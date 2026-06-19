Беларусь угрожает 'отпором' Украине: что произошло на Брянщине, есть ли угроза с севера

Провокация на территории РФ вызвала новую волну напряженности между Киевом, Минском и Москвой.

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Зеленский ответил на обвинения РФ и предупредил Лукашенко / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, скриншот из видео

Вы узнаете:

Причастна ли Украина к удару по автобусу с белорусскими детьми

Есть ли признаки формирования ударной группировки РФ в Беларуси

Может ли Россия реально втянуть Беларусь в войну

Удар по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области РФ спровоцировал новую волну напряженности. Российские и белорусские власти традиционно обвиняют Украину, тогда как у Киева есть доказательства того, что это российская провокация.

Главред узнал, что известно об этом происшествии, как его комментируют стороны и какими могут быть последствия.

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Что говорят Беларусь и Россия об атаке

Постоянный представитель Беларуси при СНГ Игорь Назарук утверждает, что автобус, который якобы подвергся удару беспилотника, перевозил детскую футбольную команду и двигался вместе с другим транспортом с надписью "Дети". Он также заявил, что погибшая в результате инцидента гражданка Беларуси была беременна.

"Мы в Республике Беларусь будем принимать все необходимые меры по защите жизни и обеспечению безопасности своих граждан. И при этом мы оставляем за собой право прибегать к соответствующим действиям в отношении украинской стороны", — цитирует Назарука российское государственное агентство ТАСС.

Назарук также обрушился с угрозами в адрес Украины, назвав инцидент попыткой "втянуть Минск в международный конфликт". Он заявил, что Беларусь "оставляет за собой право на ответные действия" и готова дать "решительный отпор", поскольку располагает для этого "и силами, и средствами".

Ранее и.о. губернатора Брянской области РФ Егор Ковальчук заявил, что беспилотник атаковал автобус с детской футбольной командой, которая направлялась на отдых в Геленджик. По его словам, в результате удара погибла сопровождающая женщина, ещё несколько человек, в том числе дети, получили ранения.

Какова позиция Генштаба ВСУ

Пресс-секретарь Генерального штаба ВСУ майор Андрей Ковалев заявил, что сообщения российской стороны о якобы ударе украинского беспилотника по автобусу с детской футбольной командой в Брянской области не соответствуют действительности. По его словам, в указанный период Силы обороны Украины не применяли беспилотные летательные аппараты по целям на территории Брянской области.

"Рассматриваем подобные сообщения как очередную информационную провокацию Кремля. Не имея возможности достичь заявленных целей на поле боя и неся значительные потери, Российская Федерация все чаще прибегает к информационным манипуляциям и фабрикации обвинений против Украины", — говорится в сообщении.

Ложные заявления РФ / Фото: ЦПД

В то же время в заявлении Генштаба подчеркивается, что именно Россия систематически нарушает нормы международного гуманитарного права, нанося удары по украинским городам, жилым кварталам, больницам, школам и другим гражданским объектам. В частности, в результате последних ракетных атак по Украине погибли десятки мирных жителей, среди которых есть дети.

В Генштабе отмечают, что Вооруженные Силы Украины наносят удары исключительно по законным военным целям и не ведут боевых действий против гражданского населения.

Как Лукашенко прокомментировал инцидент

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск "не спешит делать выводы", однако сразу выразил уверенность, что дрон был украинского происхождения.

"Мы не спешим делать какие-либо выводы, но четко констатируем факт, что это беспилотник украинского происхождения. Это украинский беспилотник", — заявил он

В то же время он не согласился с заявлениями Генштаба ВСУ о том, что украинские силы в тот период не наносили ударов по Брянской области. Лукашенко сослался на слова водителя автобуса, который якобы видел несколько дронов в небе.

По его словам, один из беспилотников "немощного типа" попал в автобус, в результате чего погиб один человек и пострадали дети. Также Лукашенко пригрозил, что попытки втянуть Беларусь в войну будут иметь последствия.

"Мы ведем себя спокойно. Кому-то не нравится, что Беларусь — спокойное государство, поэтому все это и происходит", — добавил он.

Какова цель операции противника

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО, офицер Сил обороны Андрей Коваленко заявил, что эта информационная операция России направлена на то, чтобы повлиять на общественное мнение в Беларуси. Он считает, что россияне пытаются использовать инцидент для настраивания белорусского населения против Украины.

"Россияне увидели, что белорусы не хотят поддерживать агрессивную риторику России в отношении Украины, и придумали "теракт в автобусе с белорусскими детьми в Брянской области", в надежде за счет этой информационной провокации настроить белорусское население на поддержку агрессивных действий против Украины. Сама провокация жалка и имеет все признаки скоординированной операции без каких-либо фактических доказательств. "Типично для пропагандистов РФ", — подчеркнул Коваленко.

Он также отметил, что Кремль регулярно использует тактику фабрикации "нападений на мирных жителей", чтобы отвлечь внимание от собственных военных преступлений и дискредитировать Вооруженные силы Украины.

Какие доказательства обнаружила СБУ

Служба безопасности Украины перехватила российский служебный документ, который фактически опровергает заявления о якобы нанесении удара украинскими беспилотниками по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области РФ. Речь идет об информационной справке мониторингового центра государственного учреждения Брянской области "Безопасный регион".

Российский документ, опровергающий удар украинских БПЛА / Фото: СБУ

В документе указано, что региональный оперативный штаб не подтвердил наличие БПЛА в зоне происшествия. Также дежурные подразделения радиолокационного контроля и воинских частей не зафиксировали полётов дронов в указанное время.

"У СБУ есть основания полагать, что удар по автобусу с гражданами Беларуси в Брянской области РФ является спецоперацией российских спецслужб. Обращаем внимание, что ранее страна-агрессор неоднократно обвиняла Украину в преступлениях, совершенных представителями РФ. Подобные случаи российские власти используют для проведения собственных информационно-пропагандистских операций и давления на Украину на международной арене", — подчеркнули в СБУ.

Также в СБУ подчеркнули, что Украина и Силы обороны действуют в соответствии с нормами международного права и наносят удары исключительно по законным военным целям.

В ISW назвали цель фейка РФ

Россия использовала инцидент с якобы ударом по автобусу с детской футбольной командой из Беларуси для продвижения информационных нарративов и попытки втянуть Минск в собственные пропагандистские кампании. Об этом говорится в отчетеИнститута изучения войны (ISW) от 18 июня.

Аналитики отмечают, что Москва и Минск обвинили Украину в атаке, однако рассматривают это как часть более широкой информационной операции, направленной на оправдание дальнейших массированных ударов по украинской территории. В частности, Россия пытается представить свои обстрелы как "ответ" на атаки ВСУ.

В ISW считают, что этот инцидент мог быть использован для усиления пропагандистского влияния и вовлечения Беларуси в общую информационную линию с РФ. Подобная риторика уже неоднократно применялась Кремлем в контексте оправдания эскалации войны.

Какой ультиматум Зеленский поставил Лукашенко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Александра Лукашенко есть неделя на демонтаж оборудования на территории Беларуси, которое используется для корректировки российских ударов по Украине.

По словам главы государства, вдоль украинской границы на белорусской территории размещены технические средства, которые помогают российской армии наносить удары по гражданской инфраструктуре и населенным пунктам.

"Я думаю, что ему недели будет достаточно, чтобы это сделать. Потому что сейчас каждый день из-за этого гибнут наши мирные жители, ранены дети. Если он этого не сделает, то сделаем мы", — сказал Зеленский.

Президент также заявил, что Беларусь продолжает играть роль одного из ключевых поставщиков топлива для российской армии. В то же время, по его мнению, эта поддержка может быть прекращена при наличии политического решения со стороны Минска.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что Украина не причастна к удару по автобусу с белорусскими детьми, несмотря на обвинения со стороны России.

Смотрите видео с заявлением Зеленского:

Формируется ли ударный кулак для наступления из Беларуси

По данным The Guardian, Украина усиливает оборону на северном направлении из-за рисков того, что Беларусь может еще глубже втянуться в войну на стороне РФ. На границе продолжается наращивание фортификаций и усиленный мониторинг военной активности и дронов.

По данным издания, с начала 2026 года украинские военные зафиксировали примерно 20-процентный рост активности российских разведывательных беспилотников, запускаемых с территории Беларуси. Также отмечается появление новых российских баз дронов вблизи границы и расширение инфраструктуры, которая может быть использована для поддержки операций РФ.

Армия Беларуси / Инфографика: Главред

В то же время украинские и европейские аналитики не видят признаков формирования ударной группировки войск в Беларуси для нового наступления. Однако они предупреждают о постепенном втягивании Минска в российскую военную систему.

Аналитики отмечают, что ключевая угроза заключается не столько в прямом вступлении Беларуси в войну, сколько в превращении ее территории в постоянный плацдарм для российских операций. По их мнению, Кремль может делать ставку не на резкую эскалацию, а на постепенное расширение роли Беларуси.

Может ли РФ втянуть Беларусь в войну

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что Россия систематически пытается втянуть Беларусь в войну против Украины, в частности, путем размещения на её территории производств и объектов, связанных с изготовлением вооружения и беспилотников.

"Они делают все, чтобы втянуть в эту войну белорусский народ, который не хочет воевать. Пока что эти попытки не находят поддержки в белорусском обществе, но для Беларуси это вызов — не втянуться в войну, потому что Украина будет реагировать очень жестко. И это понимают в Беларуси", — подчеркнул он.

Отдельно Коваленко заявил, что Россия фактически действует не как союзник Беларуси, а как сила, которая использует её в своих интересах.

"Время показало, что россияне — не друзья белорусам, скорее враги, ведь только враг делает все, чтобы "друг" умирал за него", — добавил Коваленко.

Какие существуют сценарии наступления из Беларуси

Если летняя наступательная кампания России не принесет ожидаемых для Кремля результатов, Москва может прибегнуть к новым шагам эскалации, чтобы усилить давление на Украину и отсрочить любые переговорные процессы. Одним из потенциальных рисков остается Беларусь, территорию которой Россия теоретически может использовать для создания дополнительной угрозы на северном направлении, рассказал политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в интервью Главреду.

"Путин всегда может идти по линии наименьшего сопротивления, что он, собственно, и делает — путем усиления напряженности и перехода на новый уровень эскалации. Что касается Украины: на данный момент из Беларуси завтра нападения не будет. Хотя объективно диверсионно-разведывательные группы работали оттуда на протяжении всего периода полномасштабной войны, пусть и небольшие", — отметил он.

Чаленко напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский ранее озвучивал несколько возможных сценариев развития событий в контексте белорусского направления. По оценке политолога, наиболее реалистичными остаются три из них.

Первый сценарий — потенциальная попытка нового наступления на Киев. В то же время эксперт подчеркнул, что современные условия войны, в частности активное применение дронов и изменения на поле боя, значительно затрудняют проведение масштабных наземных операций. Такие действия, по его мнению, привели бы к еще большим потерям, чем в 2022 году, хотя сами угрозы в адрес столицы остаются элементом политического давления.

Вторым возможным вариантом он назвал попытку захвата Ровенской атомной электростанции, а третьим — попытки перерезать ключевые логистические маршруты на севере Украины, в частности направление Киев — Ковель.

В то же время Чаленко обратил внимание, что международные контакты с Минском в последнее время активизировались, в частности со стороны США и других партнеров, что может свидетельствовать о попытках снизить уровень зависимости Беларуси от России.

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О личности: Игорь Чаленко Игорь Олегович Чаленко — украинский политолог, общественный деятель и эксперт по международной политике. Он является руководителем общественной организации "Центр анализа и стратегий" (ЦАС), созданной в 2018 году в Киеве, а также директором Благотворительного фонда "Развитие Киевской области", действующего с 2011 года. Исследует вопросы внешней политики, международных отношений, безопасности и влияния российской пропаганды. Активно комментирует в СМИ ход войны России против Украины, переговорные процессы, политику Запада в отношении Украины и роль международных игроков.

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