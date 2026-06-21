Почему Путин не комментирует атаку на Москву: эксперт указал на важный "сигнал"

Внутри России обостряются конфликты между региональными элитами на фоне войны и политической нестабильности.

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Кремль воздерживается от комментариев по поводу удара по Московскому НПЗ / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

Кратко:

Россия не комментирует удар по Московскому НПЗ

ПВО в Москве продемонстрировала низкую эффективность

Внутри РФ растет напряженность среди элит

Российский диктатор до сих пор не комментирует удар по Московскому НПЗ, поскольку масштаб провала слишком серьёзен, а внутри системы не определили, кого именно назначить ответственным. Такое мнение высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в интервью "Украинскому радио".

По словам Тимочко, ситуация вокруг российской ПВО в районе Москвы демонстрирует ее низкую эффективность и одновременно масштабное скопление систем противовоздушной обороны в пределах города.

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"Что он может сказать о Москве? Натянули все, что могли, вырубили гектары полей, расставили "Торы", "Буки", С-300, С-400 в черте городов, по домам и центрам — куда только не напихнули. И основная эффективность их ПВО — это то, что они попали в цистерну с топливом в центре Москвы. На самом деле он не может это комментировать в рамках своей коммуникации с россиянами. Видно, что просто не назначили виновного", — отметил он.

Аналитик также подчеркнул, что внутри России растет напряжение между региональными элитами и центром, а сама система все больше демонстрирует признаки внутренних противоречий.

"Они недолюбливают друг друга в пределах своих регионов. Там все против всех и в то же время все понимают, что они в одном котле. Но в Кремле есть внутреннее понимание того, что война — это уже не вопрос победы для Путина, а прямая угроза для режима Путина и российских политических элит. (...) Речь идет о внутренней дискуссии или о том, что определенные элиты прощупывают настроения российского общества: готово ли оно морально принять отсутствие Путина", — добавил Тимочко.

Карта российских НПЗ / Инфографика: Главред

Как в РФ реагируют на атаки Украины — мнение аналитиков

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают рост критики в адрес российских властей после недавних атак беспилотников на Москву, произошедших 18 июня.

По их мнению, удары вызвали заметный резонанс в российском информационном пространстве, в частности среди военных блогеров и сторонников войны, которые все чаще ставят под сомнение эффективность системы ПВО вокруг столицы.

Один из военных блогеров даже признал, что последствия атак оказались ощутимыми, несмотря на разветвленную систему противовоздушной обороны, однако впоследствии удалил свой пост из-за общественного резонанса. Другие же призывают к срочному усилению ПВО не только в районе Москвы, но и по всей территории РФ, подчеркивая, что боевые действия фактически выходят за пределы приграничных регионов.

Отдельно эксперты обращают внимание на критику российских государственных СМИ, которые, по словам блогеров, продолжают формировать образ полного контроля над ситуацией, в то время как жители столицы видят реальные последствия атак и работу ПВО.

Атака дронов на Москву 18 июня — что известно

Как сообщал Главред, более 180 беспилотников нанесли удар по Москве, что привело к масштабным пожарам и нефтяным дождям. Московский НПЗ в Капотне был основной целью, а атаки также затронули военные объекты в Ростовской области и на временно оккупированных территориях.

Кроме того, опубликованы спутниковые снимки последствий удара украинских дронов по Московскому нефтеперерабатывающему заводу в Капотне. Отмечается, что на фотографиях видны повреждения резервуаров, в том числе и того, крышку которого взрыв в результате попадания ракеты ПВО сорвал и поднял на десятки метров.

Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что последняя атака включала удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу и вызвала пожары в Капотне и Гуково. По его словам, система ПВО уничтожила более 40 дронов на подлете к столице РФ.

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О персоне: Иван Тимочко Иван Тимочко — участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

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