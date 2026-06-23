В Крыму взорвали мост через Северо-Крымский канал: детали операции ССО

Кратко:
- Уничтожен железнодорожный мост через Северо-Крымский канал
- Объект использовался в качестве важной военно-логистической артерии РФ
- Разрушено железнодорожное полотно и обрушен один из пролетов моста
В ночь на 22 июня во временно оккупированном Крыму был уничтожен железнодорожный мост через Северо-Крымский канал вблизи села Раздольное. Объект являлся важной военно-логистической артерией российских оккупационных войск. Об этом сообщили Силы специальных операций.
Удары беспилотниками по объекту нанесли подразделения Middle Strike Сил специальных операций во взаимодействии с подпольщиками Движения сопротивления ССО. В результате атаки было разрушено железнодорожное полотно и обрушился один из пролетов моста.
"Это была стратегическая военно-логистическая артерия оккупантов. Объект являлся частью транспортного коридора для перемещения грузов, ресурсов и военно-материальных средств по двум ключевым направлениям: с территории РФ через Крым – для обеспечения группировки войск на южном направлении, а также внутри полуострова – для поддержания функционирования крымской военной инфраструктуры", – сообщили в ССО.
После этого подпольщики сообщили о прибытии к поврежденному объекту специальной ремонтной железнодорожной техники. Украинские военные приступили ко второй фазе операции. В ночь на 23 июня дроны ССО повторно атаковали мост, а также поразили ремонтную технику, которая работала на месте.
"Силы специальных операций продолжают разрушать военную логистику врага, снижая его наступательный и оборонительный потенциал", — подчеркнули военные.
Смотрите видео атаки на мост в Крыму:
Какими будут удары по Крыму — анонс командующего Нацгвардией
Командующий Нацгвардией Александр Пивненко заявил, что украинские Силы обороны продолжат усиливать удары по логистике российских войск, в частности в оккупированном Крыму. По его словам, ключевую роль в этом играют подразделения беспилотных систем, которые все активнее действуют в тылу противника.
Пивненко подчеркнул, что Нацгвардия увеличивает количество операторов дронов в оперативной глубине и наращивает возможности по обнаружению и уничтожению вражеских объектов.
"Мы будем увеличивать количество наших пилотов в оперативной глубине и гораздо активнее уничтожать логистику противника. Чем больше средств — тем эффективнее мы будем действовать", — отметил он в интервью "Интерфакс-Украина".
Удары по Крыму — последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 23 июня Крым подвергся очередной атаке беспилотников. В Керчи, Феодосии, Щолкино и Красноперекопске раздавались взрывы.
По данным мониторинговых каналов, под удар попали подстанция в Советском районе и нефтебаза "ТЕС-Терминал-1" в Керчи. Из-за атаки оккупационные власти временно перекрыли движение по Керченскому мосту.
Кроме того, советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что это может быть лишь началом, а российских оккупантов на полуострове впереди ждут серьёзные проблемы. По его словам, о последствиях будущих действий Украины россияне "будут вспоминать с ужасом".
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Об источнике: Силы специальных операций ВСУ
ССО — отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины. В его состав входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций, которые комплектуются специально обученными специалистами. Они обладают специальными способностями в сферах разведки, прямых операций и военной поддержки для выполнения сложных, опасных, порой политически чувствительных операций, проводимых командованием ССО.
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