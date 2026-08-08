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Пришли сотни людей, и даже слетелись птицы: в Киеве попрощались с Алексеем Юковым

Анна Косик
8 августа 2026, 17:56
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Украинцы поддержали петицию о присвоении Юкову звания Героя Украины.
прощание с Юковым
Многие украинцы пришли попрощаться с Юковым / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из Threads

Главное:

  • В Киеве попрощались с Алексеем Юковым
  • Сотни людей пришли на церемонию прощания с руководителем поисковой группы "Плацдарм"
  • Во время церемонии люди заметили трогательный момент

Сегодня, 8 августа, в столице прошло прощание с основателем поискового отряда "Плацдарм", который занимался поиском и возвращением тел погибших на войне Алексеем Юковым.

Украинцы в Threads рассказали, что в церемонии прощания приняли участие сотни людей.

видео дня

"На прощание с Алексеем Юковым пришло очень много людей! Он был великим Человеком. Побратимы пообещали, что продолжат его дело. А память о нем будет жить вечно! Спасибо тебе, Герой! Плачут все, вся Украина и даже мертвые", - написала valeria_dzey.

скриншот из тредс
Пост о прощании с Алексеем Юковым / фото: скриншот

Что необычного произошло во время церемонии прощания

Пользовательница dasha__caramel рассказала, что погибший всегда обращал внимание на птиц, жуков и бабочек, которые прилетали к нему во время поиска погибших. А сегодня, во время прощания с Юковым, на церемонию символически прилетела птичка.

Что известно об Алексее Юкове

Алексей Юков родился в Славянске Донецкой области. В 2013 году он начал заниматься поиском останков погибших. Сначала Юков работал с останками военных, погибших во время Второй мировой войны.

Но после начала российско-украинской войны в 2014 году Юков начал искать погибших уже на современных полях сражений. Впоследствии он стал основателем поисковой группы "Плацдарм", которая работала в районах боевых действий.

Алексей Юков
Алексей Юков / фото: facebook.com/aleksej.ukov

В частности, Юков участвовал в поиске и возвращении тел украинских военных, погибших во время боев за Иловайск. После начала полномасштабного вторжения Юков и его команда нашли около 2 тысяч погибших украинских военных. Свою деятельность Юков называл делом жизни.

5 августа 2026 года Алексей Юков погиб в Донецкой области в результате подрыва на мине автомобиля, в котором он ехал. Общественному деятелю было 40 лет.

Напомним, Главред писал, что российские оккупанты убили украинского военного Максима Осердчука. Ранее он был продюсером, фиксером и водителем американского телеканала ABC News.

Ранее стало известно, что российские оккупанты убили украинского воина - Олега Юрьевича Кучкина. Защитник Украины считался пропавшим без вести 11 месяцев.

Накануне сообщалось, что российские оккупанты убили сержанта Сергея Врадия. Он служил в составе 57-й мотопехотной бригады имени кошевого атамана Кости Гордиенко. Мужчина целых 11 лет защищал Украину от российских оккупантов.

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Об источнике: Threads

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