У Зеленского отобрали орден не просто так: чем скандал с Польшей грозит Украине

Орден Белого Орла стал причиной дипломатической войны. Почему Навроцкий пошёл на этот шаг, как отреагировал Киев и какие подводные камни скрывают власти Польши.

https://glavred.info/analytics/u-zelenskogo-otobrali-orden-ne-prosto-tak-chem-skandal-s-polshey-grozit-ukraine-10774307.html Ссылка скопирована

Скандал между Украиной и Польшей – почему на самом деле у Зеленского забрали орден / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Почему Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши

Почему кризис в отношениях с Польшей не закончится

Как конфликт может повлиять на вступление Украины в ЕС и могут ли заявления польских политиков изменить политику Варшавы в отношении Украины

Скандал между Польшей и Украиной вокруг исторической памяти перешел в фазу открытого политического противостояния. Президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла — высшей государственной награды страны. Это решение уже вызвало резкую реакцию Киева и раскололо польский политикум.

"Главред" собрал основную информацию о том, что стоит знать об Ордене Белого Орла и к чему может привести кризис в отношениях между Украиной и Польшей.

видео дня

Почему Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши

Кароль Навроцкий объяснил свое решение конфликтом вокруг исторической памяти и отношения к Украинской повстанческой армии. Польский президент заявил, что в польско-украинских отношениях существуют границы, которые нельзя переступать.

"Для подавляющего большинства польского общества Украинская повстанческая армия остается прежде всего формированием, ответственным за жестокие преступления, совершенные против польских граждан во время Второй мировой войны. По меньшей мере 100 тысяч польских граждан были убиты УПА. Поэтому присвоение одному из украинских воинских подразделений названия, отсылающего к преступникам из УПА, имеет значение, выходящее далеко за пределы внутренних дел Украины", — сказал Навроцкий.

Причиной обострения стало решение украинской стороны присвоить одному из подразделений Сил специальных операций почетное наименование "Героев УПА". Именно после этого в Польше начались дискуссии о возможном пересмотре решения о награждении Зеленского.

Еще 8 июня капитул ордена рассматривал предложение о лишении украинского президента награды. Дискуссия возникла на фоне резкой реакции польских политических и общественных кругов на использование символики, связанной с УПА.

В то же время польский президент подчеркнул, что его шаг не означает отказ Варшавы от поддержки Украины в войне против России.

"Лишение ордена не направлено против украинского народа и не меняет политику Польши в отношении поддержки Украины", — подчеркнул Навроцкий.

Что такое Орден Белого Орла

Орден Белого Орла — старейшая и самая престижная государственная награда Польши. Его вручают за особые заслуги перед польским государством и народом.

Владимир Зеленский получил эту награду в апреле 2023 года из рук президента Польши Анджея Дуды. Награждение состоялось на фоне беспрецедентного сближения Киева и Варшавы после начала полномасштабного российского вторжения.

Тогда польская сторона отметила вклад Зеленского в развитие двусторонних отношений, сотрудничество в сфере безопасности и защиту демократических ценностей. Именно поэтому нынешнее решение воспринимается многими как политический сигнал, выходящий далеко за рамки вопроса о наградах.

Реакция Украины

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что нынешняя эскалация не отвечает интересам ни одной из сторон. Глава украинской дипломатии Андрей Сибига подчеркнул, что Киев не стремился к конфронтации и в течение последних месяцев работал над поиском компромиссов в сложных исторических вопросах.

"Вместо этого в течение полутора лет активно работали над урегулированием противоречий, деполитизацией исторических вопросов, разблокированием профессиональной и научной деятельности, поисково-эксгумационных работ и перезахоронений по просьбе польской стороны, возобновлением деятельности Конгресса историков. Мы многого добились на этом пути. Прямо сейчас продолжаются поисковые работы в Гуте-Пеняцкой, о которых просили поляки", — подчеркнул Сибига.

Министр убежден, что польские политики позволили эмоциям взять верх над прагматичным подходом. В ответ на решение в отношении Зеленского он объявил об отказе от Командорского креста со звездой ордена "За заслуги перед Польшей".

"Обострение отношений между Польшей и Украиной является контрпродуктивным и не нужно ни нам, ни полякам", — заявил глава МИД Украины.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук назвал решение польского президента стратегической ошибкой, которая может негативно повлиять на дальнейшее партнерство между двумя государствами.

"Первое, что хочу сказать лично президенту Навроцкому, — вы допустили катастрофическую ошибку, которая будет иметь далеко идущие негативные последствия для украинско-польского партнерства", — написал Стефанчук.

Спикер парламента обратил внимание на то, что решение было принято накануне важных международных мероприятий, связанных с восстановлением Украины и межпарламентским сотрудничеством.

"Я очень хорошо помню, что, принимая эту награду в 2023 году, президент Зеленский четко заявил, что принимает ее от имени украинского народа", — подчеркнул он.

По мнению Стефанчука, украинцы сегодня фактически защищают не только собственное государство, но и безопасность всей Европы.

"Ордена можно отозвать указами, ссылаясь на своё "единственно правильное" видение нашего прошлого. Но невозможно отменить историческую правду настоящего: именно украинский воин сейчас защищает небо над свободным миром", — заявил председатель Верховной Рады.

Верховная Рада Украины / Инфографика: Главред

Он также предостерег от подмены стратегических интересов ситуативными политическими выгодами.

"И если близорукие внутриполитические игры для кого-то важнее единства перед лицом общего врага — это останется исключительно на их совести. История вам этого не забудет и не простит", — написал Стефанчук.

Кроме того, глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов также резко раскритиковал действия польского президента. Он считает, что этот шаг лишь усиливает позиции России и создает дополнительные возможности для кремлевской пропаганды.

"К сожалению, президент Польши Кароль Навроцкий совершил недружественный акт по отношению к нашему народу, лишив президента Украины ранее врученного ему ордена Белого Орла. Безусловно, это подарок для московского агрессора, который тот обязательно использует против обеих наших стран", — заявил Буданов.

Он подчеркнул, что исторические споры должны быть предметом научной и общественной дискуссии, а не инструментом политической борьбы.

"У наших народов давние взаимоотношения и разные страницы истории — как героические, так и трагические. Однако это должно быть поводом для глубокого осмысления, а не грубых политических спекуляций", — убежден глава ОП.

Буданов также обратил внимание на противоречивость подхода польской стороны к историческим личностям.

"Убежден, что этот жест президента Польши не имеет отношения к справедливости или чему-то подобному. Ведь о какой справедливости может идти речь, если, например, итальянский фашистский диктатор и пособник Гитлера Бенито Муссолини до сих пор не лишен ордена Белого Орла?", — отметил он.

В заключение глава украинской разведки сообщил, что также отказывается от польской государственной награды.

"В связи с этим я отказываюсь от Золотого офицерского креста ордена "За заслуги перед Польшей", которым меня наградил в прошлом году президент Польши", — заявил Буданов.

Как отреагировали в России на решение Навроцкого

Россия практически сразу включилась в информационную кампанию вокруг конфликта. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев приветствовал решение польского президента и использовал традиционную кремлевскую риторику в отношении Украины.

"Президент Польши наконец лишил киевского дегенерата, поклоняющегося нацистам, ордена Белого Орла. Я уверен, что для главного бандеровца это не будет проблемой — теперь на его зеленом свитере появилось больше места для Железного креста Гитлера с золотым дубовым листьем", — написал украинофоб Медведев.

Как решение Навроцкого спровоцировало раскол в Польше

Внутри самой Польши реакция оказалась далеко не однозначной. Премьер-министр Польши Дональд Туск открыто раскритиковал действия президента и предупредил об опасных последствиях для всей системы союзнических отношений.

"Конфликт между Польшей и Украиной радует Путина и шокирует наших союзников. Задача президентов Зеленского и Навроцкого заключается в том, чтобы снижать градус эмоций, а не подогревать напряжение. Линия фронта проходит в другом месте", — подчеркнул Туск.

Конфликт между Польшей и Украиной радует Путина и шокирует наших союзников. Задача президентов Зеленского и Навроцкого — сглаживать эмоции, а не разжигать напряжение. Линия фронта проходит в другом месте. — Дональд Туск (@donaldtusk) 19 июня 2026

К критикам этого решения присоединились также представители правительства. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, комментируя одобрительную реакцию Дмитрия Медведева, саркастически написал: "Есть поддержка, президент Навроцкий".

Аналогичную позицию заняли глава МВД Марцин Кервинский и пресс-секретарь правительства Адам Шлапка.

"Первые поздравления поступают в канцелярию президента Навроцкого. Именно этого и добивается Кремль", — заявил Шлапка.

В то же время представители консервативных и националистических сил в большинстве своем поддержали решение президента. Один из лидеров польской оппозиции Пшемыслав Чарнек поблагодарил Навроцкого за его шаг, а лидер "Конфедерации" Славомир Ментцен заявил, что лишение Зеленского награды произошло слишком поздно.

Отдельную позицию высказал вице-маршал Сейма Польши Шимон Головня. Он поддержал критику Зеленского за решение в отношении УПА, но в то же время предостерег от логики взаимных ударов.

"Являются ли УПА преступниками? Да. Допустил ли Зеленский ошибку? Огромную. И, вероятно, допустит ещё одну, хотя так много кто (в том числе я) говорил ему: когда ты будешь формировать очередь на восстановление — помни, кто первым встал в очередь, чтобы помочь твоим людям и твоей армии. Всегда ли логика "удар за удар" выгодна? Нет. Я писал об этом: было тысяча способов сказать украинцам, что мы чувствуем. Вести себя твёрдо и решительно вовсе не означает: бить со всей силы. Ведь удар со всей силы лишает возможности действовать не того, кого ударили, а самого себя — ведь на этом и заканчивается эскалационная лестница", — отметил он.

Он также предупредил о возможных проблемах накануне конференции по восстановлению Украины в Гданьске.

"В результате последней эскалации в отношениях между Польшей и Украиной (немцы, — ред.) получат еще больше контрактов на восстановление Украины. Пожалуй, вскоре мы узнаем, не возникнут ли у президента Зеленского, который должен был приехать в Гданьск, какие-то непредвиденные обстоятельства. Настроения среди бизнесменов и парламентариев (конференция сопровождается парламентским саммитом) — несомненно, будут способствовать планированию сотрудничества и формированию общего взгляда на будущее", — заявил он.

Почему кризис в отношениях с Польшей не закончится

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба убежден, что украинско-польский конфликт уже стал структурной проблемой, которая не исчезнет после завершения нынешнего политического скандала. По его мнению, задача дипломатии заключается не в полном устранении конфликта, а в том, чтобы не позволить ему превратиться в разрушительный фактор для двусторонних отношений.

"Развязать (узел конфликта) нельзя, — ред., но держать его под контролем, чтобы он нас не душил, — это будет задача для всего украинского политикума и для той части польского политикума, которая действительно хочет, чтобы были какие-то сбалансированные отношения", — отметил Дмитрий Кулеба в интервью ТСН.

Он обратил внимание на принципиальное различие между политической жизнью двух государств.

"В Украине нет ни одного здравомыслящего политика, который строил бы свой рейтинг на антипольской повестке дня. А в Польше многие политики, в том числе президент Польши, строят свой рейтинг на антиукраинских лозунгах. Вот в чем принципиальная разница между нашими странами", — подчеркнул экс-министр.

Кулеба считает, что избранная польской политикой линия никуда не исчезнет в ближайшее время. По его убеждению, Варшава и в дальнейшем будет использовать вопросы исторической памяти и другие споры в качестве инструмента политического давления.

Бывший глава украинской дипломатии отметил, что у Польши есть несколько инструментов влияния, хотя далеко не все из них одинаково эффективны. Логистические маршруты помощи, по его мнению, могут становиться предметом ситуативного давления, однако существует гораздо более важное направление.

Кулеба подчеркнул, что особое значение имеет позиция Польши внутри Европейского Союза относительно вступления Украины и принятия решений о финансовой и военной поддержке.

"У нас сейчас есть одна критическая зависимость от Польши. Это ее позиция внутри Европейского Союза по вопросу членства. И по вопросу решений в поддержку обороны Украины. Они не против членства, они не против того, чтобы Украину поддерживали. Но они будут постоянно ставить это в зависимость. "А пусть Украина поступит так, а пусть Украина скажет то", — пояснил он.

По его мнению, именно этот механизм может регулярно использоваться в политических переговорах между двумя странами.

Какие страны являются членами ЕС / Инфографика: Главред

Что означает лишение Зеленского Ордена Белого Орла

Отдельно Дмитрий Кулеба прокомментировал возможность отмены решения о награждении президента Украины Орденом Белого Орла. Он убежден, что такой шаг будет иметь прежде всего негативные последствия для самого польского президента.

"Знаете, кто до сих пор является кавалером Ордена Белого Орла? Бенито Муссолини. То есть Навроцкий поставит себя в ситуацию, когда Бенито Муссолини и Екатерина II, уничтожившая польскую государственность, являются кавалерами этого ордена, а Зеленский оказался величайшим врагом Польши в истории. Это бред", — заявил Кулеба.

По его мнению, нынешняя ситуация требует не публичного обострения, а дипломатического решения, которое позволит обеим сторонам выйти из кризиса без дальнейшей эскалации.

"Нашему президенту нужен какой-то выход, чтобы стабилизировать ситуацию, а польскому президенту нужен какой-то выход, чтобы избежать эскалации против него самого. Здесь нужен дипломатический талант и креатив. Но мы переживем этот кризис", — сказал экс-министр.

Почему антиукраинская риторика стала частью польской политики

Кулеба убежден, что нынешние споры имеют гораздо более глубокие причины, чем отдельные исторические вопросы.

Он напомнил, что на протяжении многих лет партия "Право и справедливость" последовательно формировала общественную повестку дня вокруг Волынской трагедии.

"Партия „Право и справедливость" много лет назад, придя к власти, взяла на вооружение раскрутку темы Волыни. Если этот нарратив десятилетиями раскручивался, снимались фильмы, историки писали книги, а политики об этом говорят, ты не можешь выйти к полякам и сказать: "Мы передумали, давайте забудем эту историю". Это уже живая материя польского общества", — пояснил он.

Еще одним фактором дипломат назвал укрепление самой Польши как регионального государства.

"Поляки стали очень сильными и успешными как государство. А что делает любое сильное государство? Оно пытается определить, где может продемонстрировать свою силу и показать, что способно переламывать, давить и заставлять идти ему на уступки", — добавил Кулеба.

Отношения с Польшей могут обостриться ещё больше

Военно-политический эксперт Алексей Копитько отмечает, что Орден Белого Орла также имеют президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко. Он иронично заметил, что все они получали эту награду при совершенно иных политических обстоятельствах.

Эксперт отдельно поблагодарил польское общество за помощь Украине после начала полномасштабного вторжения России.

"Хочу поблагодарить тех поляков, которые в феврале-марте 2022 года помогли Украине выстоять, а также политиков из партии "Право и справедливость", которые фактически отменили границу и приняли решения, которые реально укрепили Польшу и помогли Украине. Вместе мы были сильнее. Это действительно важно, и мы этого никогда не забудем", — подчеркнул Копитько.

Он также призвал не переносить нынешний конфликт на всех граждан Польши.

"В Польше много достойных людей и настоящих друзей, которые находятся в состоянии нарастающего шока. Помним об этом, не теряем связи, продолжаем строить взаимовыгодные процессы. Ведь и это пройдет", — отметил эксперт.

Копитько не ожидает, что нынешний конфликт быстро завершится дипломатическими компромиссами. По его мнению, польский политический процесс уже развивается по своей собственной логике, а уступки со стороны Украины вряд ли существенно изменят ситуацию.

"Со стороны Украины нет шагов, которые успокоили бы польских политиков в предложенных рамках на данном этапе. В первой декаде июля произойдет вторая волна эскалации, даже если Зеленский сегодня примет католичество и вступит в орден иезуитов", — иронизирует он.

Эксперт также считает, что польская государственная машина хорошо понимает внутренние настроения в Украине, поэтому Киеву необходимо продолжать системную работу с польскими партнерами.

"Нужно ехать в Гданьск, качественно прорабатывать повестку дня и делать все, чтобы выжило больше украинцев, а наша армия становилась сильнее", — подчеркнул Копитько.

Конфликт с Польшей возник не случайно — комментарий политолога

Политолог Петр Олещук убежден, что конфликт вокруг исторических вопросов возник не случайно. По его словам, польско-украинские противоречия носят системный характер и связаны не только с историей, но и с борьбой за геополитическое влияние в Центрально-Восточной Европе. Политолог считает, что Польша все больше рассматривает Украину как потенциального конкурента.

"Польша давно позиционирует себя как восточный щит Европы и ведущее государство региона. Украина со своим противостоянием России, новейшими технологиями и европейскими амбициями также претендует на важную роль. Поэтому все это надолго", — сказал он в комментарии Главреду.

Как конфликт может повлиять на вступление Украины в ЕС

Олещук прогнозирует, что наибольшие трудности могут возникнуть не сейчас, а на этапе окончательной ратификации членства Украины в Европейском Союзе. По его мнению, исторические вопросы будут использоваться в качестве аргумента, хотя истинная причина лежит в сфере экономической и политической конкуренции.

"Очевидно, возникнут проблемы с ратификацией вступления Украины в Европейский Союз. Реальная причина, на мой взгляд, заключается в том, что Польша опасается усиления роли Украины в рамках ЕС и того, что Украина будет претендовать на большую долю европейских субсидий", — отметил политолог.

Он подчеркнул, что конкуренция между двумя крупнейшими государствами региона будет оставаться одним из ключевых факторов двусторонних отношений.

Могут ли заявления польских политиков изменить политику Варшавы в отношении Украины

Олещук обратил внимание, что наиболее резкие заявления сейчас звучат от представителей польской партии "Конфедерация", которая занимает наиболее критическую позицию в отношении Украины.

""Конфедерация" — это самая антиукраинская и в то же время самая пророссийская партия Польши. Поэтому такие заявления не являются чем-то удивительным. Но, насколько я понимаю, непосредственно на политику правительства они не влияют", — сказал он.

Политолог подчеркнул, что правительство Польши пока не заявляло о кардинальном изменении курса в отношении Украины, хотя критика с его стороны также звучит.

"Польша — парламентско-президентская республика. Премьер-министр является самостоятельной политической фигурой. Партии, входящие в правительство, находятся в сложной ситуации: поддержать президента означает усилить политического оппонента, а не поддержать — подвергнуться обвинениям в недостаточной защите польских интересов", — пояснил эксперт.

Вам также может быть интересно:

О персоне: Кароль Навроцкий Кароль Тадеуш Навроцкий (польск. Karol Tadeusz Nawrocki; род. 3 марта 1983) — новоизбранный президент Польши, польский историк, общественный и политический деятель, а также деятель местного самоуправления. С 2021 года возглавляет Институт национальной памяти. Он считает себя "гражданским кандидатом", который положит конец "польско-польской войне". Заявил, что готов поддержать "любое польское правительство, требующее эксгумации польских жертв на Волыни", а вопросы истории и социальной ответственности называет своими "разделительными линиями". Осуждает попытки преуменьшить последствия Волынской трагедии ради улучшения польско-украинских отношений. Навроцкий выступает против членства Украины в НАТО или Евросоюзе, пока страна не признает ответственности за геноцид поляков на Волыни. Некоторые СМИ характеризуют его позицию как антиукраинскую. Поддерживает завершение российско-украинской войны мирным соглашением, но утверждает, что вопрос территориальных уступок должен решаться европейским сообществом, а также самой Украиной. Также решительно выступает против России, утверждая, что она "империалистична по своей сути, независимо от того, идет ли речь о белом терроре, красном терроре или современном терроре", сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред