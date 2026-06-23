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"Мы готовы": в Кремле сделали громкое заявление о конце войны и "набросились" на Трампа

Юрий Берендий
23 июня 2026, 17:38
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Кремль обвинил администрацию Трампа в смене курса, объявил о готовности вернуться к переговорам и заявил о гарантиях безопасности для Беларуси.
Мирные переговоры — в Кремле сделали громкое заявление о конце войны / Коллаж: Главред, фото: 53-я отдельная механизированная бригада им. князя Владимира Мономаха, скриншот из видео

О чём сказал Сергей Лавров:

  • Лавров заявил о готовности РФ возобновить переговоры в любое время
  • РФ больше не видит в западных странах честных посредников в войне
  • Москва готова задействовать силы для защиты Беларуси в случае необходимости

Россия заявила о готовности вернуться к переговорам по поводу войны против Украины. При этом в Кремле обвинили США в отказе от роли нейтрального посредника и продолжении политики давления на Москву. Также в Кремле выдвинули новые претензии к администрации Дональда Трампа и сделали ряд резких заявлений в адрес Украины и Европы. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров во время круглого стола.

В Москве утверждают, что больше не возлагают надежд на западные страны в вопросах урегулирования войны и намерены действовать, исходя из собственных военно-политических целей.

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"Сейчас мы сосредоточены на достижении целей специальной военной операции, исходя из того, что все западные инициативы и все надежды на Запад как на честного посредника уже давно провалились", — сказал Лавров.

Отдельно российский министр раскритиковал политику Вашингтона, заявив, что после переговоров на Аляске позиция США якобы изменилась. По его словам, Белый дом отказывается от прежних подходов и делает ставку на усиление давления на Россию.

"Что касается Соединённых Штатов, то, насколько можно судить по их действиям, они как бы отходят от претензий на роль объективного посредника и придерживаются того же курса наращивания санкционного давления на Россию. Забыто заявление Трампа, сделанное сразу после встречи с Владимиром Путиным на Аляске, о том, что в Украине нужен долгосрочный мир, а не перемирие на пару лет", — заявил Лавров.

В то же время глава российского МИД выразил недовольство последними заявлениями американской стороны в Организации Объединенных Наций, считая их свидетельством изменения подходов к урегулированию конфликта.

"Вот вчера буквально заместитель постоянного представителя США при ООН требовал немедленного прекращения огня. Больше ничего, ни о каком долгосрочном урегулировании он не говорил", — сказал он.

Несмотря на критику Запада, Москва заявила о готовности вернуться к переговорному процессу. В Кремле утверждают, что могут продолжить диалог с той стадии, на которой он был прерван.

"Мы готовы возобновить их в любое время с той точки, на которой они остановились", — подчеркнул Лавров.

Помимо темы Украины, российский министр затронул и отношения с Беларусью, сославшись на действующий договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. По его словам, Москва готова применить все предусмотренные документом механизмы в случае возникновения соответствующей необходимости.

"И в случае необходимости мы готовы принять весь комплекс мер, предусмотренных договором, чтобы обеспечить безопасность нашего союзника и, разумеется, безопасность Союзного государства", — подытожил он.

армия Беларуси инфографика
Армия Беларуси / Инфографика: Главред

Что заставит Путина пойти на переговоры — комментарий эксперта

Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко объяснил, что одним из факторов, который может подтолкнуть российского диктатора и военного преступника Путина к переговорам, является стремление оставить после себя выгодный исторический образ.

По его мнению, Кремлю нужен не столько реальный успех, сколько возможность представить результат как победу. В то же время российское общество, по словам эксперта, заинтересовано в скорейшем завершении войны, но только при условии сохранения ощущения победы, поскольку поражение неприемлемо для сформированной пропагандой картины мира.

Чаленко также обратил внимание на то, что в российском информационном пространстве неоднократно продвигался нарратив о том, что поражение от Украины якобы не является настоящим поражением, поскольку украинцев представляют как "таких же россиян". Подобные тезисы, по его словам, распространяли как пропагандисты, так и отдельные представители российских элит.

Эксперт считает, что даже отказ от требования возвращения к границам 1991 года может быть использован Кремлем как доказательство якобы территориальных завоеваний. Кроме того, российские власти активно используют риторику о противостоянии "56 странам", формируя образ государства, которое якобы смогло выстоять перед объединенным миром.

"Главное — донести до Путина, что нужно сворачивать войну. И чтобы это было не просто мнение, например, Козака или еще какого-то отдельного топ-чиновника, а общая позиция властной вертикали", — подытожил политолог.

Мирные переговоры — последние новости по теме

Напомним, ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил о закрытых контактах с Киевом. Он подчеркнул, что секретные переговоры могут повлиять на дальнейший переговорный процесс и требуют тщательного отбора каналов коммуникации, что подтвердило заинтересованность обеих сторон в непрямом диалоге. На данный момент подробности остаются ограниченными.

Отметим, что политолог Игорь Чаленко в ходе интервью высказал мнение о перспективах прямого диалога. По его словам, новый формат переговоров с привлечением европейских игроков смог бы наполнить предыдущие договоренности содержанием и повлиять на дальнейшую координацию санкционных и безопасности мер.

Как ранее сообщал Главред, Владимир Зеленский высказал свою позицию относительно инициативы встречи на полях международного саммита. Президент отметил, что встреча на саммите G7 могла бы стать платформой для предметных переговоров, и призвал профильные ведомства оперативно согласовать подходы к подготовке такого формата переговоров.

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О персоне: Сергей Лавров

Сергей Викторович Лавров — российский государственный и политический деятель. Министр иностранных дел России с 9 марта 2004 года. С 1972 года работал в системе МИД СССР и России. В 1994–2004 годах — постоянный представитель РФ при ООН и представитель РФ в Совете безопасности ООН. В 2006 году вошёл в состав федерального оперативного штаба Национального антитеррористического комитета России, тогда же в течение полугода занимал должность председателя комитета министров Совета Европы.

С 2022 года, после российского вторжения в Украину, находится под персональными санкциями Евросоюза, США, Великобритании, Канады, Австралии и Японии.

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