Почему в России не звучат сирены во время украинских атак — в разведке указали на нюанс

О чём сообщила СЗРУ:
- Власти РФ всё чаще скрывают от россиян угрозу атак БПЛА
- В регионах России сирены не включают, чтобы избежать паники
- Отказ от тревог стал элементом информационной политики РФ
Российские власти всё чаще отказываются от полноценного оповещения населения об угрозе ударов беспилотников и ракет. Несмотря на регулярные атаки на различные регионы страны, местные чиновники находят разные объяснения, почему сирены не звучат даже в опасные моменты. Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины.
В разных уголках РФ чиновники используют разные аргументы, однако все они сводятся к попытке избежать общественного резонанса и сохранить ощущение стабильности среди населения.
"Во временно оккупированном Крыму местная "администрация" решила не реагировать на каждый пролет дрона. Крымский чиновник Олег Крючков объяснил это откровенно: если бы сигнал звучал каждый раз, тревога не утихала бы по 22 часа в сутки", — отметили в Службе внешней разведки Украины.
Подобные подходы используют и в других регионах. В Ростовской области отказ от сирен объясняют опытом так называемых "ЛНР" и "ДНР", где во время сигналов люди якобы выходят на улицу, что может увеличить риск пострадавших.
В то же время в центральных регионах страны чиновники даже не скрывают своих мотивов.
"В Ярославле прямо заявили, что сирены не включают, чтобы избежать паники. В Краснодаре пошли другим путем и разделили сигналы: "беспилотную опасность" там официально не приравнивают к сигналам гражданской обороны, в отличие от воздушной тревоги", — сообщили в разведке.
Отдельные решения касаются не только систем оповещения, но и доступа граждан к информации о собственной безопасности. Так, в подмосковных Котельниках местные власти не раскрывают жителям даже адреса укрытий и бомбоубежищ.
"Эту информацию, по словам чиновников, донесут до людей только "в период мобилизации и в военное время" — формулировка, которая сама по себе показывает, насколько далеко Кремль отодвигает момент честности по отношению к собственному населению", — подчеркнули в СЗРУ.
Между тем жители Москвы и Московской области всё чаще жалуются на отсутствие предупреждений об опасности. Официальная позиция властей заключается в том, что массовое информирование в отдельных случаях якобы может вызвать больше проблем, чем сама угроза.
На одну особенную деталь обратили внимание и в Башкортостане. Местный руководитель Радий Хабиров фактически признал влияние регулярных атак на психологическое состояние общества.
"Он объяснил отказ от ежедневных сирен ростом потребления антидепрессантов в России, фактически признав то, что Кремль годами пытается отрицать: постоянные атаки разрушают психологическое состояние населения, и власть боится не дронов, а реакции людей на правду о них", — указали в Службе внешней разведки Украины.
В ведомстве подчеркивают, что все приведенные объяснения имеют общую основу. По оценке разведки, частота и география ударов по территории РФ уже достигли такого масштаба, что отказ от сирен стал не техническим решением, а элементом информационной политики, призванной поддерживать созданный Кремлем образ войны, которая якобы не затрагивает рядовых россиян.
Почему Путин не комментирует удары по Москве — комментарий эксперта
Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в интервью Украинскому радио отметил, что ситуация с российской ПВО вокруг Москвы одновременно свидетельствует о ее низкой эффективности и чрезмерной концентрации систем противовоздушной обороны в пределах города.
По его словам, вокруг российской столицы размещено большое количество комплексов ПВО различных типов, которые устанавливали даже в городской застройке и на окраинах, однако это не гарантирует надежной защиты объектов.
Также эксперт подчеркнул, что российское руководство не может публично объяснить последствия работы собственной системы ПВО в понятном для внутренней аудитории формате и избегает поиска ответственных.
Отдельно он обратил внимание на то, что внутри России усиливаются противоречия между региональными элитами и центральной властью, что свидетельствует о росте внутренней напряженности в системе управления.
"Они недолюбливают друг друга в пределах своих регионов. Там все против всех и в то же время все понимают, что они в одном котле. Но в Кремле есть внутреннее понимание того, что война — это уже не о победе для Путина, а о прямой угрозе для режима Путина и российских политических элит. (...) Речь идет о внутренней дискуссии или о том, что определенные элиты прощупывают настроения российского общества: готово ли оно морально принять отсутствие Путина", — подытожил он.
Удары по России — последние новости по теме
Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сделал важное заявление по поводу ситуации в Крыму. Он подчеркнул, что логистическая изоляция Крыма существенно затрудняет снабжение войск и может сказаться на доступе гражданского населения к жизненно важным ресурсам, что влияет на безопасность региона. На данный момент ситуация остается под контролем.
Отметим, что президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами заявил о продолжении атак на критически важные объекты противника. По его словам, удары по нефтяным объектам являются частью плана дальнобойных санкций и направлены на снижение военно-логистических возможностей РФ.
Как ранее сообщал Главред, президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар выразил обеспокоенность в связи с долгосрочными последствиями для энергетики РФ. Он обратил внимание на накопительный эффект атак и отметил, что топливный кризис в РФ может усугубиться из-за системных повреждений нефтеперерабатывающих мощностей и потребует координации мер по смягчению последствий.
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