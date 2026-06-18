"Лучше, чтобы гибли украинские солдаты": Моравецкий сделал скандальное заявление

Главное:
- Моравецкий не поддержал блокирование поставок оружия для ВСУ
- Лучше, чтобы в украинских танках гибли украинские солдаты, считает Моравецкий
Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил против прекращения военной помощи Украине.
Для безопасности Варшавы лучше, чтобы российскую агрессию на поле боя сдерживали украинские солдаты, сказал он в интервью польскому радио RMF FM.
По словам польского политика, Варшава "очень много выиграла" от скандала вокруг названия украинского подразделения ССО.
"Я общаюсь со многими представителями международного сообщества, лидерами из США и Европы. Часть из них узнала, что такое волынско-галицкая резня", — пояснил он.
Моравецкий отказался поддержать радикальную инициативу своего коллеги по партии "Право и солидарность", депутата Пшемыслава Чарнека, который призвал полностью заблокировать поставки оружия для ВСУ до разрешения исторического спора.
"Я не согласен с блокированием военной помощи. Я считаю лучше, чтобы в украинских танках гибли украинские солдаты, чем чтобы польские солдаты гибли в польских танках", — сказал Моравецкий.
Он добавил, что также не собирается отказываться от украинского Ордена Ярослава Мудрого, который ему вручили.
Политик напомнил, что помощь от Польши в начале полномасштабного российского вторжения была "условной" — "вы защищаетесь от россиян, вы гибнете, чтобы мы были чуть в большей безопасности".
Несмотря на призывы не прекращать поставки оружия, экс-премьер раскритиковал действующее правительство Дональда Туска за якобы "недостаток настойчивости" в диалоге с Киевом, добавив, что и в дальнейшем будет выступать за то, чтобы "в польско-украинских отношениях наконец произошли перемены".
Напряженность между Украиной и Польшей: мнение эксперта
На фоне новых споров, связанных с исторической памятью, специалисты все чаще обсуждают потенциальное влияние подобных разногласий на отношения Киева и Варшавы. Политический эксперт Виктор Андрусив проанализировал реакцию польских властей и политических кругов на решение Украины почтить память представителей УПА, отметив признаки усиления напряженности в двусторонних отношениях.
По мнению аналитика, рост недоверия между странами может осложнить не только политическое взаимодействие, но и дальнейшее развитие сотрудничества в экономической и международной сферах. Андрусив полагает, что длительное сохранение подобных противоречий способно ослабить стратегическое партнерство Украины и Польши, а также ограничить возможности для реализации совместных инициатив.
Ранее Главред сообщал, что в МИД Украины отреагировали на недовольство Польши в связи с присвоением Отдельному центру спецопераций "Север" почетного наименования в честь героев УПА. Глава ведомства Андрей Сибига пояснил, что решение было инициативой самих военных и направлено на чествование борцов против российского господства, а не на обострение отношений с Варшавой.
Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск публично призвал президентов Украины и Польши провести прямой диалог на фоне обострения спора, вызванного переименованием украинского спецподразделения в честь героев УПА.
Как сообщалось ранее, Польша не поддерживает идею быстрого вступления Украины в ЕС. По словам главы МИД Польши Радослава Сикорского, Киев должен пройти полный путь евроинтеграции без каких-либо исключений, выполнив все условия.
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Об источнике: RMF FM
RMF FM - первая польская коммерческая радиостанция с центром вещания в Кракове, которая вещает в формате AC. Входит в медиагруппу "Grupa RMF". Целевая аудитория станции - слушатели в возрасте 25-39 лет. "RMF FM" принадлежит холдингу "Grupa RMF".
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