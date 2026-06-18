После мощных ударов НПЗ под Москвой потерял все мощности переработки — Reuters

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- На НПЗ в Капотне поврежден блок переработки нефти
- Вторая АВТ НПЗ была повреждена во время первой атаки
В результате атаки БПЛА по московскому НПЗ в Капотне 18 июня был поврежден блок переработки нефти "Euro+".
В состав блока входит установка первичной перегонки нефти АВТ-6 с номинальной мощностью 140 000 баррелей в сутки или 47% мощности первичной переработки завода, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Отмечается, что вторая АВТ была повреждена во время первой атаки 16 июня. На нее приходилось 53% мощности завода.
Что известно о Московском НПЗ
Московский нефтеперерабатывающий завод (АО "Газпромнефть-МНПЗ") — это одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России, расположенное в московском районе Капотня.
Его мощность переработки — 11 млн тонн нефти в год. Завод обеспечивает около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребностей Московского региона в бензине и авиакеросине.
ВСУ о поражении десятков объектов в тылу противника
Подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины осуществили серию атак на военные и стратегически значимые объекты на временно оккупированных территориях.
Согласно информации, в результате операции были поражены 36 целей, находившихся далеко за линией фронта. В перечень вошли командные пункты, радиолокационные станции, объекты логистического обеспечения, а также элементы топливной и энергетической инфраструктуры, которые используются для поддержки деятельности российских войск.
Удары по РФ — новости по теме
Ранее Главред сообщал, что в ночь на 18 июня украинские удары вновь достигли Московского региона. В частности, во второй раз за неделю был поражен Московский нефтеперерабатывающий завод. Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский.
Напомним, в Генеральном штабе ВСУ также сообщили, что подразделения Сил обороны в Московской области РФ повторно нанесли удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу.
Как сообщалось, ударные беспилотники атаковали Москву, а также нефтебазу в Гуково Ростовской области России. Кроме того, вблизи Шебекино в Белгородской области вспыхнул пожар — вероятно, на складе с легковоспламеняющимися или горючими материалами.
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Об источнике: Reuters
Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.
Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века
В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом у агентства 197 бюро, которые работают по всему миру.
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