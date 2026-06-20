Мощные взрывы в Москве: появились снимки последствий прилетов по НПЗ

Главное:
- На фотографиях заметны повреждения резервуаров НПЗ
- Зафиксированы повреждения установки первичной переработки нефти АВТ-6
Опубликованы спутниковые снимки последствий удара украинских дронов по Московскому нефтеперерабатывающему заводу в Капотне.
Фото опубликовала "Радио Свобода" в Telegram. Отмечается, что на фотографиях заметны повреждения резервуаров, в том числе и того, крышку которого взрыв в результате попадания ракеты ПВО сорвал и поднял на десятки метров.
Также на снимках зафиксированы повреждения установки первичной переработки нефти АВТ-6. Кроме того, следы пожара можно увидеть в других частях предприятия и на рынке "Садовод".
Что говорят в Генштабе
По данным Генерального штаба ВСУ, который также показал снимки, Московский нефтеперерабатывающий завод после атаки беспилотников остановил переработку.
"Поражена установка первичной переработки нефти АВТ-6, комбинированная установка переработки нефти (КУПН), три резервуара объемом 10 000 куб. м, один – объемом 30 000 куб. м. На снимках – два резервуара РВС (30 тыс. и 10 тыс. куб. м) полностью уничтожены", – говорится в сообщении.
Удары по РФ — новости по теме
Ранее Главред сообщал, что украинские удары вновь достигли Московского региона. В частности, во второй раз за неделю был поражен Московский нефтеперерабатывающий завод. Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский.
Напомним, в Генеральном штабе ВСУ также сообщили, что подразделения Сил обороны в Московской области РФ повторно нанесли удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу.
Как сообщалось, ударные беспилотники атаковали Москву, а также нефтебазу в Гуково Ростовской области России. Кроме того, вблизи Шебекино в Белгородской области вспыхнул пожар — вероятно, на складе с легковоспламеняющимися или горючими материалами.
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Об источнике: Радио Свобода
Интернет-издание и радиостанция, позиционирующая себя как частное некоммерческое информационно-новостное средство массовой информации. Финансируется Конгрессом США. Ее общая аудитория составляет 35 млн слушателей. Работа украинского отдела Радио Свобода началась в апреле 1954 года.
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