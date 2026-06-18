Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Союзники готовят масштабное усиление Украины: что приняли на "Рамштайне"

Руслан Иваненко
18 июня 2026, 22:00обновлено 18 июня, 22:42
google news Подпишитесь
на нас в Google
На заседании "Рамштайн" союзники подтвердили готовность увеличить поставки оружия и финансирование обороны.
Федоров, Patriot
Партнеры Украины объявили о новых пакетах военной помощи / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/mykhailofedorov, скриншот, nato.int

Кратко:

  • На "Рамштайне" объявили о помощи Украине в размере 4 млрд долларов
  • Нидерланды пообещали около 700 крылатых ракет
  • Германия передаст Iris-T и профинансирует ракеты PAC-3

В ходе очередного заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", которое состоялось в штаб-квартире НАТО, партнеры объявили о новых пакетах военной поддержки для Украины. Предварительно их общий объем оценивается примерно в 4 миллиарда долларов. Об этом на брифинге сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.

По его словам, нынешняя встреча проходила под лозунгом "Окно возможностей", поскольку Украина достигла значительных результатов на различных направлениях войны. Это, как отметил министр, побудило союзников к дальнейшему расширению поддержки.

видео дня

"Сегодня был анонсирован, пожалуй, один из крупнейших пакетов помощи для PURL. Это 1 миллиард долларов. Также сегодня был объявлен пакет помощи на артиллерию дальнего радиуса действия, то есть на дальнобойную артиллерию 30+ километров", — сказал Федоров.

Кроме того, участники заседания объявили о новых мерах поддержки украинских ракетных и беспилотных программ.

"Только Нидерланды сегодня объявили о помощи в виде крылатых ракет — около 700 крылатых ракет", — сказал Федоров.

Михаил Федоров
Михаил Федоров / Инфографика: Главред

Объем поддержки

Министр отметил, что подсчет окончательной суммы помощи еще продолжается, однако уже сейчас ее объем оценивается примерно в 4 млрд долларов.

"Мы уже видим, что это примерно 4 миллиарда долларов. Это может быть больше. Потому что некоторые страны запустили программы, о которых объявляли ранее. Мы не учитываем все эти объявления, сделанные до этого", — сказал Федоров.

Рамштайн инфографика
Рамштайн / Инфографика: Главред

Также он подчеркнул, что нынешний формат "Рамштайна" отличается более четким фокусом на ключевых потребностях Украины.

"У нас есть три ключевых приоритета. Это — антибаллистическая программа, программа противовоздушной обороны. Это — артиллерия дальнего действия. И это наши дроны. Дроны украинского производства, которые сегодня помогают нам останавливать врага, проводить операции Middle strike, наносить удары по территории врага", — добавил Федоров.

Новые ракеты и системы ПВО

В свою очередь министр обороны Германии Борис Писториус сообщил о дальнейшем усилении военной поддержки Украины. В частности, Киев уже получил ещё одну систему ПВО Iris-T, а также ускорены поставки ракет Iris-T SLS и SLM. Кроме того, Германия передаст Украине значительное количество ракет класса "воздух-воздух".

"И мы согласились выделить 200 миллионов долларов на закупку дополнительных управляемых ракет PAC-3 (для "Пэтриотов" — Ред.) в рамках программы JUMPSTART. Это означает, что мы будем софинансировать первый транш поставки. Мы хотим взять на себя инициативу и вдохновить других сторонников", — сообщил Писториус.

PURL
PURL / Инфографика: Главред

Также Берлин продолжит финансирование программы PURL.

"Мы выделим на это еще 200 миллионов долларов. И мы продолжаем наши регулярные поставки беспилотников и дальнобойных боеприпасов", — сообщил Писториус.

Помощь Украине со стороны союзников: оценка эксперта

Политический эксперт, руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко считает, что Украина и в дальнейшем получает мощную поддержку от международных партнеров, прежде всего от стран Европейского Союза.

По его мнению, именно ЕС сегодня остается одним из главных доноров Украины, обеспечивая как финансовую помощь, так и поставки военной техники и вооружений. Эксперт отмечает, что европейские государства также участвуют в финансировании закупок американского оружия для нужд украинской армии.

Фесенко обратил внимание на переговоры, состоявшиеся 18 августа в Вашингтоне. По его словам, в ходе встреч обсуждалась масштабная программа военных закупок для Украины, объем которой может составить от 90 до 100 миллиардов долларов.

Эксперт убежден, что такие инициативы направлены не только на обеспечение текущих потребностей фронта, но и на формирование долгосрочного оборонного потенциала Украины и укрепление гарантий ее безопасности.

По мнению Фесенко, продолжение масштабной поддержки со стороны западных союзников существенно затрудняет реализацию военных планов России и уменьшает её шансы достичь поставленных целей в войне против Украины.

Военная помощь Украине — последние новости

Как писал Главред, в этом году Украина получит семь истребителей F-16 в рамках военной помощи от Бельгии. Три самолета будут пригодны для выполнения боевых задач, а четыре будут использованы на запчасти. Об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен перед началом заседания министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

Кроме того, США намерены продолжать поддержку Украины и искать новые возможности для оказания необходимой помощи в защите от российской агрессии.

Напомним, что страны-члены НАТО обсуждают возможность принятия нового обязательства по поддержке Украины на сумму 70 млрд евро. Соответствующую инициативу планируют вынести на рассмотрение во время саммита Альянса, который состоится в июле.

О персоне: Михаил Федоров

Федоров Михаил — украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года — вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. С 14 января 2026 года — министр обороны Украины. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики.

В прошлом — народный депутат Украины IX созыва. Включён в список "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель digital-направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в 2019 году.

Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Штаба Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
военная помощь новости Украины Михаил Федоров Рамштайн встреча IRIS-T ЗРК Patriot
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Тушки" поднялись в воздух: Россия готовит удар по Украине, что известно

"Тушки" поднялись в воздух: Россия готовит удар по Украине, что известно

22:53Война
Союзники готовят масштабное усиление Украины: что приняли на "Рамштайне"

Союзники готовят масштабное усиление Украины: что приняли на "Рамштайне"

22:00Война
"Должны сидеть в тюрьме": в Минобороны раскрыли детали реформы ТЦК, что изменят

"Должны сидеть в тюрьме": в Минобороны раскрыли детали реформы ТЦК, что изменят

21:12Война
Реклама

Популярное

Ещё
Россияне годами лгали о Киевской Руси: один факт полностью развенчивает миф

Россияне годами лгали о Киевской Руси: один факт полностью развенчивает миф

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке собаки с тортом за 19 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке собаки с тортом за 19 с

Китайский гороскоп на завтра, 19 июня: Петухам - агрессия, Обезьянам - перчинка

Китайский гороскоп на завтра, 19 июня: Петухам - агрессия, Обезьянам - перчинка

Ламинат больше не тренд: какое напольное покрытие возвращается в интерьеры

Ламинат больше не тренд: какое напольное покрытие возвращается в интерьеры

Впервые в таком образе: Пугачева и Орбакайте снялись в ошеломительной фотосессии

Впервые в таком образе: Пугачева и Орбакайте снялись в ошеломительной фотосессии

Последние новости

23:06

НБУ выпустит новую серебряную монету к юбилею Независимости: что о ней известно

23:00

"Июль станет решающим": Кремль оказался перед трудным выбором из-за ударов ВСУ

22:59

Ситуация в пользу ВСУ: в Пентагоне раскрыли детали улучшения положения на фронте

22:53

"Тушки" поднялись в воздух: Россия готовит удар по Украине, что известно

22:52

Путин отдал приказ арестовать давнего друга: Денисенко объяснил, что происходитмнение

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
22:24

Почему стресс вызывает выпадение волос: как это остановить

22:13

Засор исчезнет за считаные минуты: простой способ очистить трубы без сантехникаВидео

22:01

Ошибки огородников в летний период: какие действия губят урожай овощей

22:00

Союзники готовят масштабное усиление Украины: что приняли на "Рамштайне"

Реклама
21:51

"Он вернулся": Джоли сделала заявление о разводе с Питтом

21:15

После мощных ударов НПЗ под Москвой потерял все мощности переработки — Reuters

21:12

"Должны сидеть в тюрьме": в Минобороны раскрыли детали реформы ТЦК, что изменят

21:04

Цветы в горшках будут цвести до осени: садовник раскрыл действенную подкормкуВидео

20:39

"Изменит всё в этой войне": Федоров сделал громкое заявление об украинской баллистике

20:27

"Не всі клепки на місці" :какая ремесленная ошибка породила известное выражение

20:21

Почему немцы никогда не ополаскивают посуду после мытья: ответ удивит многих

20:08

Что может заставить Путина прекратить войну: у Зеленского назвали единственный сценарий

19:58

"Лучше, чтобы гибли украинские солдаты": Моравецкий сделал скандальное заявление

19:17

Подкормка овощей в июне: чем полить морковь и свеклу для роста

19:12

Старинное украинское слово "ланити": что оно на самом деле означает

Реклама
19:12

Один нюанс определил судьбу Украины и России: о чём умалчивали советские учебникиВидео

18:57

Семья купила целую деревню по цене пары домов и теперь зарабатывает

18:48

Воздушные атаки и диверсии: раскрыт сценарий агрессии РФ против НАТО

18:34

"Трамп согласился": Зеленский раскрыл новые детали переговоров о прекращении войны

18:32

Естественный стиль: у представителей каких месяцев рождения безупречный вкус

18:25

"Пугают жителей": во Львове требуют закрыть клинику для наркозависимых

18:25

Хлеб не зачерствеет неделями: достаточно положить рядом один кухонный предметВидео

17:57

В Черкассах приняли новое решение о стоимости проезда — сколько придется платить

17:57

Секрет пышного цветения роз: чем обязательно подкормить кусты в июне

17:52

Не ради красоты: зачем наши бабушки обязательно выращивали матиолу возле дома

17:39

Юридическое сообщество заявляет о массовых нарушениях во время выборов в Совет общественного контроля НАБУ

17:37

"Хорош, чертяка": Галкин покрасовался в свои 50 и заставил звезд обомлеть

17:28

Форма подушечек лап раскрывает характер кота — на что следует обратить вниманиеВидео

17:22

Заработала танцами: Гвоздева стала хозяйкой элитного авто

17:16

Правнук Леонида Брежнева попал в плен к ВСУ — росСМИ

17:13

Как называют Ивана на украинском: лингвист обнаружил малоизвестные формы имени

17:12

Продукты становятся безвкусными: что нужно срочно убрать из холода

17:06

Секретная "колючая" сторона терки: для чего она на самом деле нужна

17:02

В Кремле заговорили о завершении войны: перед каким выбором оказался Путин

16:52

РФ усилит интенсивность ударов по одному городу: в ГУР предупредили об угрозе

Реклама
16:45

"Млинці" и "блинчики": в чём разница и почему мы всегда их путаем

16:36

"Ушла в мир иной": Павел Зибров поделился личным горем

16:33

Служил королю, султану и царю, но предал всех - какого князя боялись три империиВидео

16:21

"Вся Москва горит": столицу РФ накрыли нефтяные дожди и дым, все последствия удараФотоВидео

15:58

Как сварить яйца, чтобы скорлупа слетала сама: простой секрет шеф-поваров

15:57

Трампа "накачали вредными идеями": в Кремле резко набросились на европейцев

15:55

Доллар взлетел вверх, а евро внезапно обвалился: курс валют на 19 июня

15:53

Что стало с королевой красоты, чьи фото покорили футбольных болельщиковВидео

15:38

"Дед с того света": Леся Никитюк показала сына

15:31

Что надеть вместо скучной футболки летом: стильные варианты на каждый деньВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ХарьковаНовости ОдессыНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеСтиркаУборкаКомнатные растенияАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять