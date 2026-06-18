Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Превращение Крыма в остров: в Кремле резко отреагировали на план Украины

Мария Николишин
18 июня 2026, 09:55
google news Подпишитесь
на нас в Google
Лавров заявил, что Россия якобы уже разрабатывает меры противодействия.
Превращение Крыма в остров: в Кремле резко отреагировали на план Украины
Лавров ответил на заявление Федорова / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, deepstatemap

Кратко:

  • Лавров прокомментировал слова Федорова о Крыме
  • Он заявил, что не понимает механизма реализации этой идеи

Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров прокомментировал слова министра обороны Украины Михаила Федорова о том, что Крым "вскоре станет островом".

В комментарии россСМИ он сказал, что не понимает, как именно Украина планирует реализовать такой сценарий, и добавил, что скептически относится к озвученной украинским министром стратегии.

видео дня

"Я не совсем понял, как он собирается это сделать", — заявил Лавров.

По его мнению, речь идет об использовании беспилотных летательных аппаратов. Однако он заверил, что Россия якобы работает над средствами противодействия такой тактике.

Кроме того, представитель страны-агрессора позволил себе пренебрежительный комментарий в адрес украинского министра, намекнув на его якобы недостаточный опыт работы на этой должности.

"Он недавно вступил в должность, ему нужно освоиться", — отметил Лавров.

Заявление Федорова о судьбе Крыма

Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров говорил, что временно оккупированный Россией Крым в ближайшее время может оказаться в условиях фактической изоляции, что способно вызвать неожиданные проблемы для российских войск.

По словам министра, одним из ключевых направлений работы стало масштабное наращивание закупок беспилотных систем.

"По сути, происходит изоляция Крыма с помощью дронов. И в ближайшее время, судя по всему, Крым превратится в остров. А это может привести к очень неожиданным последствиям для россиян. Больше ничего не могу сказать", — подчеркнул он.

Михаил Федоров
Михаил Федоров / Инфографика: Главред

Крым — последние новости

Как сообщал Главред, советник министра обороны Сергей Стерненко заявлял, что лето 2026 года может стать одним из самых тяжелых для российских оккупационных войск, в частности на территории захваченного Крыма.

В ночь на 12 июня дроны атаковали временно оккупированный Крым. В Симферополе после массированной атаки БПЛА вспыхнул пожар в районе местной ТЭЦ. В городе также фиксировались перебои с электроснабжением.

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди заявил, что Силы беспилотных систем продолжают усиливать давление на российскую военную логистику на юге. Украина рассчитывает в ближайшие месяцы значительно затруднить снабжение российской группировки на южном направлении и усилить изоляцию оккупированного Крыма.

Читайте также:

О персоне: Михаил Федоров

Федоров Михаил — украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года — вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. С 14 января 2026 года — министр обороны Украины. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики.

В прошлом — народный депутат Украины IX созыва. Включён в список "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель digital-направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в 2019 году.

Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Штаба Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Сергей Лавров новости Крыма Михаил Федоров
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Враг усилил штурмы на важном направлении: Волошин раскрыл, где ситуация сложнее всего

Враг усилил штурмы на важном направлении: Волошин раскрыл, где ситуация сложнее всего

10:36Фронт
Превращение Крыма в остров: в Кремле резко отреагировали на план Украины

Превращение Крыма в остров: в Кремле резко отреагировали на план Украины

09:55Мир
Трамп готов разрешить производство американского оружия в Украине и Европе — Bloomberg

Трамп готов разрешить производство американского оружия в Украине и Европе — Bloomberg

09:48Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар снова растёт: новый курс валют на 18 июля

Доллар снова растёт: новый курс валют на 18 июля

Одна ложка на ведро сменит урожай: что "дать" свекле для сладкого вкуса

Одна ложка на ведро сменит урожай: что "дать" свекле для сладкого вкуса

Гороскоп Таро на завтра 18 июля: Раку - новое путешествие, Стрельцу - шаг назад

Гороскоп Таро на завтра 18 июля: Раку - новое путешествие, Стрельцу - шаг назад

Китайский гороскоп на завтра, 18 июня: Тиграм - экономия, Драконам - влюбленность

Китайский гороскоп на завтра, 18 июня: Тиграм - экономия, Драконам - влюбленность

Никакой не "Саша": как правильно обращаться к Александру на украинском языке

Никакой не "Саша": как правильно обращаться к Александру на украинском языке

Последние новости

10:36

Враг усилил штурмы на важном направлении: Волошин раскрыл, где ситуация сложнее всего

10:04

Вернут детей на родину: принц Гарри и Меган Маркл приняли неожиданное решение

09:55

Превращение Крыма в остров: в Кремле резко отреагировали на план Украины

09:48

Трамп готов разрешить производство американского оружия в Украине и Европе — Bloomberg

09:25

Укроп вырастет пышным и сочным: чем подкормить зелень для быстрого роста

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
08:25

Десятки взрывов и пожары: дроны ударили по стратегическим мостам в КрымуВидео

08:01

Летели дроны и баллистика: РФ ночью атаковала Украину – где гремели взрывы

07:03

Добивают НПЗ: дроны атаковали Москву, над городом - огонь и клубы черного дымаВидео

05:55

Лобода резко высказалась о "продаже" дома в РФ — что она сообщила

Реклама
05:37

Россияне годами лгали о Киевской Руси: один факт полностью развенчивает мифВидео

05:10

Начнется денежный период: четыре знака зодиака скоро смогут разбогатеть

04:41

Зачем в автобусах и грузовиках времен СССР был огромный руль: неожиданная причина

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке собаки с тортом за 19 с

03:33

Больше никаких ожиданий: какие знаки китайского зодиака добьются успеха

03:06

Когда пора собирать урожай морковь: секретный признак, который знают не все дачники

02:30

Картофель получится золотистым и хрустящим: что добавить перед запеканием

01:46

"Может многое изменить": Зеленский сообщил детали разговора с Трампом и Макроном

01:08

Ламинат больше не тренд: какое напольное покрытие возвращается в интерьеры

17 июня, среда
23:54

Из Днепра запустят новый скоростной рейс: куда и когда отправится поезд

23:39

Нужно ли закрывать двери при работе кондиционера: большинство ошибается

Реклама
23:27

Кравец и Боклан: в Украине стартует "Украина має талант" с новым жюри

23:04

Не фронт решит всё: названо слабое место России, которое может изменить ход войны

22:57

Одна ложка на ведро сменит урожай: что "дать" свекле для сладкого вкусаВидео

22:38

"Что-то произойдет": Трамп заинтриговал заявлением о войне в Украине

22:36

Второй урожай к осени: какие культуры успеют вырасти на освободившихся грядках

21:47

Большинство допускает ошибку: как правильно перевести "от добра добра не ищут"

21:32

Breaking: во дворце приняли судьбоносное решение в отношении принца Джорджа

21:11

Было 35 лет: умерла актриса популярного фильма ужасов

20:57

Когда средство работает правильно: в каких случаях нужен смягчитель тканей

20:46

Коварная головоломка со спичками, которую школьники решают быстрее родителейВидео

20:33

Доллар и "минималка" вырастут: Кабмин утвердил Бюджетную декларацию на 2027–2029 годы

20:23

В ЕС начали тайные переговоры с Кремлем по поводу Украины — чем всё закончилось

20:02

Эксперты призвали оставлять лимоны у окон в июне: эффект удивит многихВидео

19:59

7 скрытых признаков, что кот чувствует себя с вами в безопасности: знают не все

19:42

"Не Донбасс и не Крым": удар по Лавре показал главную цель Кремля в войне, что известно

19:27

Конфликт поколений — почему старые и "скучные" привычки родителей работают

19:19

Сезонное падение цен на рынке Житомира: какие два продукта подешевели больше всего

19:10

Дроны атакуют, логистика трещит: Копытко о новых проблемах Россиимнение

19:04

Огурцы растут кривыми не просто так: что нужно сделать, чтобы спасти урожайВидео

18:40

Скандал тысячелетней давности: что скрывали стены Софии КиевскойВидео

Реклама
18:39

Что означает выражение "как горох о стену": откуда оно появилось в украинском языке

18:38

Счета вырастут в разы: в Ровно могут изменить тариф на воду

18:35

Почему перец "замирает" и желтеет после высадки: 4 роковые ошибки, которые губят урожай

18:33

Россияне полгода не могли наступать: Украина провела масштабную спецоперацию "Ашан"Видео

18:07

Старая сковорода просто засияет: какое средство удалит даже многолетний нагарВидео

18:00

Дальнобойные ракеты и ПВО будут производить в Украине - СМИ раскрыли детали решения G7

17:45

Начало удачного периода: три знака зодиака, которые изменят жизнь после 17 июня

17:34

Гороскоп Таро на завтра 18 июля: Раку - новое путешествие, Стрельцу - шаг назад

17:28

Как распознать качественное сливочное масло: большинство совершает одну ошибку

17:21

Что делает кот, когда остается дома один — ученые развенчали главный мифВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаСтиркаАвтоКомнатные растения
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости Запорожья

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять