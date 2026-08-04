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Война вошла в опасную спираль: у Трампа есть шанс остановить войну в Украине - NYT

Анна Ярославская
4 августа 2026, 07:56
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И Украина, и Россия истощены и нуждаются в быстром финале, а рычаги влияния остаются только у Вашингтона.
Трамп, Зеленский, Путин
Если война остановится сейчас, и Киев, и Москва объявят о победе - NYT / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Главное:

  • Момент для дипломатии США может быстро исчезнуть
  • Киеву не хватает людей, РФ - ресурсов и демографии
  • Остановка боев сейчас дала бы обоим повод для "победы"

Война между Украиной и Россией вошла в "опасную спираль эскалации", а окно для возвращения США к активной дипломатии может закрыться уже в ближайшее время. И Владимир Зеленский, и Владимир Путин за последние месяцы дали понять, что заинтересованы в возвращении Вашингтона к интенсивным мирным переговорам, сообщает The New York Times.

Ключевой аргумент в пользу немедленного вмешательства - характер боевых действий последних месяцев. Благодаря высокоэффективным ударам вглубь территории РФ Украина заставила россиян ощутить последствия войны далеко от линии фронта. Кремль пытается успокоить население, опасаясь деморализации общества, и одновременно угрожает Киеву ответом на "террористические атаки".

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Эти угрозы не ограничиваются риторикой. Россия стремительно наращивает воздушные атаки на украинские города и критическую инфраструктуру, истощая запасы ракет-перехватчиков.

Беспокойство растет и в Европе, где российские дроны и ракеты регулярно нарушают воздушное пространство других государств. Кремль неоднократно угрожал ответными действиями европейским странам за помощь Украине.

Ресурсы на пределе: почему конфликт "созрел" до урегулирования

Обе стороны, по мнению издания, нуждаются в скорейшем завершении боевых действий - и причины у каждой свои. Киеву не хватает людей для мобилизации, а длительность войны напрямую влияет на то, вернутся ли домой миллионы украинцев из-за границы.

"Длительный конфликт будет только увеличивать расходы на восстановление, которые уже достигают сотен миллиардов долларов", - говорится в публикации.

У России - собственный демографический провал и все более серьезные трудности с комплектацией войск. Цена войны для Москвы тоже растет.

"Экономические расходы стремительно растут и становятся все более заметными по мере торможения экономики", - пишет NYT.

Обе стороны могли бы объявить победу

Чем дольше длится война, тем более мрачными выглядят перспективы для всех участников. Однако остановка боев именно сейчас открыла бы и Киеву, и Москве возможность подать результат как собственный успех.

"Зеленский мог бы справедливо заявить, что сохранил то, что самое ценное для украинцев: их независимость, суверенитет и европейские стремления. Путин мог бы превозносить успех России в срыве усилий Запада нанести ей стратегическое поражение и в "освобождении" миллионов россиян на востоке Украины от того, что он изображает как "неонацистский режим" в Киеве", - говорится в материале.

При этом необходимые рычаги влияния на ситуацию есть только у Вашингтона.

Издание советует Трампу немедленно отправить своих посланцев сначала в Киев, а затем - на переговоры в Москву: прорыва ожидать не стоит, но такое вмешательство поможет постепенно сокращать пропасть между позициями сторон.

Мирные переговоры - новости

Как писал Главред, в ближайшие недели могут появиться новые возможности для возобновления переговоров между Украиной и Россией. В США заявили о подготовке дипломатических инициатив, направленных на поиск путей к завершению войны. Об этом сообщил государственный секретарь США Марко Рубио.

Заместитель руководителя Офиса президента Сергей Кислица считает, что продолжение дальнобойных ударов по российской территории может со временем заставить Кремль вернуться к переговорам о прекращении войны.

28 июля Владимир Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Двусторонняя встреча Зеленского и Трампа прошла в Белом доме за закрытыми дверями, без представителей СМИ.

По данным журналистов, Трамп и Зеленский рассмотрели варианты достижения мирного соглашения и вопросы долгосрочного сотрудничества в сфере обороны, в частности возможное предоставление Украине разрешений на производство американского вооружения.

У Трампа есть два сценарий завершения войны - эксперт

Дональд Трамп будет выбирать между двумя сценариями завершения российско-украинской войны, ориентируясь на промежуточные выборы в США в ноябре. Об этом в комментарии 24 Каналу заявил глава Международного института исследований безопасности Алексей Буряченко.

Сценарий №1. Скоординированное давление США, Украины и европейцев на Путина.

"Согласно первому сценарию, США давят на Россию вместе с Украиной и европейцами, заставляя Путина сесть за стол переговоров на справедливых условиях. Эти условия предложила и Украина, и европейцы. Тогда Трамп мог бы показать понятный политический результат перед промежуточными выборами, и это было бы реализовано честно, в частности через инструменты гарантий безопасности", - отметил он.

По словам Буряченко, этот вариант приемлем для Украины, но требует серьезной работы со стороны США и европейских партнеров, в частности по ограничению экспорта российского газа и нефти. Готовы ли к этому Вашингтон и Брюссель на фоне масштабирования энергетического кризиса - остается открытым вопросом.

Сценарий №2. США будут постоянно находиться в переговорном процессе, получая предложения от России и одновременно поддерживая диалог с Украиной.

"Такой вариант позволял бы Трампу показать своим избирателям, прежде всего республиканцам, что он не отказывается от обещания завершить войну в Украине. Однако реальных шагов к завершению войны он бы не предпринимал, потому что приоритет оставался бы за Ближним Востоком", - подчеркнул эксперт.

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Об источнике: The New York Times

The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзорах. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

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