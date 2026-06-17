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В ЕС начали тайные переговоры с Кремлем по поводу Украины — чем всё закончилось

Юрий Берендий
17 июня 2026, 20:23
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В ЕС активизировались попытки наладить контакты с Кремлем с целью начала мирных переговоров, однако такие инициативы не принесли практических результатов.
В ЕС начали тайные переговоры с Кремлем по поводу Украины — чем всё закончилось
В ЕС позвонили в Кремль для переговоров — чем всё закончилось / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, Kremlin.ru

О чем идет речь в материале:

  • Председатель Евросовета пытался наладить конфиденциальный канал связи с РФ
  • Советник Кошты дважды разговаривал с чиновником из окружения диктатора Путина
  • Попытки Европы наладить диалог пока не дали никакого результата

Председатель Европейского совета Антониу Кошта пытался наладить прямой контакт с Кремлем, чтобы приблизить переговоры о прекращении войны в Украине. Однако эти дипломатические усилия не дали результата, поскольку российский диктатор Владимир Путин не рассматривает Европу в качестве полноценного участника будущих переговоров. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, а также информированный источник во властных кругах в комментарии РБК-Украина.

По данным Bloomberg, Антониу Кошта в последнее время пытался наладить канал связи с Кремлем, стремясь вовлечь Путина в обсуждение возможных путей завершения войны. Для подготовки такого диалога главный советник Кошты дважды проводил телефонные переговоры с высокопоставленным российским чиновником, входящим в ближайшее окружение главы Кремля.

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По словам собеседников издания, эти контакты были призваны создать условия для более предметных переговоров в будущем. При этом источники отметили, что беседы проходили за закрытыми дверями, а их участники не уполномочены раскрывать подробности.

Мирный план США из 20 пунктов
Проект мирного плана США из 20 пунктов / Инфографика: Главред

Европейские столицы при этом считают, что сейчас появляются факторы, которые потенциально могут подтолкнуть Москву к дипломатии. Речь идет не только о ситуации на фронте, но и о внутреннем экономическом давлении, которое продолжает накапливаться в России.

Как отмечает Bloomberg, в Европе обращают внимание на то, что российским войскам все труднее продвигаться вперед, в то время как Украина наращивает удары по военным целям на территории РФ. Кроме того, расходы Кремля на ведение войны продолжают расти, что также рассматривается как один из факторов возможных изменений.

В то же время высокопоставленные европейские чиновники уже координируют собственные подходы к дальнейшим контактам с Москвой. По их мнению, война переходит в новую фазу, поэтому странам ЕС необходимо быть готовыми к моменту, когда дипломатическое общение с Кремлем может активизироваться.

Есть ли результат в переговорах с Кремлем

Впрочем, по информации источника РБК-Украина, попытки отдельных европейских представителей наладить диалог с Кремлем пока не принесли никакого практического результата. Собеседник издания подчеркивает, что проблема заключается не в отсутствии контактов, а в позиции самой российской стороны.

"Путин презирает Европу и не хочет вести с ней переговоры", — сообщил источник.

По словам источника издания, осведомленного о ходе переговоров, Кремль допускает лишь ограниченное участие европейских представителей в будущем переговорном процессе. Речь идет не о полноценном месте за столом переговоров, а лишь о возможности присоединяться к отдельным консультациям второстепенного уровня.

"Поэтому это еще отдельная задача — сохранить за Европой статус реального участника переговоров", — подытожил собеседник издания.

Когда может закончиться война — комментарий военного

Заместитель командира Третьего армейского корпуса и командир полка "Азов" Максим Жорин заявил, что в 2026 году Украина может получить так называемое "окно возможностей" для ведения справедливых переговоров.

По его словам, такого результата можно достичь при условии существенного замедления действий противника и роста его потерь, прежде всего благодаря технологическому превосходству украинских сил.

Он добавил, что сохранение нынешней динамики и инициативы в течение ближайших как минимум полугода может стать переломным моментом в пользу Украины.

"Достичь этого можно за счет внедрения технологического подхода к ведению боевых действий и масштабирования эффективных примеров управления войсками, которые уже существуют сегодня", — подытожил он.

Мирные переговоры — последние новости по теме

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сделал важное заявление относительно отказа Кремля от переговоров. Он подчеркнул, что отказ Путина от прямых мирных переговоров существенно повлияет на дальнейшее развитие дипломатического процесса и усилит международное давление на Москву. На данный момент ситуация остается под контролем.

Отметим, что помощник диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков в ходе интервью заявил о существовании закрытых каналов связи с Киевом. По его словам, в секретных переговорах между Россией и Украиной участвует известный российский бизнесмен, что свидетельствует об определенном уровне контактов, несмотря на официальный отказ Кремля от переговоров.

Как ранее сообщал Главред, политолог Игорь Чаленко высказал свою позицию относительно потенциального формата мирных переговоров. Спикер обратил внимание на сложные переговорные механизмы с участием европейских стран и призвал профильные ведомства немедленно вмешаться для урегулирования сложившейся ситуации.

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Об источнике: Bloomberg

Bloomberg — американская компания (товарищество с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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