Чего боится Путин и когда возможен конец войны: основные заявления Зеленского из Брюсселя

О чем идет речь в материале:
- Почему Украина де-факто является армией НАТО
- Когда и как Украина хочет завершить войну
- Какую помощь получат ВСУ после "Рамштайна"
- Чего на самом деле боится российский диктатор Путин
- Почему Путин будет усиливать атаки на мирных жителей
Последние дни стали определяющими для европейской безопасности и дальнейшей поддержки Украины. Заседание в формате "Рамштайн", а также саммит лидеров Европейского Союза в Брюсселе четко продемонстрировали, что цивилизованный мир окончательно осознает масштабы российской угрозы и готов действовать решительно.
На фоне этих событий президент Украины Владимир Зеленский сделал ряд заявлений, обозначив планы Украины по завершению войны, реальные опасения Кремля и критические потребности нашего государства на ближайшие месяцы.
"Главред" собрал все ключевые высказывания и итоги, озвученные украинским лидером после важных переговоров с союзниками.
Украина как де-факто вторая армия НАТО и новая европейская баллистика
Украина уже доказала свою военную мощь на поле боя, и европейские лидеры открыто это признают. Как сообщает УНИАН, об этом Зеленский сообщил журналистам в голосовом сообщении в WhatsApp:
"Украина сегодня, де-факто, вторая армия НАТО, которая не уступает второй армии мира, и поэтому мы, именно мы, нужны НАТО де-юре. Это уже факт, признанный всеми лидерами".
Кроме того, во время общения с журналистами по итогам заседаний в Брюсселе президент подвел итоги дня, отметив, что все партнеры признают силу Украины. Особое внимание стороны уделили развитию оборонного потенциала. Как сообщает "24 Канал", Зеленский отметил:
"Европа создаст свою баллистическую систему, это актуальный вопрос. Украина не сдается, поэтому мы точно это доведем до конца. Это наша инициатива, теперь — вместе с партнерами".
В то же время журналисты также обращают внимание на то, что президент назвал баллистические ракеты России самой большой проблемой.
Ускоренное вступление в ЕС и подготовка к зиме
Будущее безопасности всего европейского блока напрямую связано с интеграцией Украины. Как цитирует Reuters, глава государства заявил на саммите ЕС:
"Каждая демократическая нация в Европе заслуживает членства в ЕС, и Украина заслуживает этого, потому что заплатила больше, чем любая другая страна, за свое право быть свободной, независимой и… европейской. Будущее Европы — свободной, объединенной и, конечно, мирной — решается в нашей обороне. Это свидетельствует о том, насколько уникальна наша ситуация".
В то же время президент признал, что путь к ускоренному членству не прост из-за позиции отдельных стран, в частности Венгрии, которая требовала исключить соответствующие формулировки из итогового заявления Европейского совета. Reuters приводит слова Зеленского:
"Самым важным таким шагом — я знаю, что не всем это по душе — могло бы стать ускоренное вступление Украины в ЕС".
Также агентство сообщает, что Украина обратилась к США за поддержкой в усилиях по урегулированию конфликта и обозначила четкие временные рамки:
"Конечно, мы хотим закончить эту войну до зимы — с помощью дипломатии и давления на Россию. Но мы понимаем, с кем имеем дело. Путин — это война".
Если же боевые действия продолжатся, Украине понадобится серьёзная топливная и материальная поддержка, в частности газ, дизельное топливо, энергетическое оборудование и не менее 300 ракет. Президент также призвал выделить 6 миллиардов евро ($6,9 миллиарда) из Европейского фонда мира ЕС.
Миллиардный пакет "Рамштайна", самолеты F-16 и санкционное давление
Заседания по вопросам обороны принесли Украине новые весомые договоренности. В УНИАН осветили итоги очередной встречи в формате "Рамштайн", где девять стран подтвердили финансирование программы PURL:
"А это ракеты для "Пэтриотов" на сумму более одного миллиарда". "Мы договорились о дополнительных F-16, нам нужно срочно готовить пилотов".
Наряду с военной помощью ключевым фактором остается экономическое давление. Зеленский подчеркнул, что Евросоюз единогласно будет ужесточать санкции, однако призвал действовать максимально бескомпромиссно.
"Европа должна быть вовлечена в этот процесс, чтобы у нас была сильная позиция, чтобы полностью соблюдались санкции без лазеек, конфискация проводилась без исключений и обеспечивалось финансирование Украины", — заявил он.
Чего на самом деле боится Путин и какова его главная цель
Настоящая причина затягивания войны Кремлем кроется во внутренних страхах российского диктатора перед собственным народом. Об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами, пишет Интерфакс-Украина.
"Путин не хочет останавливаться, и все его разговоры о том, что он хочет мира, — все это ложь". "Безусловно, Путин боится возвращения своей армии домой. Поэтому он так боится окончания войны без переговоров", — подчеркнул украинский лидер.
В УНИАН также приводятся слова президента о том, что диктатор будет оставаться у власти до конца своих дней, а его болезненной амбицией является возрождение империи:
"И у него одна цель — это возвращение Советского Союза. Без Украины это невозможно, и поэтому нам так и не просто, уважаемые украинцы".
Зеленский также предупредил, что без железобетонных гарантий безопасности Россия обязательно вернется к агрессии, и тогда под ударом могут оказаться другие страны. Несмотря на то, что Путин — безумец, который хочет, "чтобы в Украине всё горело", Киев по-прежнему готов к переговорам, но исключительно с позиции силы.
Предупреждение о возможных обстрелах
Президент также подчеркнул, что на фоне своих политических и военных поражений Путин становится слабее, а потому — более коварным и опасным для гражданского населения.
"Он слабеет и политически, и на поле боя, и физически. И поэтому может усиливать удары по нам, по нашим людям ракетами и дронами. Пожалуйста, пользуйтесь укрытиями. Я вас очень прошу, очень", — призвал Зеленский.
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Что такое встречи в формате "Рамштайн"?
Встречи в формате "Рамштайн" — это серия дипломатических встреч министров обороны нескольких десятков стран мира, которые прошли с целью синхронизации и ускорения поставок военного оружия Украине для противостояния полномасштабному российскому вторжению, а также обсуждения вопросов поддержки Украины после окончания войны.
Хотя эти встречи проходят в разных местах, за ними закрепилось название по месту проведения первой – она состоялась на базе ВВС США "Рамштайн" в немецком городе Рамштайн-Мизенбах, расположенном в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Встречи проходят в рамках "Контактной группы по вопросам обороны Украины".
В апреле 2024 года Министерство обороны сообщило о создании формата "Рамштайн 2.0", который переходит от индивидуальных решений к коалиционному формату с помощью Офиса поддержки коалиций, пишет Википедия.
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