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Украина нашла уязвимое место Кремля: Россию может "накрыть" масштабный кризис

Юрий Берендий
16 июня 2026, 17:13
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Украинские удары по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре уже создают предпосылки для топливного кризиса в РФ, отметил аналитик.
Украина нашла уязвимое место Кремля: Россию может
Удары по России — Украина нашла больное место Кремля / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Генштаб ВСУ

О чем сказал Михаил Гончар:

  • Советская инфраструктура РФ не рухнет от одного удара
  • Избирательное уничтожение важных звеньев парализует производство топлива
  • Ограничение экспорта нефтепродуктов свидетельствует о кризисе в России

Российская нефтеперерабатывающая отрасль всё сильнее ощущает последствия ударов по ключевым производственным объектам. Несмотря на значительный запас прочности, унаследованный системой ещё с советских времён, накопительный эффект от атак уже создаёт риски масштабного топливного кризиса в России. Об этом сообщил президент Центра глобалистики "Стратегия XXI", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар в интервью Главреду.

По словам специалиста, у российской инфраструктуры нет одного критического узла, потеря которого автоматически парализовала бы всю отрасль. Именно поэтому результат дает системное давление на крупнейшие предприятия страны.

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"Эта система проектировалась еще во времена Советского Союза и была рассчитана на то, чтобы обеспечивать поставки даже в условиях ядерной войны. Конечно, сегодня ситуация иная, но все равно нет какого-то одного НПЗ, который можно вывести из строя — и все рухнет. Необходимо принять меры одновременно против целой группы нефтеперерабатывающих заводов", — отметил Гончар.

Эксперт обращает внимание на концентрацию основных мощностей в европейской части России. Именно там расположены предприятия, которые обеспечивают подавляющую часть переработки нефти и уже неоднократно становились целями атак.

"20 крупнейших НПЗ обеспечивают около 75 % всей российской нефтепереработки. А всего таких заводов в России 83. То есть не нужно уничтожать все заводы, достаточно поразить 20 крупнейших. И в основном все они расположены именно в европейской части России, и по всем им уже неоднократно наносились удары", — сказал он.

Особую роль играет не полное уничтожение предприятий, а вывод из строя отдельных технологических звеньев. Такой подход позволяет существенно снизить качество и объемы производства топлива даже без остановки работы всего завода.

"Мы не в начале этого долгого пути — мы его уже в значительной степени преодолели. Но, учитывая, сколько нефтеперерабатывающих мощностей в России, работы ещё очень много. Это не означает, что нужно уничтожить всё до нуля. Достаточно эффективно работает выборочное поражение отдельных производственных мощностей, то есть когда завод в целом может продолжать работать, но уже не способен производить нефтепродукты необходимого качества и в соответствии с требуемыми техническими стандартами", — подчеркнул Гончар.

В качестве примера он привёл установки гидроочистки, от которых зависит производство качественного бензина и дизельного топлива. После их повреждения предприятия могут выпускать преимущественно мазут, который не способен заменить топливо для транспорта.

"А мазут не зальёшь в бак автомобиля — он для этого не подходит", — подчеркнул эксперт.

Показательным сигналом он считает и решение Москвы ограничить продажу за границу отдельных видов продукции. По его мнению, это свидетельствует о стремлении властей минимизировать риски дефицита внутри страны.

По мнению Гончара, накопление подобных факторов уже создает предпосылки для серьезных проблем на топливном рынке РФ. При этом удары охватывают сразу несколько ключевых промышленных районов страны.

"Все эти признаки свидетельствуют о приближении топливного кризиса. В то же время удары наносятся последовательно по различным группам российских НПЗ: и по южной группе, то есть Новошахтинску, Туапсе, Краснодару, Славянску-на-Кубани, Афипскому и Ильскому НПЗ, и по волжской группе, то есть по Саратову, Сизрану, Волгограду, Самаре, и по центральной части России, то есть по Рязанскому, Нижегородскому, Ярославскому, Киришскому и другим крупным НПЗ. И все они являются ключевыми предприятиями российской нефтеперерабатывающей отрасли", — резюмировал Гончар.

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Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

Удары по российским НПЗ — что известно

В ночь на 30 мая состоялась успешная атака на Саратовский нефтеперерабатывающий завод и станцию крупного нефтепровода в Кировской области России, имеющую стратегическое значение для нефтяного транзита. По данным Сил специальных операций ВСУ, эти удары существенно ухудшают поставки нефти в европейскую часть РФ, усиливая системное давление на нефтяную отрасль.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удар по НПЗ в Саратове, расположенному в 700 километрах от фронта, подчеркнув эффективность дальнобойных санкций против ключевых объектов РФ. Это снизило способность России не только экспортировать нефть, но и повлияло на внутреннюю структуру переработки топлива.

Как ранее сообщал Главред, в июне дроны также атаковали Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области, вызвав пожар на одном из крупнейших предприятий "Роснефти".

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О персоне: Михаил Гончар

Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным отношениям в сфере энергетики и безопасности. Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.
В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией.

С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank "Центр глобалистики "Стратегия XXI"". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и т. д. С 2016 года — член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

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