"Должны сидеть в тюрьме": в Минобороны раскрыли детали реформы ТЦК, что изменят

Федоров заявил о подготовке реформы мобилизации, которая предусматривает борьбу с коррупцией, обновление работы ТЦК и устранение проблем призыва.

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В Минобороны раскрыли подробности реформы ТЦК — что изменится / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное из заявления министра:

Коррупция создает неравные условия для граждан во время призыва

Новая фундаментальная модель мобилизации учтёт острые нюансы

Правоохранители уже активно задерживают предателей-коррупционеров

В Министерстве обороны готовят масштабные изменения в системе мобилизации. Одной из ключевых задач называют устранение коррупционных рисков, а также пересмотр механизмов, которые сегодня вызывают наибольшие нарекания в обществе. Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров в интервью ТСН.

Одной из главных проблем в ведомстве считают ситуации, когда отдельные граждане пытаются решать вопросы с помощью взяток. По словам министра, такая практика подрывает доверие ко всей системе.

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"У каждого в семье есть человек или знакомый, который искал деньги, чтобы дать кому-то взятку. Так нельзя строить справедливую армию и справедливую мобилизацию, когда в этой сфере существует взяточничество. Коррупцию нужно остановить", — сказал Федоров.

Он подчеркнул, что нынешняя ситуация создает неравные условия для граждан, когда финансовые возможности могут влиять на результат.

"Если у тебя есть деньги, ты можешь защитить кого-то, а если у тебя их нет, то... Так быть не может. На самом деле, мы гораздо глубже это проработали, и нам нужно еще доработать, чтобы показать это обществу", — отметил министр.

В Минобороны также признают, что изменения не ограничатся лишь обновлением работы ТЦК. Параллельно планируется решать ряд вопросов, которые напрямую влияют на отношение людей к службе.

"Что бы мы ни говорили, как бы мы ни меняли путь мобилизованного, если не будет сроков службы, если у него будет страх перед передовой, если у него не будет отсрочки, если у него не будет нормальной заработной платы, ничего не сработает. И поэтому эта реформа — она довольно сложная", — подчеркнул Федоров.

Вручение повесток в Украине / Инфографика: Главред

По его словам, первые шаги уже реализуются, однако впереди еще более сложный этап, который потребует дополнительных ресурсов и комплексных решений. Министр подчеркнул, что проблема мобилизации остается одной из самых сложных для государства, поэтому требует системного подхода.

Отдельно Федоров высказался о лицах, которые наживаются на процессах, связанных с призывом граждан.

"Люди, которые зарабатывают на мобилизации, — это предатели, они должны сидеть в тюрьме. И правоохранительные органы над этим работают. Это хорошо, что появляется информация о том, что кого-то задержали, что состоялся тот или иной рейд, что таких случаев должно становиться меньше и так далее", — сказал он.

Также в Минобороны работают над новой моделью, которая должна устранить ряд спорных механизмов, вызывающих сегодня наибольшие вопросы у граждан.

"Наша модель, которую мы будем предлагать, как раз учтёт эти нюансы, когда, например, нельзя будет с утра безосновательно объявить человека в розыск. Новая модель будет более продуманной и фундаментальной", — сообщил Федоров.

Михаил Федоров / Инфографика: Главред

Возможно ли снижение мобилизационного возраста в Украине — комментарий эксперта

Военный журналист и бывший пресс-секретарь Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев отметил, что снижение мобилизационного возраста в Украине может дать положительный эффект, однако требует осторожного и взвешенного подхода.

В эфире Киев24 он подчеркнул, что международный опыт свидетельствует об эффективности привлечения молодых военнослужащих к службе.

В частности, Селезнев привел примеры США и Израиля, где к выполнению боевых задач активно привлекают людей в возрасте от 19 лет.

"Ключевым фактором остается не возраст как таковой, а качество подготовки и управления подразделениями. Без надлежащей подготовки и продуманного командования такие решения могут привести к неоправданным потерям", — отметил он.

Мобилизация в Украине — последние новости по теме

Напомним, ранее советник министра обороны Сергей Стерненко сделал важное заявление относительно масштабной реформы ВСУ. Он подчеркнул, что серьезные изменения в системе мобилизации существенно изменят подход к службе в армии и создадут новые условия для военнослужащих. В настоящее время процесс реформирования находится на начальном этапе.

Отметим, что министр экономики Алексей Соболев заявил о пересмотре правил бронирования военнообязанных, работающих по совместительству. По его словам, новые требования к бронированию помогут снизить коррупционные риски и повлияют на эффективность мобилизационных процедур в Украине.

Как ранее сообщал Главред, заместитель министра обороны Мстислав Баник высказал свою позицию относительно предстоящих изменений в мобилизации. Баник обратил внимание на важность обновленного подхода к мобилизации.

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О персоне: Михаил Федоров Федоров Михаил — украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года — вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. С 14 января 2026 года — министр обороны Украины. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики. В прошлом — народный депутат Украины IX созыва. Включён в список "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель digital-направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в 2019 году. Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Штаба Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.

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