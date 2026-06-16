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Доллар перевалит за 50 грн, вырастет "минималка": Кабмин представил план до 2029 года

Руслана Заклинская
16 июня 2026, 14:48
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Правительство представило Бюджетную декларацию на 2027–2029 годы с двумя сценариями развития экономики.
Доллар перевалит за 50 грн, вырастет 'минималка': Кабмин представил план до 2029 года
Правительство представило Бюджетную декларацию на 2027–2029 годы / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Главное:

  • Представлена Бюджетная декларация на 2027–2029 годы
  • Прогнозируется постепенный рост курса доллара
  • Минимальная зарплата может вырасти примерно на 29%

Правительство представило Бюджетную декларацию на 2027–2029 годы. Документ содержит ключевые макроэкономические прогнозы, включая курс доллара, динамику зарплат и параметры государственного бюджета. Об этом сообщила народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк в Telegram.

Декларация была представлена министром финансов Сергеем Марченко при участии премьер-министра Юлии Свириденко и членов правительства. В ней Кабмин заложил два сценария развития экономики в зависимости от хода войны — базовый (с завершением боевых действий) и альтернативный (в случае их продолжения).

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Прогноз курса доллара

Даже по оптимистическому сценарию правительство ожидает постепенного ослабления гривны. Среднегодовой курс доллара, по прогнозам, вырастет с 44,4 грн в 2026 году до 50,7 грн в 2029-м. К концу 2029 года курс может достичь около 51,5 грн за доллар.

Рост минимальной зарплаты и соцстандартов

Правительство прогнозирует постепенное повышение минимальной заработной платы в течение 2027–2029 годов:

  • +10,4% в 2027 году;
  • +8,7% в 2028 году;
  • +7,1% в 2029 году.

По оценкам, совокупный рост почти на 29% может поднять минимальную зарплату до примерно 11 155 грн. Также предусмотрено повышение прожиточного минимума:

  • +10,9% в 2027 году;
  • +8,9% в 2028 году;
  • +7,1% в 2029 году.

Бюджет и расходы государства

По прогнозу правительства, государственные расходы достигнут пика в 2027 году, после чего будут постепенно снижаться:

  • 4,77 трлн грн в 2026 году;
  • 5,05 трлн грн в 2027 году;
  • 4,87 трлн грн в 2028 году;
  • 4,55 трлн грн в 2029 году.

Потребность во внешнем финансировании в 2027 году оценивается более чем в 2,1 трлн грн. Ожидается поддержка международных партнеров, в частности ЕС, G7, МВФ и Всемирного банка.

В случае завершения активной фазы войны правительство прогнозирует ускорение экономики. Ожидаемый рост реального ВВП составит:

  • +2,6% в 2026 году;
  • +4,5% в 2027 году;
  • +5,3% в 2028 году;
  • +6,7% в 2029 году.

Что будет с курсом доллара до конца года — прогноз экономиста

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак рассказал в интервью Главреду, что резкого падения гривни до конца 2026 года не ожидается. По его словам, существенное ослабление национальной валюты возможно только при условии серьезного ухудшения ситуации на фронте.

"Гипотетически негативный сценарий мог бы возникнуть в случае очень серьезного ухудшения ситуации на фронте. Но на фронте, как мы видим, фактически произошел перелом в пользу Украины. Поэтому я не вижу чрезвычайных форс-мажорных обстоятельств, которые могли бы существенно подорвать курс гривни", — отметил он.

Эксперт также отметил, что курс гривны пока остается в пределах, заложенных в государственном бюджете — около 45,5 грн за доллар.

Курс доллара в Украине — последние новости

Напомним, что Национальный банк Украины на 16 июня установил официальный курс доллара и евро. Доллар почти не изменился, но евро установил новый исторический максимум.

Как ранее сообщал Главред, председатель Комитета экономистов Андрей Новак пояснил, что война является главным фактором, влияющим на курс гривни. Однако благодаря масштабной внешней поддержке Нацбанк имеет рекордные золотовалютные резервы, что позволяет удерживать валюту от резких скачков.

Также ранее эксперт Олег Пендзин спрогнозировал, что во второй половине года курс доллара может вырасти до 45,5–45,6 грн из-за повышенного спроса на валюту и инфляционных рисков, но Нацбанк продолжит контроль за девальвацией.

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О личности: Ольга Василевская-Смаглюк

Ольга Василевская-Смаглюк — украинская журналистка, народный депутат Украины IX созыва от партии "Слуга народа". Кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" на парламентских выборах 2019 года (избирательный округ № 96), пишет Википедия.

Во время полномасштабного вторжения организовала штаб для выдачи людям гуманитарной помощи, участвовала в организации эвакуации населения, совместно с ОО "Добробат" организовала ремонт поврежденных домов на территории Димерской, Бородянской, Иванковской общин Киевской области, совместно с UNICEF UKRAINE отстроила 10 укрытий в школах и детских садах деоккупированной Киевской области, восстановила амбулаторию в Загальцах, провела ремонт в Публичной библиотеке Вышгорода и в Клавдиевской сельской библиотеке.

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