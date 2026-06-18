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"Лучше, чтобы гибли украинские солдаты": Моравецкий сделал скандальное заявление

Алексей Тесля
18 июня 2026, 19:58
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Варшава "очень много выиграла" от скандала вокруг названия украинского подразделения ССО, считает Матеуш Моравецкий.
ВСУ, Матеуш Моравецкий
Матеуш Моравецкий сделал скандальное заявление / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, УНИАН

Главное:

  • Моравецкий не поддержал блокирование поставок оружия для ВСУ
  • Лучше, чтобы в украинских танках гибли украинские солдаты, считает Моравецкий

Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил против прекращения военной помощи Украине.

Для безопасности Варшавы лучше, чтобы российскую агрессию на поле боя сдерживали украинские солдаты, сказал он в интервью польскому радио RMF FM.

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По словам польского политика, Варшава "очень много выиграла" от скандала вокруг названия украинского подразделения ССО.

"Я общаюсь со многими представителями международного сообщества, лидерами из США и Европы. Часть из них узнала, что такое волынско-галицкая резня", — пояснил он.

Моравецкий отказался поддержать радикальную инициативу своего коллеги по партии "Право и солидарность", депутата Пшемыслава Чарнека, который призвал полностью заблокировать поставки оружия для ВСУ до разрешения исторического спора.

"Я не согласен с блокированием военной помощи. Я считаю лучше, чтобы в украинских танках гибли украинские солдаты, чем чтобы польские солдаты гибли в польских танках", — сказал Моравецкий.

Он добавил, что также не собирается отказываться от украинского Ордена Ярослава Мудрого, который ему вручили.

Политик напомнил, что помощь от Польши в начале полномасштабного российского вторжения была "условной" — "вы защищаетесь от россиян, вы гибнете, чтобы мы были чуть в большей безопасности".

Несмотря на призывы не прекращать поставки оружия, экс-премьер раскритиковал действующее правительство Дональда Туска за якобы "недостаток настойчивости" в диалоге с Киевом, добавив, что и в дальнейшем будет выступать за то, чтобы "в польско-украинских отношениях наконец произошли перемены".

Напряженность между Украиной и Польшей: мнение эксперта

На фоне новых споров, связанных с исторической памятью, специалисты все чаще обсуждают потенциальное влияние подобных разногласий на отношения Киева и Варшавы. Политический эксперт Виктор Андрусив проанализировал реакцию польских властей и политических кругов на решение Украины почтить память представителей УПА, отметив признаки усиления напряженности в двусторонних отношениях.

По мнению аналитика, рост недоверия между странами может осложнить не только политическое взаимодействие, но и дальнейшее развитие сотрудничества в экономической и международной сферах. Андрусив полагает, что длительное сохранение подобных противоречий способно ослабить стратегическое партнерство Украины и Польши, а также ограничить возможности для реализации совместных инициатив.

Ранее Главред сообщал, что в МИД Украины отреагировали на недовольство Польши в связи с присвоением Отдельному центру спецопераций "Север" почетного наименования в честь героев УПА. Глава ведомства Андрей Сибига пояснил, что решение было инициативой самих военных и направлено на чествование борцов против российского господства, а не на обострение отношений с Варшавой.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск публично призвал президентов Украины и Польши провести прямой диалог на фоне обострения спора, вызванного переименованием украинского спецподразделения в честь героев УПА.

Как сообщалось ранее, Польша не поддерживает идею быстрого вступления Украины в ЕС. По словам главы МИД Польши Радослава Сикорского, Киев должен пройти полный путь евроинтеграции без каких-либо исключений, выполнив все условия.

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Об источнике: RMF FM

RMF FM - первая польская коммерческая радиостанция с центром вещания в Кракове, которая вещает в формате AC. Входит в медиагруппу "Grupa RMF". Целевая аудитория станции - слушатели в возрасте 25-39 лет. "RMF FM" принадлежит холдингу "Grupa RMF".

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