Норвежские военные учат ВСУ "духу викингов": зачем это нужно на фронте

В Польше продолжается подготовка украинских военных по программе LEGIO, где норвежские инструкторы делают ставку на дисциплину и выносливость.

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Норвежские военные учат ВСУ "духу викингов" / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube, NATO

Вы узнаете:

Почему норвежцы заговорили о "менталитете викингов"

Как украинских военных готовят к самым тяжелым условиям

Почему инструкторы делают ставку не только на оружие

Норвежские военные раскрыли детали подготовки украинских военнослужащих в рамках международной миссии LEGIO, которая проходит на территории Польши.

Инструкторы утверждают, что вместе с современными стандартами НАТО передают бойцам так называемый "менталитет викингов" - дисциплину, стойкость и способность эффективно действовать в самых тяжелых условиях. Об этом пишет Business Insider.

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Обучение организовано при участии 11 стран, а ключевую роль в нем играет элитный механизированный батальон "Телемарк". Программа сочетает украинский боевой опыт с западными методиками подготовки, делая акцент не только на тактических навыках, но и на психологической устойчивости военнослужащих.

"Дух викингов" стал частью подготовки

По словам офицера оперативного отдела батальона "Телемарк" майора Джона, подразделение уделяет большое внимание формированию особого боевого мышления.

Он отметил, что вдохновение военные черпают в наследии викингов, однако речь идет не об агрессии, а о лучших качествах скандинавских воинов - дисциплине, выдержке, взаимной поддержке и способности сохранять эффективность в экстремальных условиях.

"Дух викингов" стал частью подготовки / Фото: скриншот с Youtube

"Мы берем лучшие черты менталитета викингов и применяем их в рамках современных этических и моральных стандартов, которых должны придерживаться наши солдаты", - подчеркнул офицер.

Эмблемой батальона остается корабль викингов, а боевой клич подразделения - "В Вальхаллу!", отсылающий к скандинавской мифологии.

Учения проходят максимально близко к условиям войны

Подготовка украинских военнослужащих проходит в специально созданном лагере Йомсборг на юго-востоке Польши, примерно в двух часах езды от украинской границы.

Тренировочная база оформлена в стиле викингов / Фото: Sinead Baker

Тренировки включают дневные и ночные операции, работу в условиях постоянного стресса, выполнение сложных сценариев и моделирование реальной боевой обстановки. Основная задача - повысить выживаемость военнослужащих и подготовить их к действиям на передовой.

Командир оперативной группы LEGIО бригадир Атле Мольде отметил, что культура батальона помогает укреплять сплоченность подразделений, а многие украинские военнослужащие с интересом воспринимают элементы скандинавской истории и символики.

Украинский опыт стал основой программы

Несмотря на участие западных инструкторов, норвежские военные подчеркивают, что обучение строится прежде всего вокруг опыта самих украинских военнослужащих.

Украина определяет, какие навыки наиболее востребованы на поле боя, а программа регулярно корректируется с учетом отзывов украинских инструкторов и участников боевых действий. Представители миссии называют LEGIО своеобразным украинским учебным центром, где партнеры НАТО помогают систематизировать и дополнить уже накопленный боевой опыт.

По словам норвежских инструкторов, украинские военнослужащие отличаются высокой мотивацией к обучению, а обмен опытом между ними и западными армиями делает программу более эффективной и позволяет обеим сторонам совершенствовать современные методы ведения войны.

Ситуация на фронте - последние новости

Главред ранее писал, что весенне-летняя наступательная кампания российских оккупантов не принесла Кремлю ожидаемых результатов. Несмотря на активные штурмы на нескольких направлениях, темпы продвижения армии РФ остаются значительно ниже прошлогодних. По данным аналитиков ISW, в июле 2026 года российские войска продвинулись всего на 37,85 квадратных километра, что в среднем составляет около 1,22 квадратного километра в сутки.

Напомним, российские оккупанты продвинулись через государственную границу на севере Купянского района Харьковской области. Об этом сообщают аналитики DeepState.

Ранее сообщалось, что в июле Россия существенно увеличила численность военных, которых привлекает к штурмовым действиям на фронте, при этом выросли и потери оккупантов от ударов украинских дронов. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди.

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Об источнике: Business Insider Business Insider - американский новостной веб-сайт бизнеса и технологий, запущенный в феврале 2009 года в штаб-квартире в Нью-Йорке. Портал основан известным интернет-предпринимателем Кевином П. Райаном и является авторитетным аналитическим агентством на которое ссылаются такие издания как "Нью-Йорк Таймс" и средства массовой информации как National Public Radio. По данным самого портала, которые базируются на Google Analytics, он достиг в 2014 году посещаемости 221 миллионов человек в месяц, пишет Википедия.

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