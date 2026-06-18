Союзники готовят масштабное усиление Украины: что приняли на "Рамштайне"

На заседании "Рамштайн" союзники подтвердили готовность увеличить поставки оружия и финансирование обороны.

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Партнеры Украины объявили о новых пакетах военной помощи / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/mykhailofedorov, скриншот, nato.int

Кратко:

На "Рамштайне" объявили о помощи Украине в размере 4 млрд долларов

Нидерланды пообещали около 700 крылатых ракет

Германия передаст Iris-T и профинансирует ракеты PAC-3

В ходе очередного заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", которое состоялось в штаб-квартире НАТО, партнеры объявили о новых пакетах военной поддержки для Украины. Предварительно их общий объем оценивается примерно в 4 миллиарда долларов. Об этом на брифинге сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.

По его словам, нынешняя встреча проходила под лозунгом "Окно возможностей", поскольку Украина достигла значительных результатов на различных направлениях войны. Это, как отметил министр, побудило союзников к дальнейшему расширению поддержки.

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"Сегодня был анонсирован, пожалуй, один из крупнейших пакетов помощи для PURL. Это 1 миллиард долларов. Также сегодня был объявлен пакет помощи на артиллерию дальнего радиуса действия, то есть на дальнобойную артиллерию 30+ километров", — сказал Федоров.

Кроме того, участники заседания объявили о новых мерах поддержки украинских ракетных и беспилотных программ.

"Только Нидерланды сегодня объявили о помощи в виде крылатых ракет — около 700 крылатых ракет", — сказал Федоров.

Михаил Федоров / Инфографика: Главред

Объем поддержки

Министр отметил, что подсчет окончательной суммы помощи еще продолжается, однако уже сейчас ее объем оценивается примерно в 4 млрд долларов.

"Мы уже видим, что это примерно 4 миллиарда долларов. Это может быть больше. Потому что некоторые страны запустили программы, о которых объявляли ранее. Мы не учитываем все эти объявления, сделанные до этого", — сказал Федоров.

Рамштайн / Инфографика: Главред

Также он подчеркнул, что нынешний формат "Рамштайна" отличается более четким фокусом на ключевых потребностях Украины.

"У нас есть три ключевых приоритета. Это — антибаллистическая программа, программа противовоздушной обороны. Это — артиллерия дальнего действия. И это наши дроны. Дроны украинского производства, которые сегодня помогают нам останавливать врага, проводить операции Middle strike, наносить удары по территории врага", — добавил Федоров.

Новые ракеты и системы ПВО

В свою очередь министр обороны Германии Борис Писториус сообщил о дальнейшем усилении военной поддержки Украины. В частности, Киев уже получил ещё одну систему ПВО Iris-T, а также ускорены поставки ракет Iris-T SLS и SLM. Кроме того, Германия передаст Украине значительное количество ракет класса "воздух-воздух".

"И мы согласились выделить 200 миллионов долларов на закупку дополнительных управляемых ракет PAC-3 (для "Пэтриотов" — Ред.) в рамках программы JUMPSTART. Это означает, что мы будем софинансировать первый транш поставки. Мы хотим взять на себя инициативу и вдохновить других сторонников", — сообщил Писториус.

PURL / Инфографика: Главред

Также Берлин продолжит финансирование программы PURL.

"Мы выделим на это еще 200 миллионов долларов. И мы продолжаем наши регулярные поставки беспилотников и дальнобойных боеприпасов", — сообщил Писториус.

Помощь Украине со стороны союзников: оценка эксперта

Политический эксперт, руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко считает, что Украина и в дальнейшем получает мощную поддержку от международных партнеров, прежде всего от стран Европейского Союза.

По его мнению, именно ЕС сегодня остается одним из главных доноров Украины, обеспечивая как финансовую помощь, так и поставки военной техники и вооружений. Эксперт отмечает, что европейские государства также участвуют в финансировании закупок американского оружия для нужд украинской армии.

Фесенко обратил внимание на переговоры, состоявшиеся 18 августа в Вашингтоне. По его словам, в ходе встреч обсуждалась масштабная программа военных закупок для Украины, объем которой может составить от 90 до 100 миллиардов долларов.

Эксперт убежден, что такие инициативы направлены не только на обеспечение текущих потребностей фронта, но и на формирование долгосрочного оборонного потенциала Украины и укрепление гарантий ее безопасности.

По мнению Фесенко, продолжение масштабной поддержки со стороны западных союзников существенно затрудняет реализацию военных планов России и уменьшает её шансы достичь поставленных целей в войне против Украины.

Военная помощь Украине — последние новости

Как писал Главред, в этом году Украина получит семь истребителей F-16 в рамках военной помощи от Бельгии. Три самолета будут пригодны для выполнения боевых задач, а четыре будут использованы на запчасти. Об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен перед началом заседания министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

Кроме того, США намерены продолжать поддержку Украины и искать новые возможности для оказания необходимой помощи в защите от российской агрессии.

Напомним, что страны-члены НАТО обсуждают возможность принятия нового обязательства по поддержке Украины на сумму 70 млрд евро. Соответствующую инициативу планируют вынести на рассмотрение во время саммита Альянса, который состоится в июле.

О персоне: Михаил Федоров Федоров Михаил — украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года — вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. С 14 января 2026 года — министр обороны Украины. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики. В прошлом — народный депутат Украины IX созыва. Включён в список "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель digital-направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в 2019 году. Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Штаба Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.

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