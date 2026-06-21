Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Почему Путин не комментирует атаку на Москву: эксперт указал на важный "сигнал"

Руслан Иваненко
21 июня 2026, 19:59обновлено 21 июня, 20:43
google news Подпишитесь
на нас в Google
Внутри России обостряются конфликты между региональными элитами на фоне войны и политической нестабильности.
Кремль воздерживается от комментариев по поводу удара по Московскому НПЗ / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

Кратко:

  • Россия не комментирует удар по Московскому НПЗ
  • ПВО в Москве продемонстрировала низкую эффективность
  • Внутри РФ растет напряженность среди элит

Российский диктатор до сих пор не комментирует удар по Московскому НПЗ, поскольку масштаб провала слишком серьёзен, а внутри системы не определили, кого именно назначить ответственным. Такое мнение высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в интервью "Украинскому радио".

По словам Тимочко, ситуация вокруг российской ПВО в районе Москвы демонстрирует ее низкую эффективность и одновременно масштабное скопление систем противовоздушной обороны в пределах города.

видео дня

"Что он может сказать о Москве? Натянули все, что могли, вырубили гектары полей, расставили "Торы", "Буки", С-300, С-400 в черте городов, по домам и центрам — куда только не напихнули. И основная эффективность их ПВО — это то, что они попали в цистерну с топливом в центре Москвы. На самом деле он не может это комментировать в рамках своей коммуникации с россиянами. Видно, что просто не назначили виновного", — отметил он.

Аналитик также подчеркнул, что внутри России растет напряжение между региональными элитами и центром, а сама система все больше демонстрирует признаки внутренних противоречий.

"Они недолюбливают друг друга в пределах своих регионов. Там все против всех и в то же время все понимают, что они в одном котле. Но в Кремле есть внутреннее понимание того, что война — это уже не вопрос победы для Путина, а прямая угроза для режима Путина и российских политических элит. (...) Речь идет о внутренней дискуссии или о том, что определенные элиты прощупывают настроения российского общества: готово ли оно морально принять отсутствие Путина", — добавил Тимочко.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
Карта российских НПЗ / Инфографика: Главред

Как в РФ реагируют на атаки Украины — мнение аналитиков

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают рост критики в адрес российских властей после недавних атак беспилотников на Москву, произошедших 18 июня.

По их мнению, удары вызвали заметный резонанс в российском информационном пространстве, в частности среди военных блогеров и сторонников войны, которые все чаще ставят под сомнение эффективность системы ПВО вокруг столицы.

Один из военных блогеров даже признал, что последствия атак оказались ощутимыми, несмотря на разветвленную систему противовоздушной обороны, однако впоследствии удалил свой пост из-за общественного резонанса. Другие же призывают к срочному усилению ПВО не только в районе Москвы, но и по всей территории РФ, подчеркивая, что боевые действия фактически выходят за пределы приграничных регионов.

Отдельно эксперты обращают внимание на критику российских государственных СМИ, которые, по словам блогеров, продолжают формировать образ полного контроля над ситуацией, в то время как жители столицы видят реальные последствия атак и работу ПВО.

Атака дронов на Москву 18 июня — что известно

Как сообщал Главред, более 180 беспилотников нанесли удар по Москве, что привело к масштабным пожарам и нефтяным дождям. Московский НПЗ в Капотне был основной целью, а атаки также затронули военные объекты в Ростовской области и на временно оккупированных территориях.

Кроме того, опубликованы спутниковые снимки последствий удара украинских дронов по Московскому нефтеперерабатывающему заводу в Капотне. Отмечается, что на фотографиях видны повреждения резервуаров, в том числе и того, крышку которого взрыв в результате попадания ракеты ПВО сорвал и поднял на десятки метров.

Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что последняя атака включала удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу и вызвала пожары в Капотне и Гуково. По его словам, система ПВО уничтожила более 40 дронов на подлете к столице РФ.

Читайте также:

О персоне: Иван Тимочко

Иван Тимочко — участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Москва военная агрессия РФ атака дронов Удары вглубь РФ
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Будут вспоминать с ужасом": в МО анонсировали новые акции против РФ в Крыму

"Будут вспоминать с ужасом": в МО анонсировали новые акции против РФ в Крыму

20:42Украина
Почему Путин не комментирует атаку на Москву: эксперт указал на важный "сигнал"

Почему Путин не комментирует атаку на Москву: эксперт указал на важный "сигнал"

19:59Война
Европу накрывает жара до +40: дойдет ли она до Украины

Европу накрывает жара до +40: дойдет ли она до Украины

16:27Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Финансовый гороскоп с 22 по 28 июня: Овнам — обновление, Тельцам — стабильность

Финансовый гороскоп с 22 по 28 июня: Овнам — обновление, Тельцам — стабильность

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке библиотекаря с книгами за 43 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке библиотекаря с книгами за 43 с

Китайский гороскоп на завтра, 22 июня: Быкам - сюрприз, Козлам - пауза

Китайский гороскоп на завтра, 22 июня: Быкам - сюрприз, Козлам - пауза

Почему нельзя гладить кошек: пять вещей, которые разбивают сердце питомца

Почему нельзя гладить кошек: пять вещей, которые разбивают сердце питомца

Три знака зодиака ждет неделя большой удачи: кому повезет больше всего

Три знака зодиака ждет неделя большой удачи: кому повезет больше всего

Последние новости

21:19

Грязь и запахи быстро исчезнут: домашний метод очищения ковра без химии

20:42

"Будут вспоминать с ужасом": в МО анонсировали новые акции против РФ в Крыму

19:59

Почему Путин не комментирует атаку на Москву: эксперт указал на важный "сигнал"

19:39

В Киеве сошлись сторонники и противники ЛГБТ: чем закончился скандальный марш

18:17

Плесень в ванной исчезает моментально: простой метод работает безотказноВидео

Крым превратится в котел, к концу 2026-го россияне начнут бежать оттуда – СвитанКрым превратится в котел, к концу 2026-го россияне начнут бежать оттуда – Свитан
18:14

Как навсегда избавиться от тли: поможет только одно растениеВидео

17:44

Деньги любят порядок — как хранение обычных круп привлекает достаток

17:24

Под угрозой крупный город: генерал назвал самое опасное направление фронта

17:19

Подкормка помидоров в июне и июле: садовник поделился рецептом против гнилиВидео

Реклама
17:04

"В семье пополнение": после тяжелой потери Зиброва растрогали до слез сюрпризомВидео

16:50

Подарков не будет — какие мужские имена больше всего подвержены экономии

16:27

Европу накрывает жара до +40: дойдет ли она до Украины

16:22

Громкий скандал с Польшей: Сибига намекнул на ответные шаги Украины

16:18

Как выглядеть дорого летом 2026: секреты роскошных образов из базовых вещейВидео

16:15

РФ не хватает сил для наступления: эксперт раскрыл новый замысел врага на фронте

15:44

В Кремле заговорили о "победе" и раскрыли свои истинные намерения

15:20

Невероятно простой способ: как сохранить розы цветущими в самую сильную жаруВидео

15:19

"Внезапно ушел из жизни": умер известный блогер, которого мобилизовали в ВСУ

15:04

Ивана Купала, Купало или Купайло: как правильно называть этот праздник

14:47

Три знака зодиака вскоре озолотятся: кому звезды сулят рост доходов

Реклама
14:42

После 21 июня жизнь наконец-то наладится у трех знаков зодиака

14:36

Как сказать по-украински "ломовая лошадь" — правильный ответ знают не всеВидео

14:08

Туалетная бумага против комаров: простой и дешевый способ защиты дома

14:08

"Все диктатуры рушатся внезапно": Крым станет концом путинского режима – Мадяр

14:07

"Глаза излучают любовь": беременная невеста Витвицкая показала кадры со свадьбыВидео

13:55

"Банк просто молчит": клиенты ПриватБанка жалуются на блокировку платежей

13:44

Жара с опасными явлениями накроет Украину: когда ударит +33, а когда пройдут грозы

13:14

Род Стюарт едва не потерял сознание на сцене: его спас кислородный баллонВидео

13:11

Больше никаких желтых пятен: как вернуть любимой одежде прежний вид

13:10

"Благодарен их прекрасной маме": Вакарчук показал детей и обратился к любимой

12:48

Бензин в Крыму - все: чего добивается Украина и куда будем бить дальшеВидео

12:25

Любовный гороскоп на 22–28 июня: Близнецам — разговоры, Козерогам — уют

12:12

Почему помидоры трескаются и гниют прямо на ветках — главная ошибкаВидео

11:53

Китайский гороскоп на завтра, 22 июня: Быкам - сюрприз, Козлам - пауза

11:46

Украина лишает РФ главного преимущества: дроны меняют ход войны – FT

11:37

Гороскоп Таро на неделю: Близнецам — равновесие, Скорпионам — перемены

11:11

Украинские дроны подожгли НПЗ в Сибири и морскую логистику в Крыму - подробностиВидео

11:04

"Обстрел, паркинг, дым": Никитюк раскрыла, как прошел день рождения ее сына

10:50

Финансовый гороскоп с 22 по 28 июня: Овнам — обновление, Тельцам — стабильность

10:49

Судьба может подбросить встречу с родной душой 22 июня: какой церковный праздник

Реклама
09:53

Ребенок воссоединил Наталку Денисенко и Андрея Фединчика — семейное фото

09:53

После атак на мосты бензовозы в Крым стали сопровождать мобильные группы ПВО - ISW

09:48

Трамп забыл имя Маска во время выступления и взбудоражил сетьФотоВидео

08:55

Оккупанты ночью терроризировали Украину: есть погибшая и раненые

08:37

Гороскоп на завтра, 22 июня: Девам — раздражение, Козерогам — подарок

08:10

Июнь может побить рекорд: Коваленко спрогнозировал потери армии РФмнение

07:49

В Крыму и РФ прогремели взрывы: нанесены удары по портам в Керчи и Краснодарском крае

05:00

Три знака зодиака ждет неделя большой удачи: кому повезет больше всего

04:08

Почему нельзя гладить кошек: пять вещей, которые разбивают сердце питомцаВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке библиотекаря с книгами за 43 с

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости Черкассы
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять