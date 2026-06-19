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Чего боится Путин и когда возможен конец войны: основные заявления Зеленского из Брюсселя

Дарья Пшеничник
19 июня 2026, 10:08
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Зеленский подчеркнул, что стойкость украинского народа и ВСУ является тем щитом, который сегодня защищает европейский континент от распространения агрессии.
зеленский, путин, ес
Итоги судьбоносных встреч в Брюсселе и новые заявления Зеленского / Коллаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, УНИАН, ua.depositphotos.com

О чем идет речь в материале:

видео дня
  • Почему Украина де-факто является армией НАТО
  • Когда и как Украина хочет завершить войну
  • Какую помощь получат ВСУ после "Рамштайна"
  • Чего на самом деле боится российский диктатор Путин
  • Почему Путин будет усиливать атаки на мирных жителей

Последние дни стали определяющими для европейской безопасности и дальнейшей поддержки Украины. Заседание в формате "Рамштайн", а также саммит лидеров Европейского Союза в Брюсселе четко продемонстрировали, что цивилизованный мир окончательно осознает масштабы российской угрозы и готов действовать решительно.

На фоне этих событий президент Украины Владимир Зеленский сделал ряд заявлений, обозначив планы Украины по завершению войны, реальные опасения Кремля и критические потребности нашего государства на ближайшие месяцы.

"Главред" собрал все ключевые высказывания и итоги, озвученные украинским лидером после важных переговоров с союзниками.

Украина как де-факто вторая армия НАТО и новая европейская баллистика

Украина уже доказала свою военную мощь на поле боя, и европейские лидеры открыто это признают. Как сообщает УНИАН, об этом Зеленский сообщил журналистам в голосовом сообщении в WhatsApp:

"Украина сегодня, де-факто, вторая армия НАТО, которая не уступает второй армии мира, и поэтому мы, именно мы, нужны НАТО де-юре. Это уже факт, признанный всеми лидерами".

Кроме того, во время общения с журналистами по итогам заседаний в Брюсселе президент подвел итоги дня, отметив, что все партнеры признают силу Украины. Особое внимание стороны уделили развитию оборонного потенциала. Как сообщает "24 Канал", Зеленский отметил:

"Европа создаст свою баллистическую систему, это актуальный вопрос. Украина не сдается, поэтому мы точно это доведем до конца. Это наша инициатива, теперь — вместе с партнерами".

В то же время журналисты также обращают внимание на то, что президент назвал баллистические ракеты России самой большой проблемой.

вступление в НАТО инфографика
Вступление стран в НАТО / Инфографика: Главред

Ускоренное вступление в ЕС и подготовка к зиме

Будущее безопасности всего европейского блока напрямую связано с интеграцией Украины. Как цитирует Reuters, глава государства заявил на саммите ЕС:

"Каждая демократическая нация в Европе заслуживает членства в ЕС, и Украина заслуживает этого, потому что заплатила больше, чем любая другая страна, за свое право быть свободной, независимой и… европейской. Будущее Европы — свободной, объединенной и, конечно, мирной — решается в нашей обороне. Это свидетельствует о том, насколько уникальна наша ситуация".

В то же время президент признал, что путь к ускоренному членству не прост из-за позиции отдельных стран, в частности Венгрии, которая требовала исключить соответствующие формулировки из итогового заявления Европейского совета. Reuters приводит слова Зеленского:

"Самым важным таким шагом — я знаю, что не всем это по душе — могло бы стать ускоренное вступление Украины в ЕС".

Также агентство сообщает, что Украина обратилась к США за поддержкой в усилиях по урегулированию конфликта и обозначила четкие временные рамки:

"Конечно, мы хотим закончить эту войну до зимы — с помощью дипломатии и давления на Россию. Но мы понимаем, с кем имеем дело. Путин — это война".

Если же боевые действия продолжатся, Украине понадобится серьёзная топливная и материальная поддержка, в частности газ, дизельное топливо, энергетическое оборудование и не менее 300 ракет. Президент также призвал выделить 6 миллиардов евро ($6,9 миллиарда) из Европейского фонда мира ЕС.

Чего боится Путин и когда возможен конец войны: основные заявления Зеленского из Брюсселя
Вступление стран в ЕС / Инфографика: Главред

Миллиардный пакет "Рамштайна", самолеты F-16 и санкционное давление

Заседания по вопросам обороны принесли Украине новые весомые договоренности. В УНИАН осветили итоги очередной встречи в формате "Рамштайн", где девять стран подтвердили финансирование программы PURL:

"А это ракеты для "Пэтриотов" на сумму более одного миллиарда". "Мы договорились о дополнительных F-16, нам нужно срочно готовить пилотов".

Наряду с военной помощью ключевым фактором остается экономическое давление. Зеленский подчеркнул, что Евросоюз единогласно будет ужесточать санкции, однако призвал действовать максимально бескомпромиссно.

"Европа должна быть вовлечена в этот процесс, чтобы у нас была сильная позиция, чтобы полностью соблюдались санкции без лазеек, конфискация проводилась без исключений и обеспечивалось финансирование Украины", — заявил он.

Персонализированный URL-адрес
PURL / Инфографика: Главред

Чего на самом деле боится Путин и какова его главная цель

Настоящая причина затягивания войны Кремлем кроется во внутренних страхах российского диктатора перед собственным народом. Об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами, пишет Интерфакс-Украина.

"Путин не хочет останавливаться, и все его разговоры о том, что он хочет мира, — все это ложь". "Безусловно, Путин боится возвращения своей армии домой. Поэтому он так боится окончания войны без переговоров", — подчеркнул украинский лидер.

В УНИАН также приводятся слова президента о том, что диктатор будет оставаться у власти до конца своих дней, а его болезненной амбицией является возрождение империи:

"И у него одна цель — это возвращение Советского Союза. Без Украины это невозможно, и поэтому нам так и не просто, уважаемые украинцы".

Зеленский также предупредил, что без железобетонных гарантий безопасности Россия обязательно вернется к агрессии, и тогда под ударом могут оказаться другие страны. Несмотря на то, что Путин — безумец, который хочет, "чтобы в Украине всё горело", Киев по-прежнему готов к переговорам, но исключительно с позиции силы.

Предупреждение о возможных обстрелах

Президент также подчеркнул, что на фоне своих политических и военных поражений Путин становится слабее, а потому — более коварным и опасным для гражданского населения.

"Он слабеет и политически, и на поле боя, и физически. И поэтому может усиливать удары по нам, по нашим людям ракетами и дронами. Пожалуйста, пользуйтесь укрытиями. Я вас очень прошу, очень", — призвал Зеленский.

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Что такое встречи в формате "Рамштайн"?

Встречи в формате "Рамштайн" — это серия дипломатических встреч министров обороны нескольких десятков стран мира, которые прошли с целью синхронизации и ускорения поставок военного оружия Украине для противостояния полномасштабному российскому вторжению, а также обсуждения вопросов поддержки Украины после окончания войны.

Хотя эти встречи проходят в разных местах, за ними закрепилось название по месту проведения первой – она состоялась на базе ВВС США "Рамштайн" в немецком городе Рамштайн-Мизенбах, расположенном в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Встречи проходят в рамках "Контактной группы по вопросам обороны Украины".

В апреле 2024 года Министерство обороны сообщило о создании формата "Рамштайн 2.0", который переходит от индивидуальных решений к коалиционному формату с помощью Офиса поддержки коалиций, пишет Википедия.

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