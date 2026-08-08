Меган Маркл уличили в сплетнях про короля Чарльза

Кратко:
- О каком событии говорила Меган Маркл
- Кто разузнал инсайдерскую информацию
Американская телеведущая и бизнесвумен Марта Стюарт заявила, что Меган Маркл якобы делилась подробностями своей частной встречи с королем Чарльзом III во время ужина в Калифорнии.
Как пишет Page Six, по словам Стюарт, герцогиня недавно вернулась из поездки в Великобританию и во время светского мероприятия обсуждала визит к королю. Речь идет о закрытой встрече семьи, которая состоялась в июле и стала первой за несколько лет встречей Чарльза с внуками - принцем Арчи и принцессой Лилибет.
Однако версия Стюарт вызвала сомнения. Источники, присутствовавшие на том же ужине, утверждают, что Маркл не делилась деталями поездки и лишь кратко упомянула, что семья хорошо провела время в отпуске. Один из гостей назвал слова телеведущей "совершенно неверными".
Инсайдеры также отмечают, что сама Меган с уважением относится к Стюарт и была рада познакомиться с ней на мероприятии. При этом обсуждение частной встречи с королевской семьёй могло бы считаться нарушением негласных правил конфиденциальности, поэтому тема вызвала широкий резонанс.
Сама герцогиня публично ситуацию не комментировала.
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О персоне: Меган Маркл
Меган, герцогиня Сассекская - американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011-2018). С 2018 года - супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).
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