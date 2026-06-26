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Без отца осталась маленькая девочка: погиб фиксер американского телеканала ABC

Ангелина Подвысоцкая
26 июня 2026, 18:20
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Максим Осердчук погиб в результате удара российского дрона.
Максим Осердчук
На фронте погиб Максим Осердчук / Коллаж: Главред, фото: ABC News

Что известно:

  • На фронте погиб фиксер американского телеканала ABC News
  • Погибшим оказался Максим Осердчук
  • У погибшего осталась маленькая дочь и жена

Российские оккупанты убили украинского военного Максима Осердчука. Ранее он был продюсером, фиксером и водителем американского телеканала ABC News.

"Он был другом и коллегой для тех, кто освещал события в Украине. Он возил многих из нас по всей стране к линии фронта, заботясь о нашей безопасности. Он всегда улыбался. Мы вспоминаем его острый ум, называя его одним из поистине замечательных людей в этой жизни", — отметил журналист ABC Дэвид Мьюр.

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Что известно о Максиме Осердечуке

Максим Осердчук родился 4 ноября 1995 года в городе Угледар Донецкой области. Он окончил магистратуру по бизнес-экономике Винницкого университета. После этого он несколько лет работал менеджером по логистике.

После начала полномасштабного вторжения мужчина находился в Киеве и начал работать с ABC News. Он возил журналистские группы на передовую по самым опасным дорогам востока. Также он сотрудничал с The New York Times в качестве водителя и фиксера.

С начала 2023 года его родной город был оккупирован и почти полностью разрушен Россией. Во время захвата города была уничтожена квартира семьи Осердчуков.

Несколько месяцев назад Максим начал служить в рядах 34-й отдельной бригады морской пехоты. 24 июня 2026 года он погиб в результате атаки беспилотника.

Ему было всего 30 лет. У Максима Осердчука остались жена Екатерина и маленькая дочь Мария.

Возвращение погибших военных — последние новости по теме

Напомним, 9 апреля 2026 года в рамках репатриации тысяч тел погибших украинских военных правоохранители и эксперты МВД также проводили масштабную идентификацию павших защитников, а процесс возвращения стал возможен благодаря координации силовых структур и международных партнеров. Россия тогда передала Украине 1000 тел. После завершения экспертиз тела должны были передать семьям для захоронения.

Как ранее сообщал Главред, 29 января Россия передала Украине 1000 тел погибших военных. Координационный штаб заявлял о начале новых этапов судебно-медицинской идентификации. К репатриационным мероприятиям тогда также присоединился Международный комитет Красного Креста.

Отметим, что возвращение тел 1000 погибших героев-военных в сентябре 2025 года стало одним из крупнейших этапов репатриации с начала полномасштабной войны, после чего следователи и эксперты МВД в кратчайшие сроки приступили к установлению личностей погибших.

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