Превращение Крыма в остров: в Кремле резко отреагировали на план Украины

Кратко:
- Лавров прокомментировал слова Федорова о Крыме
- Он заявил, что не понимает механизма реализации этой идеи
Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров прокомментировал слова министра обороны Украины Михаила Федорова о том, что Крым "вскоре станет островом".
В комментарии россСМИ он сказал, что не понимает, как именно Украина планирует реализовать такой сценарий, и добавил, что скептически относится к озвученной украинским министром стратегии.
"Я не совсем понял, как он собирается это сделать", — заявил Лавров.
По его мнению, речь идет об использовании беспилотных летательных аппаратов. Однако он заверил, что Россия якобы работает над средствами противодействия такой тактике.
Кроме того, представитель страны-агрессора позволил себе пренебрежительный комментарий в адрес украинского министра, намекнув на его якобы недостаточный опыт работы на этой должности.
"Он недавно вступил в должность, ему нужно освоиться", — отметил Лавров.
Заявление Федорова о судьбе Крыма
Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров говорил, что временно оккупированный Россией Крым в ближайшее время может оказаться в условиях фактической изоляции, что способно вызвать неожиданные проблемы для российских войск.
По словам министра, одним из ключевых направлений работы стало масштабное наращивание закупок беспилотных систем.
"По сути, происходит изоляция Крыма с помощью дронов. И в ближайшее время, судя по всему, Крым превратится в остров. А это может привести к очень неожиданным последствиям для россиян. Больше ничего не могу сказать", — подчеркнул он.
Крым — последние новости
Как сообщал Главред, советник министра обороны Сергей Стерненко заявлял, что лето 2026 года может стать одним из самых тяжелых для российских оккупационных войск, в частности на территории захваченного Крыма.
В ночь на 12 июня дроны атаковали временно оккупированный Крым. В Симферополе после массированной атаки БПЛА вспыхнул пожар в районе местной ТЭЦ. В городе также фиксировались перебои с электроснабжением.
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди заявил, что Силы беспилотных систем продолжают усиливать давление на российскую военную логистику на юге. Украина рассчитывает в ближайшие месяцы значительно затруднить снабжение российской группировки на южном направлении и усилить изоляцию оккупированного Крыма.
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О персоне: Михаил Федоров
Федоров Михаил — украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года — вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. С 14 января 2026 года — министр обороны Украины. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики.
В прошлом — народный депутат Украины IX созыва. Включён в список "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель digital-направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в 2019 году.
Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Штаба Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.
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