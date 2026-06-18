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"Изменит всё в этой войне": Федоров сделал громкое заявление об украинской баллистике

Юрий Берендий
18 июня 2026, 20:39
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Украина обеспечила финансирование программы по разработке баллистических ракет, появление которых способно кардинально изменить ход войны с Россией.
Как появление украинской баллистики повлияет на ход войны — Федоров объяснил / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём сказал Михаил Федоров:

  • Собственное баллистическое оружие Украины изменит ход войны
  • Разработка украинских ракет переведет страну "в совершенно другую лигу"
  • Программа создания баллистического оружия не испытывает финансовых проблем

Появление украинского баллистического оружия способно существенно повлиять на ход войны с Россией и укрепить позиции Украины на международной арене. Государство уже обеспечило финансирование программ по разработке баллистических ракет. Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров в интервью ТСН.

"Послушайте, украинская баллистика изменит всё в этой войне. Она изменит вообще статус Украины в мире. Мы уже его много раз изменили, это вообще другая лига", — сказал Федоров.

видео дня

В то же время он призвал не торопиться с оценками и воздержался от раскрытия подробностей о будущих возможностях нового вооружения.

"Поэтому я не хочу, с одной стороны, завышать ожидания, с другой — подсказывать нашему врагу что-то", — отметил Федоров.

Он заверил, что разработка в этом направлении не сталкивается с нехваткой средств, а также напомнил о ранее озвученной позиции главы государства.

"Я здесь могу только процитировать нашего президента о том, что украинская баллистика будет, и она будет наносить удары по России. Нет никаких финансовых проблем с разработкой украинской баллистики", — подчеркнул Федоров.

Баллистическая ракета FP-7
Балистическая ракета FP-7 / Инфографика: Главред

Что известно об украинских баллистических ракетах — комментарий эксперта

Украинская компания Fire Point завершила успешные испытания новой баллистической ракеты FP-7, способной поражать цели на расстоянии до 200 километров. Авиационный эксперт Константин Криволап в комментарии 24 Каналу отметил, что для создания модернизированной версии ракеты необходимо интегрировать головку самонаведения от системы IRIS-T. При этом значительную часть компонентов для такого комплекса уже производят европейские партнеры.

По словам эксперта, эта разработка должна стать более доступной по стоимости альтернативой, сохраняя уровень эффективности, близкий к американским ракетным системам ATACMS.

Криволап также сообщил, что перспективная ракета FP-9 получит системы наведения и ориентации, аналогичные тем, что используются в FP-7. В то же время ключевым элементом проекта остается двигатель, испытания которого планируют провести в ближайшее время.

"Если с двигателем всё будет в порядке, то ракета может уже этим летом пройти необходимые испытания на дальность 850–900 километров", — подытожил он.

Ключевые цели в РФ: куда дотянется Украина ракетой FP-9
Ключевые цели для баллистической ракеты FP-9 / Инфографика: Главред

Разработка украинской баллистики и систем противодействия — последние новости по теме

Напомним, ранее директор компании Fire Point Денис Штилерман сделал важное заявление относительно украинской баллистики. Он подчеркнул, что разработка украинской баллистической ракеты дальностью 850 км существенно повлияет на дальнейшее развитие событий на фронте или в политике. На данный момент ситуация остается под контролем.

Отметим, что президент Владимир Зеленский в ходе интервью заявил о необходимости развития противоракетной обороны. По его словам, создание собственного аналога Patriot поможет решить текущую проблему в кратчайшие сроки.

Как ранее сообщал Главред, Владимир Зеленский высказал свою позицию относительно развития украинской баллистики и противоракетной системы. Президент обратил внимание на сложные договоренности со шведскими партнерами в сфере противоракетной обороны и призвал профильные ведомства немедленно вмешаться для урегулирования текущей ситуации.

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О персоне: Михаил Федоров

Федоров Михаил — украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года — вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. С 14 января 2026 года — министр обороны Украины. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики.

В прошлом — народный депутат Украины IX созыва. Включён в список "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель digital-направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в 2019 году.

Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Штаба Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.

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