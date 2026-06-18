Европейские союзники взяли на себя ведущую роль в поддержке обороны Украины.

https://glavred.info/world/situaciya-v-polzu-vsu-v-pentagone-raskryli-detali-uluchsheniya-polozheniya-na-fronte-10773971.html Ссылка скопирована

В Пентагоне оценили ситуацию на фронте / Коллаж: Главред, фото: Википедия, 93-я ОМБр Холодный Яр

Главное из заявлений Колби:

Европейские союзники взяли на себя ведущую роль в поддержке обороны Украины

Украине удалось удержать линию фронта и даже улучшить своё положение

Дальнейшая помощь Украине со стороны европейских стран НАТО будет иметь решающее значение для продолжения противостояния России.

Такое мнение выразил заместитель министра обороны США Элбридж Колби, сообщает The Guardian.

видео дня

По его словам, курс Вашингтона на перераспределение ответственности за поддержку Украины в пользу Европы оказался результативным.

"В течение прошлого года европейские союзники взяли на себя ведущую роль в поддержке обороны Украины, взяв на себя ответственность за финансовую поддержку Украины, а также предоставляя ей собственное оружие", — отметил Колби.

Он подчеркнул, что "этот переход поддержки к Европе не только был реализован, но и связан с устойчивой, эффективной обороной Украины". По его словам, в результате "ситуация в Украине даже улучшилась".

"Украине удалось удержать линию фронта и даже улучшить своё положение в некоторых местах, продолжая закладывать основу для прочного мира, построенного на понимании Россией того, что продолжение этой войны не только заслуживает осуждения, но и не окупится для Москвы", — заявил Колби.

В то же время он отметил, что оборона Украины "действительно держится, но для её сохранения необходима постоянная и стабильная поддержка со стороны союзников".

"Мы в США снова и снова слышим, насколько жизненно важна оборона Украины для Европы и для наших союзников… но наши союзники должны подкреплять слова действиями", — сказал заместитель министра обороны США.

Он добавил, что у европейских стран есть возможность усилить свою вовлечённость и тем самым способствовать созданию условий для более устойчивого мира в Украине.

В ОП озвучили возможные сроки снижения интенсивности войны

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что уже к осеннему периоду может существенно уменьшиться интенсивность боевых действий, если российским войскам не удастся достичь значимых результатов в рамках текущего наступления.

По его словам, российское руководство делает ставку на летнюю военную кампанию, рассчитывая на расширение контролируемых территорий и укрепление своих позиций на фронте.

Ранее появился тревожный прогноз о завершении войны с "капитуляцией". Если Дональд Трамп подталкивает Украину к капитуляции, скорее всего, есть этот "договорняк", считает Роман Свитан.

Напомним, ране эксперт выдал прогноз о завершении войны. В ближайшее время россияне не планируют предпринимать реальные шаги для окончания войны, считает Виктор Андрусив.

Как ранее сообщал Главред, представители российской делегации на переговорах демонстрируют более прагматичный подход к поиску путей завершения войны, чем это следует из публичных заявлений Кремля.

Читайте также:

Об источнике: The Guardian "Гардиан" — ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основана в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред