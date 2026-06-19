Чего боится Путин и когда возможен конец войны: основные заявления Зеленского из Брюсселя

Зеленский подчеркнул, что стойкость украинского народа и ВСУ является тем щитом, который сегодня защищает европейский континент от распространения агрессии.

https://glavred.info/analytics/chego-boitsya-putin-i-kogda-vozmozhen-konec-voyny-osnovnye-zayavleniya-zelenskogo-iz-bryusselya-10774013.html Ссылка скопирована

Итоги судьбоносных встреч в Брюсселе и новые заявления Зеленского / Коллаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, УНИАН, ua.depositphotos.com

О чем идет речь в материале:

видео дня

Почему Украина де-факто является армией НАТО

Когда и как Украина хочет завершить войну

Какую помощь получат ВСУ после "Рамштайна"

Чего на самом деле боится российский диктатор Путин

Почему Путин будет усиливать атаки на мирных жителей

Последние дни стали определяющими для европейской безопасности и дальнейшей поддержки Украины. Заседание в формате "Рамштайн", а также саммит лидеров Европейского Союза в Брюсселе четко продемонстрировали, что цивилизованный мир окончательно осознает масштабы российской угрозы и готов действовать решительно.

На фоне этих событий президент Украины Владимир Зеленский сделал ряд заявлений, обозначив планы Украины по завершению войны, реальные опасения Кремля и критические потребности нашего государства на ближайшие месяцы.

"Главред" собрал все ключевые высказывания и итоги, озвученные украинским лидером после важных переговоров с союзниками.

Украина как де-факто вторая армия НАТО и новая европейская баллистика

Украина уже доказала свою военную мощь на поле боя, и европейские лидеры открыто это признают. Как сообщает УНИАН, об этом Зеленский сообщил журналистам в голосовом сообщении в WhatsApp:

"Украина сегодня, де-факто, вторая армия НАТО, которая не уступает второй армии мира, и поэтому мы, именно мы, нужны НАТО де-юре. Это уже факт, признанный всеми лидерами".

Кроме того, во время общения с журналистами по итогам заседаний в Брюсселе президент подвел итоги дня, отметив, что все партнеры признают силу Украины. Особое внимание стороны уделили развитию оборонного потенциала. Как сообщает "24 Канал", Зеленский отметил:

"Европа создаст свою баллистическую систему, это актуальный вопрос. Украина не сдается, поэтому мы точно это доведем до конца. Это наша инициатива, теперь — вместе с партнерами".

В то же время журналисты также обращают внимание на то, что президент назвал баллистические ракеты России самой большой проблемой.

Вступление стран в НАТО / Инфографика: Главред

Ускоренное вступление в ЕС и подготовка к зиме

Будущее безопасности всего европейского блока напрямую связано с интеграцией Украины. Как цитирует Reuters, глава государства заявил на саммите ЕС:

"Каждая демократическая нация в Европе заслуживает членства в ЕС, и Украина заслуживает этого, потому что заплатила больше, чем любая другая страна, за свое право быть свободной, независимой и… европейской. Будущее Европы — свободной, объединенной и, конечно, мирной — решается в нашей обороне. Это свидетельствует о том, насколько уникальна наша ситуация".

В то же время президент признал, что путь к ускоренному членству не прост из-за позиции отдельных стран, в частности Венгрии, которая требовала исключить соответствующие формулировки из итогового заявления Европейского совета. Reuters приводит слова Зеленского:

"Самым важным таким шагом — я знаю, что не всем это по душе — могло бы стать ускоренное вступление Украины в ЕС".

Также агентство сообщает, что Украина обратилась к США за поддержкой в усилиях по урегулированию конфликта и обозначила четкие временные рамки:

"Конечно, мы хотим закончить эту войну до зимы — с помощью дипломатии и давления на Россию. Но мы понимаем, с кем имеем дело. Путин — это война".

Если же боевые действия продолжатся, Украине понадобится серьёзная топливная и материальная поддержка, в частности газ, дизельное топливо, энергетическое оборудование и не менее 300 ракет. Президент также призвал выделить 6 миллиардов евро ($6,9 миллиарда) из Европейского фонда мира ЕС.

Вступление стран в ЕС / Инфографика: Главред

Миллиардный пакет "Рамштайна", самолеты F-16 и санкционное давление

Заседания по вопросам обороны принесли Украине новые весомые договоренности. В УНИАН осветили итоги очередной встречи в формате "Рамштайн", где девять стран подтвердили финансирование программы PURL:

"А это ракеты для "Пэтриотов" на сумму более одного миллиарда". "Мы договорились о дополнительных F-16, нам нужно срочно готовить пилотов".

Наряду с военной помощью ключевым фактором остается экономическое давление. Зеленский подчеркнул, что Евросоюз единогласно будет ужесточать санкции, однако призвал действовать максимально бескомпромиссно.

"Европа должна быть вовлечена в этот процесс, чтобы у нас была сильная позиция, чтобы полностью соблюдались санкции без лазеек, конфискация проводилась без исключений и обеспечивалось финансирование Украины", — заявил он.

PURL / Инфографика: Главред

Чего на самом деле боится Путин и какова его главная цель

Настоящая причина затягивания войны Кремлем кроется во внутренних страхах российского диктатора перед собственным народом. Об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами, пишет Интерфакс-Украина.

"Путин не хочет останавливаться, и все его разговоры о том, что он хочет мира, — все это ложь". "Безусловно, Путин боится возвращения своей армии домой. Поэтому он так боится окончания войны без переговоров", — подчеркнул украинский лидер.

В УНИАН также приводятся слова президента о том, что диктатор будет оставаться у власти до конца своих дней, а его болезненной амбицией является возрождение империи:

"И у него одна цель — это возвращение Советского Союза. Без Украины это невозможно, и поэтому нам так и не просто, уважаемые украинцы".

Зеленский также предупредил, что без железобетонных гарантий безопасности Россия обязательно вернется к агрессии, и тогда под ударом могут оказаться другие страны. Несмотря на то, что Путин — безумец, который хочет, "чтобы в Украине всё горело", Киев по-прежнему готов к переговорам, но исключительно с позиции силы.

Предупреждение о возможных обстрелах

Президент также подчеркнул, что на фоне своих политических и военных поражений Путин становится слабее, а потому — более коварным и опасным для гражданского населения.

"Он слабеет и политически, и на поле боя, и физически. И поэтому может усиливать удары по нам, по нашим людям ракетами и дронами. Пожалуйста, пользуйтесь укрытиями. Я вас очень прошу, очень", — призвал Зеленский.

Вас может заинтересовать:

Что такое встречи в формате "Рамштайн"? Встречи в формате "Рамштайн" — это серия дипломатических встреч министров обороны нескольких десятков стран мира, которые прошли с целью синхронизации и ускорения поставок военного оружия Украине для противостояния полномасштабному российскому вторжению, а также обсуждения вопросов поддержки Украины после окончания войны. Хотя эти встречи проходят в разных местах, за ними закрепилось название по месту проведения первой – она состоялась на базе ВВС США "Рамштайн" в немецком городе Рамштайн-Мизенбах, расположенном в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Встречи проходят в рамках "Контактной группы по вопросам обороны Украины". В апреле 2024 года Министерство обороны сообщило о создании формата "Рамштайн 2.0", который переходит от индивидуальных решений к коалиционному формату с помощью Офиса поддержки коалиций, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред