Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

В Крыму взорвали мост через Северо-Крымский канал: детали операции ССО

Руслана Заклинская
23 июня 2026, 15:46
google news Подпишитесь
на нас в Google
Мост обеспечивал снабжение российских войск через Крым и внутри полуострова.
В Крыму взорвали мост через Северо-Крымский канал: детали операции ССО
Мост через Северо-Крымский канал в Крыму разрушен / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

  • Уничтожен железнодорожный мост через Северо-Крымский канал
  • Объект использовался в качестве важной военно-логистической артерии РФ
  • Разрушено железнодорожное полотно и обрушен один из пролетов моста

В ночь на 22 июня во временно оккупированном Крыму был уничтожен железнодорожный мост через Северо-Крымский канал вблизи села Раздольное. Объект являлся важной военно-логистической артерией российских оккупационных войск. Об этом сообщили Силы специальных операций.

Удары беспилотниками по объекту нанесли подразделения Middle Strike Сил специальных операций во взаимодействии с подпольщиками Движения сопротивления ССО. В результате атаки было разрушено железнодорожное полотно и обрушился один из пролетов моста.

видео дня

"Это была стратегическая военно-логистическая артерия оккупантов. Объект являлся частью транспортного коридора для перемещения грузов, ресурсов и военно-материальных средств по двум ключевым направлениям: с территории РФ через Крым – для обеспечения группировки войск на южном направлении, а также внутри полуострова – для поддержания функционирования крымской военной инфраструктуры", – сообщили в ССО.

После этого подпольщики сообщили о прибытии к поврежденному объекту специальной ремонтной железнодорожной техники. Украинские военные приступили ко второй фазе операции. В ночь на 23 июня дроны ССО повторно атаковали мост, а также поразили ремонтную технику, которая работала на месте.

"Силы специальных операций продолжают разрушать военную логистику врага, снижая его наступательный и оборонительный потенциал", — подчеркнули военные.

Смотрите видео атаки на мост в Крыму:

В Крыму взорвали мост через Северо-Крымский канал: детали операции ССО
Атака на мост в Крыму / Фото: скриншот

Какими будут удары по Крыму — анонс командующего Нацгвардией

Командующий Нацгвардией Александр Пивненко заявил, что украинские Силы обороны продолжат усиливать удары по логистике российских войск, в частности в оккупированном Крыму. По его словам, ключевую роль в этом играют подразделения беспилотных систем, которые все активнее действуют в тылу противника.

Пивненко подчеркнул, что Нацгвардия увеличивает количество операторов дронов в оперативной глубине и наращивает возможности по обнаружению и уничтожению вражеских объектов.

"Мы будем увеличивать количество наших пилотов в оперативной глубине и гораздо активнее уничтожать логистику противника. Чем больше средств — тем эффективнее мы будем действовать", — отметил он в интервью "Интерфакс-Украина".

Удары по Крыму — последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 23 июня Крым подвергся очередной атаке беспилотников. В Керчи, Феодосии, Щолкино и Красноперекопске раздавались взрывы.

По данным мониторинговых каналов, под удар попали подстанция в Советском районе и нефтебаза "ТЕС-Терминал-1" в Керчи. Из-за атаки оккупационные власти временно перекрыли движение по Керченскому мосту.

Кроме того, советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что это может быть лишь началом, а российских оккупантов на полуострове впереди ждут серьёзные проблемы. По его словам, о последствиях будущих действий Украины россияне "будут вспоминать с ужасом".

Читайте также:

Об источнике: Силы специальных операций ВСУ

ССО — отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины. В его состав входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций, которые комплектуются специально обученными специалистами. Они обладают специальными способностями в сферах разведки, прямых операций и военной поддержки для выполнения сложных, опасных, порой политически чувствительных операций, проводимых командованием ССО.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Крымский мост новости Крыма война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Мы готовы": в Кремле сделали громкое заявление о конце войны и "набросились" на Трампа

"Мы готовы": в Кремле сделали громкое заявление о конце войны и "набросились" на Трампа

17:38Война
Гривня внезапно взлетела: новый курс валют на 24 июня

Гривня внезапно взлетела: новый курс валют на 24 июня

17:36Экономика
Трамп дал Украине "зеленый свет" на более решительные действия в отношении РФ - СМИ

Трамп дал Украине "зеленый свет" на более решительные действия в отношении РФ - СМИ

17:20Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинках сундука с сокровищами за 10 с

Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинках сундука с сокровищами за 10 с

Один знак зодиака притягивает удачу магнитом: назван самый большой оптимист по гороскопу

Один знак зодиака притягивает удачу магнитом: назван самый большой оптимист по гороскопу

Почему котлеты получаются сухими: популярный ингредиент, который вытягивает сок

Почему котлеты получаются сухими: популярный ингредиент, который вытягивает сок

Как правильно и ласково называть Наталью на украинском языке: редкие формы имени

Как правильно и ласково называть Наталью на украинском языке: редкие формы имени

Какие люди находятся под защитой высших сил: даты рождения с "щитом благодати"

Какие люди находятся под защитой высших сил: даты рождения с "щитом благодати"

Последние новости

17:36

Гривня внезапно взлетела: новый курс валют на 24 июня

17:20

Трамп дал Украине "зеленый свет" на более решительные действия в отношении РФ - СМИ

17:16

Как распознать испорченный фарш за секунды: на что смотреть в магазине

17:14

"Мы не язычники": священник ПЦУ рассказал, стоит ли праздновать Ивана КупалаВидео

17:11

Судья Марина Барсук объяснила, почему украинский бизнес даже во время войны продолжает обращаться в хозяйственные суды

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
17:09

"Очень вкусно и полезно": женщина показала, что делать с хвостиками от клубники

16:42

Как выглядеть стильно даже в летнюю жару: 5 простых советов от стилистаВидео

16:33

Помидоры этого не простят: когда их нужно поливать, чтобы не уничтожить урожай

16:26

Трава между брусчаткой исчезнет без химии: как надолго остановить рост сорняков

Реклама
16:21

Называют "гробами": стюардесса показала самое странное место в самолете

16:20

Путин назвал реальную причину начала войны и ответил Зеленскому — что он сказал

16:07

Выехала из Украины с бойфрендом и сыном: Денисенко объявилась за границей

16:00

Сложная школьная головоломка со спичками: разгадает не каждый взрослыйВидео

15:46

В Крыму взорвали мост через Северо-Крымский канал: детали операции ССОВидео

15:43

Как за 10 секунд выбрать сладкую черешню: на что смотрят опытные покупатели

15:17

Неприятный запах исчезнет мгновенно: что налить в стиральную машинуВидео

15:15

Братья Меладзе впервые за долгое время показались вместе

15:10

Кондиционер не нужно постоянно выключать: что нажать на пультеВидео

15:00

Говорить "ветреная женщина" неправильно — как сказать на украинском языкеВидео

14:40

Не все так очевидно: какие солнечные панели лучше выбрать для дома

Реклама
14:28

Онкобольная российская блогерша сделала душераздирающее заявление

14:20

Вкус могли только представить: почему в СССР не было пиццы и когда она появиласьВидео

14:13

Живут порознь в разных странах: Бужинская раскрыла, где сейчас ее дети

14:10

Обычная сковорода станет антипригарной за 5 минут: секретный трюк от шеф-поваров

14:04

Туристов штрафуют за обувь на популярном курорте: в чем причина

13:40

Языковой террор: какие удельные украинские слова СССР навсегда вычеркнул из словарей

13:35

Как спасти капусту от нашествия слизней: огородники раскрыли действенный способ

13:10

"Стыдно вызывать уборщицу": Фреймут пожаловалась на сложную жизнь в Лондоне

13:08

Россия ударила баллистикой по Кривому Рогу: есть погибшие и более 20 раненыхФотоВидео

12:59

Отошел в сторону: в РФ рассказали, как Галкин сильно приревновал Пугачеву

12:53

Помидоры будут крупнее и слаще: чем подкормить во время плодоношенияВидео

12:44

НБУ требует уволить гендиректора "Укрпочты": Смелянский эмоционально отреагировал

12:22

Крым в ловушке: как Украина реализует стратегию изоляции полуострова и что будет дальшеВидео

12:09

Оснований для роста цен на сельскохозяйственную землю нет: "пузырь" надувают посредники — СМИ

12:08

Продавцы массово снижают цены: в Украине сразу на 13% подешевел летний овощ

12:07

Пригоревший жир исчезнет из духовки за считанные минуты: какие простые средства помогут

12:00

Китайский гороскоп на завтра, 24 июня: Петухам - суматоха, Кроликам - инициатива

11:59

Из глубин реки поднялся "живой динозавр": рыбаки такого не ожидали

11:55

ОГП возобновил дело о хищении $4,4 млн на реформу прокуратуры, которые проходили через ЦПК

11:05

Прощай, РФ: Регина Тодоренко навострила лыжи из страны-агрессора

Реклама
11:04

Гороскоп на завтра, 24 июня: Девам — неожиданность, Весам — перемены

11:04

После долгих испытаний наступит счастье: какие знаки ждут перемен

10:59

"Время не на стороне Москвы": в Совбезе ООН прозвучали жесткие заявления США и Украины

10:54

Гороскоп Таро на завтра 24 июня: Тельцам - много денег, Раку - свобода

10:52

Старый налет исчезнет на глазах: как быстро отбелить унитаз без химииВидео

10:22

Поддерживал Путина: скончался популярный российский и советской актер

10:04

Мозговая высказалась про отношения с мужем и трогательно обратилась к нему — деталиВидео

09:55

Какие люди находятся под защитой высших сил: даты рождения с "щитом благодати"

09:52

Удары по Воронежу и Дубне: Копытько о том, как Украина бьет по ядру российского ВПКмнение

09:51

Крым в огне и без света после атаки БПЛА: дым виден за десятки километровВидео

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ОдессыНовости ЗапорожьяНовости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости Ровно
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять