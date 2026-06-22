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Совершенно новый тип ракет: чем Украина могла нанести удар по заводу в Воронеже

Юрий Берендий
22 июня 2026, 23:12
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Разрушение воронежского завода поставило под сомнение версию о новой ракете ERAM. Аналитики объяснили, почему масштабы удара вызывают вопросы.
Совершенно новый тип ракет: чем Украина могла нанести удар по заводу в Воронеже
Удар по Воронежу — каким типом ракет Украина атаковала стратегический завод / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём пишет Defense Express:

  • Удар по заводу в Воронеже вызвал дискуссии относительно типа оружия ВСУ
  • Генштаб умолчал о средстве поражения, что породило версию о ракетах ERAM
  • Характер разрушений больше соответствует тяжелой ракете Storm Shadow

Удар по воронежскому заводу "ВЗПП", производящему электронные компоненты для российских крылатых ракет, вызвал волну дискуссий относительно оружия, которое использовали Воздушные силы ВСУ. Отмечается, что для атаки могли быть использованы якобы новые американские ракеты ERAM с дальностью более 930 км. Об этом сообщили аналитики профильного издания Defense Express.

Появление новых версий связано с особенностью официальных сообщений украинской стороны. Ранее во время аналогичных операций нередко уточнялось, если для поражения использовались западные дальнобойные средства.

видео дня

"Основной теорией того, что именно нанесло удар по заводу, можно считать британо-французские крылатые ракеты Storm Shadow, которые уже неоднократно применялись Украиной для ударов по военным объектам на территории РФ. Однако, как правило, когда применяются Storm Shadow, Генштаб ВСУ прямо указывает, что были использованы именно они, а на этот раз там умолчали о средстве поражения", — отметили аналитики Defense Express.

На этом фоне появились предположения об использовании новых американских разработок, которые создавались специально для нужд Украины в рамках программы ERAM. Дополнительную огласку этой версии придали сообщения о якобы найденных россиянами обломках таких боеприпасов.

"Да, под подозрением оказались новые американские крылатые ракеты, созданные по программе ERAM, которые разрабатывались специально для Украины. Эта теория подкрепляется тем, что недавно ра**исты якобы нашли обломки этой ракеты, что указывает на то, что она уже имеется на вооружении Украины и применяется для нанесения ударов", — говорится в материале.

Смотрите видео последствий ударов по Воронежу:

Совершенно новый тип ракет: чем Украина могла нанести удар по заводу в Воронеже
/ Скриншот

По оценке издания, наиболее вероятным кандидатом среди таких систем может быть AGM-188A Rusty Dagger от компании Zone 5 Technologies. Заявленных характеристик этой ракеты достаточно для достижения целей далеко за пределами приграничных районов.

В материале отмечается, что AGM-188A Rusty Dagger имеет дальность более 930 километров, поэтому расстояние до Воронежа не представляет для неё проблемы. В то же время именно последствия удара заставляют усомниться в том, что предприятие было поражено исключительно этим оружием.

Основное внимание эксперты обратили на масштабы разрушений. На обнародованных кадрах видны значительные повреждения производственного здания и обрушение нескольких этажей.

"Крылатая ракета AGM-188A Rusty Dagger имеет боевую часть весом всего 45 килограммов. Поэтому существуют серьезные сомнения в том, что столь небольшая боевая часть могла бы нанести такой ущерб и обрушить несколько этажей в здании такого типа", — подчеркнули аналитики.

Именно поэтому среди альтернативных объяснений рассматривается применение более мощного вооружения или комбинированный сценарий атаки. По оценке Defense Express, характер повреждений в большей степени соответствует боеприпасам с гораздо более тяжелой боевой частью.

"Учитывая это, вероятно, удар был нанесен крылатой ракетой с более крупной боевой частью, такой как упомянутая выше Storm Shadow с тандемной осколочно-фугасной боевой частью массой 450 кг. Еще одним вариантом может быть комбинированная атака с применением нескольких типов крылатых ракет для эффективного прорыва противовоздушной обороны ра**истов", — отмечают аналитики.

На данный момент окончательных подтверждений относительно типа использованного вооружения нет. В издании отмечают, что новые подробности могут появиться после обнародования дополнительных материалов с места события или кадров непосредственно момента атаки.

Storm Shadow/SCALP EG, шедоу, Storm Shadow инфографика
Storm Shadow/SCALP EG — основные характеристики / Инфографика Главреда

Удары по НПЗ в России запускают эффект домино — комментарий эксперта

Специалист по вопросам коммуникации, партнерства и интеграции в ЕС в Razom We Stand Максим Гардус отметил, что усиление ударов по российской нефтеперерабатывающей и экспортной инфраструктуре может лишить Россию возможности экспортировать нефть, вынуждая её увеличивать внутреннюю переработку. По его словам, хотя в стране насчитывается более 83–85 нефтеперерабатывающих заводов, лишь около 12–15 из них являются крупными, и большинство таких предприятий расположено в европейской части РФ.

Эксперт также подчеркнул, что в случае невозможности реализации нефти России придется консервировать скважины, а это сложный и потенциально рискованный процесс. Во время простоя могут возникать коррозия оборудования, обводнение месторождений и повреждение стенок скважин, из-за чего часть из них в будущем может оказаться невозможной для восстановления. Хотя нефтегазовая отрасль предусматривает циклы консервации и повторного запуска, не все объекты возвращаются к работе, что может повлечь для российской нефтяной промышленности долгосрочные и финансово затратные последствия.

"Кроме того, НПЗ производят нефтепродукты, а это продукция с большей добавленной стоимостью. На тонне бензина Россия зарабатывает больше, чем на тонне сырой нефти. Поэтому удары по НПЗ — это также весомый способ сократить доходы федерального бюджета РФ", — подытожил он.

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Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

Удары по России — последние новости по теме

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сделал важное заявление о расширении ударов по РФ. Он подчеркнул, что расширение ударов по территории России должно стать инструментом ответа на ежедневные атаки противника, поскольку это усилит давление на политическое руководство РФ. На данный момент ситуация остается под контролем.

Отметим, что командир Сил беспилотных систем Роберт Бровди во время брифинга заявил о проведении серии точечных операций. По его словам, удары по целям РФ должны ослабить цепочки снабжения и логистику противника и помочь быстро снизить его боеспособность.

Как ранее сообщал Главред, бывший командующий Центральным командованием США Дэвид Петреус высказал свою позицию относительно давления на союзников Кремля. Петреус обратил внимание на сложные мощные удары по Москве и призвал союзников оперативно координировать действия для сдерживания дальнейшей эскалации, поскольку это может повлиять на баланс сил в регионе.

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Об источнике: Defense Express

Defense Express — украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал. Директор — Сергей Згурец.

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