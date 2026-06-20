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"Окно возможностей": в FT назвали единственный реалистический способ окончить войну

Юрий Берендий
20 июня 2026, 14:54
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Обозреватель Financial Times заявляет о реальном окне возможностей для прекращения огня и объясняет, почему Кремлю выгодно заморозить войну.
В FT назвали условия перемирия / Коллаж: Главред, фото: 53-я отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, kremlin.ru

О чём пишет Financial Times:

  • Нынешний этап войны открывает редкую возможность для перемирия
  • Россия не побеждает, а её летнее наступление остановлено Украиной
  • Прямые переговоры между странами — самый реалистичный путь к миру

Нынешний этап российско-украинской войны открывает редкую возможность для достижения содержательного перемирия. Дальнейшее развитие событий зависит не только от решений Кремля, но и от того, смогут ли западные союзники адаптировать свое видение завершения конфликта к новым реалиям. Об этом сообщил обозреватель Financial Times Иван Крастев, передает УНИАН.

Автор обращает внимание на то, что современные войны все реже заканчиваются классическими мирными соглашениями. По его мнению, изменение характера военных конфликтов заставляет переосмыслить и саму концепцию мира.

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"Реальность такова, что даже если шанс на длительный мир минимален, мы не должны упускать возможность достичь содержательного перемирия. Сегодня мир — это не более чем застывшая неопределенность. Мы не осознаем, что когда меняется характер войны, меняется и характер мира", — отметил Крастев.

Особое внимание он уделяет нынешнему положению России, считая, что её возможности для продолжения войны уже не выглядят безграничными. По мнению обозревателя, дальнейшая эскалация потребует от Кремля гораздо более дорогостоящих и рискованных решений.

"Россия сейчас не побеждает. Её летнее наступление было остановлено технологическим преимуществом Украины, в то время как потери превышают возможности Москвы мобилизовать новых солдат. Последний удар Украины по Москве — явный признак того, что мы не находимся в тупике. Российская экономика переживает опустошение, а общественная поддержка войны заметно падает. Если Москва хочет продолжать свою амбицию взять под контроль весь Донбасс в течение следующего года-двух, Путину придется прибегнуть к массовой мобилизации или применению ядерного оружия. Оба варианта имеют непредсказуемые, если не сказать катастрофические, последствия", — подчеркнул Крастев.

В то же время автор предполагает, что прекращение боевых действий может быть выгодно и самому Кремлю. Он считает, что даже без достижения заявленных максимальных целей российское руководство способно преподнести перемирие как собственный успех, ссылаясь на отсутствие скорого вступления Украины в НАТО и другие политические факторы.

"Киев также, вероятно, не будет настаивать на европейских миротворцах. Украине они просто не нужны, и, как показывает последний опрос Европейского совета по международным отношениям, большинство европейцев также не слишком заинтересованы в их отправке", — отметил он.

Армии стран Европы, армия Европы, миротворцы, инфографика
Численность вооруженных сил стран Европы, являющихся членами НАТО / Инфографика: Главред

Кроме того, Москва, по его оценке, может рассчитывать, что пауза в войне станет инструментом внутренней дестабилизации Украины.

Вместе с тем Крастев убежден, что у Киева также есть веские причины рассматривать возможность прекращения огня. Он подчеркивает, что, несмотря на успехи украинской армии, все большее значение приобретают демографические и долгосрочные последствия войны.

"Киев выиграл войну в одном важном смысле. Конфликт продемонстрировал миру, что, вопреки заявлениям российских националистов, украинцы не являются очарованными русскими. Украина потеряла территорию, но ее суверенитет был подтвержден. Ее армия — одна из сильнейших в Европе, а ее оборонный сектор вызывает зависть всего мира", — сказал Крастев.

По его мнению, перед украинскими властями всё острее встаёт вопрос не только об обороне государства, но и о сохранении его человеческого потенциала. Обозреватель считает, что затягивание боевых действий означает новые человеческие потери, углубление демографического кризиса и уменьшение шансов на возвращение граждан из-за рубежа, что делает затяжную войну все менее выгодной в стратегическом плане.

Среди ключевых факторов эксперт также выделяет политический момент, который может оказаться кратковременным. Он считает, что шанс на замораживание войны существует уже сейчас, однако его легко упустить из-за нереалистичных ожиданий Кремля и нежелания западных партнеров пересмотреть традиционные подходы к мирному урегулированию.

"Прямые переговоры между россиянами и украинцами могут быть самым реалистичным способом достижения того, что сегодня считается миром", — подытожил Крастев.

Путин признал провалы армии РФ — что это означает

Во время празднования Дня России 12 июня диктатор и военный преступник Владимир Путин частично признал трудности и неудачи российских оккупационных сил. В то же время, по оценкам аналитиков американского Института изучения войны, он не готов озвучивать реальные масштабы проблем, с которыми сталкивается армия РФ.

Во время встречи с военными Путин признал, что Украина наносит удары по российским тылам, заявив, что такие атаки якобы направлены на то, чтобы расшатать общество и нанести экономический ущерб России. В то же время он пытался преуменьшить их значение, заявляя об усилении систем ПВО, быстром восстановлении экономики и подготовке соответствующих ответных ударов.

Кроме того, российский лидер признал, что продвижение российских войск происходит медленнее, чем ожидалось, хотя и продолжается ежедневно. Зато об украинских контрнаступательных действиях и тактических успехах Сил обороны он не упоминал.

"Путин, вероятно, решил признать некоторые неудачи, с которыми сталкиваются российские войска, чтобы казаться более осведомленным о реалиях поля боя для российских военнослужащих, которые непосредственно испытали эти неудачи", — подытожили аналитики.

Временно оккупированные территории Украины
Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Мирные переговоры — последние новости по теме

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил провести встречу с Владимиром Путиным в кулуарах саммита G7. Он подчеркнул, что инициатива переговоров с привлечением западных лидеров может стать эффективной площадкой для обсуждения завершения войны. Пока реакция Кремля на это предложение остается сдержанной.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский по итогам саммита заявил о новых оборонных договоренностях с партнерами. По его словам, укрепление украинской противовоздушной обороны является ключевым шагом в усилении обороноспособности государства на фоне продолжающихся угроз. Важность этого вопроса признают и лидеры стран "Большой семерки".

Как ранее сообщал Главред, президент Зеленский подчеркнул главное условие прямых переговоров с Россией для завершения войны. Он отметил, что международное участие в переговорном процессе должно быть обязательным для достижения устойчивого мира. Киев готов рассматривать различные форматы для диалога.

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Об источнике: Financial Times

Financial Times — британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом формате и посвящённая текущим событиям в сфере бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Великобритании, Соединённых Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, что вызывает как критику, так и одобрение, пишет Википедия.

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