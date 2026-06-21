В Кремле заговорили о "победе" и раскрыли свои истинные намерения

Россия считает соглашения, заключенные в Анкоридже, необязательными.

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В администрации Путина заявили об игнорировании соглашений, заключенных в Анкоридже / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины

Ключевые тезисы Ушакова:

РФ не рассчитывает на выполнение договоренностей Анкориджа

Москва ждет "победы", а не реализации договоренностей

Одна из сторон якобы выполняет договоренности, а другая — нет

Россия не ожидает реализации договоренностей, достигнутых в ходе переговоров в Анкоридже. Кремль ориентируется на достижение собственных политических целей. Об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков в интервью "Вести".

По словам Ушакова, позиция Москвы остается неизменной и основывается на ранее озвученных принципах. Он фактически дал понять, что Россия не рассматривает договоренности как обязательные к выполнению.

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"Мы не ждем выполнения этих договоренностей, мы ждем победы. Мы ждем реализации наших собственных целей", — заявил Ушаков.

Помощник российского лидера также утверждает, что заявления, которые российская сторона делала в ходе переговоров в Анкоридже, остаются неизменными и основаны на ее "принципиальной позиции". В то же время Ушаков отметил, что, по оценке Москвы, в настоящее время только одна из сторон якобы соблюдает достигнутые договоренности.

Помощник Путина не уточнил, кого именно имеет в виду, однако заявил, что другая сторона якобы не смогла выполнить свою часть договоренностей.

"В настоящее время одна сторона, как и прежде, соблюдает те договоренности, которые были обсуждены в Анкоридже, а другая сторона, судя по всему, о чем уже можно сказать сейчас, оказалась не совсем способной пройти свою часть пути, выполнить договоренности", — сказал он.

В РФ возможны протесты из-за экономических последствий войны — мнение эксперта

Политолог Иван Преображенский считает, что сама по себе война не способна вызвать массовые протесты в России, однако экономические проблемы могут стать ключевым фактором недовольства. В интервью "Главред" он отметил, что в РФ растет количество случаев невыплаты зарплат, а ситуация в экономике начинает напоминать кризисные 1990-е.

По его словам, россияне всё меньше верят в скорое завершение войны, что постепенно подрывает доверие к власти и лично к Путину. Эксперт также предположил, что снижение уровня лояльности может стать долгосрочной тенденцией на фоне затяжной войны и экономических трудностей.

"Эта тенденция существует. Ее масштаб оценить сложно, но уровень лояльности к Путину действительно снижается из-за того, что Путин не хочет заканчивать войну. И эта тенденция, очевидно, может быть долгосрочной, потому что война и в дальнейшем может еще долго не заканчиваться, а количество таких людей будет расти", — добавил он.

Война в Украине — новости по теме

Как ранее сообщал Главред, помощник Путина Юрий Ушаков категорически отрицал положительные изменения на фронте, утверждая, что европейцы якобы навязывали президенту США вредные идеи о продолжении войны в Украине.

В Кремле обострились противоречия между сторонниками завершения войны и теми, кто выступает за продолжение боевых действий с Украиной, и власти остаются на распутье в отношении будущей стратегии. Как отмечает глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, часть элиты хочет восстановления отношений с Западом и снятия санкций для возвращения инвестиций, в то же время другая группа силой держит курс на войну.

Кроме того, в команде президента Украины подчеркивают, что Кремль может прекратить войну только в случае потери ключевого финансирования своей военной машины. Советник Офиса президента Михаил Подоляк подчеркивает, что удары по нефтяным терминалам и усиленное экономическое давление способны сорвать планы Москвы.

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О личности: Юрий Ушаков Юрий Ушаков — российский дипломат, государственный деятель. С мая 2012 года занимает должность помощника президента РФ. В зоне ответственности Ушакова — внешняя политика. В период с 1996 по 1998 год был постоянным представителем России при ОБСЕ, позже, с 1998 по 1999 год, занимал должность заместителя министра иностранных дел. А с 2008 по 2012 год Ушаков был заместителем руководителя аппарата правительства России, пишет Википедия.

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