценивать уже по результатам практического применения, а не только по официальным заявлениям.

"Первый результативный удар ракеты Fire Point 5 Flamingo был нанесён в августе 2025 года — по Армянску, по объекту ФСБ и пограничникам. Три ракеты Flamingo тогда попали в эту базу. Думаю, что баллистическая ракета Fire Point полетит уже где-то на стыке августа и сентября. Это было бы даже символично", — подчеркнул он.

Ракета "Фламинго" / Инфографика: Главред

Удары по России — последние новости по теме

Напомним, ранее глава СБУ Евгений Хмара сделал важное заявление относительно стратегических ударов по нефтяной инфраструктуре России. Он подчеркнул, что успешная атака на ключевую нефтеперерабатывающую станцию РФ во Владимирской области существенно ослабляет возможности Кремля по поставкам топлива в Московский регион. На данный момент ситуация остается под контролем.

Отметим, что глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко во время недавнего брифинга заявил о масштабных последствиях ударов по российской нефтяной инфраструктуре. По его словам, временная остановка работы Московского НПЗ создает значительные проблемы для поставок топлива в регионе и усиливает экономическое давление на российские власти.

Как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский высказал свою позицию относительно последних атак на нефтеперерабатывающие предприятия. Зеленский обратил внимание на важность дальнобойных ударов по крупнейшему НПЗ Москвы и призвал партнеров к дальнейшему укреплению оборонного потенциала Украины с целью прекращения войны.

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О персоне: Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину принимал участие в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

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