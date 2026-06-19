Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Удар по Москве разозлил даже пропагандистов: почему они обвиняют Кремль во лжи

Дарья Пшеничник
19 июня 2026, 08:31
google news Подпишитесь
на нас в Google
Один из российских милблогеров заявил, что украинские войска нанесли значительный ущерб, несмотря на наличие современных систем ПВО в Москве.
Путин, удар по НПЗ
Удары по Москве вызвали беспорядки и панику в РФ / Коллаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, скриншот с YouTube

Главное из новости:

видео дня
  • Новые взрывы в Москве окончательно разрушили миф москвичей о безопасности
  • Военные корреспонденты РФ обвиняют ПВО и цензуру
  • Российские СМИ замалчивают удары

У россиян рушится иллюзия "безопасной войны". Последние удары по Москве, произошедшие 18 июня, вызвали волну острой критики внутри самой России.

Российские военные блогеры (так называемые "милблогеры") открыто обвиняют власти в беспомощности ПВО и создании "параллельной реальности" в государственных СМИ. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW).

Паника в пабликах: "Война уже не только в Украине"

Несмотря на попытки Кремля заверить, что ситуация под контролем, во внутреннем информационном пространстве РФ разразился скандал. Российские ультрапатриотические блогеры возмущены тем, что украинские силы способны наносить ощутимые удары в глубоком тылу.

Один из милблогеров в посте, который впоследствии поспешно удалили, признал, что, несмотря на "ультрасовременные" системы противовоздушной обороны вокруг Москвы, разрушения оказались значительными. Военные корреспонденты требуют тотального усиления ПВО вокруг стратегических объектов по всей стране, ведь приграничные зоны давно перестали быть единым фронтом.

Другие инфлюенсеры раскритиковали государственные СМИ за то, что те полностью "оторвались от народа". По их словам, чиновники создали вымышленный мир, где "всё идёт по плану", тогда как обычные россияне уже воочию видят взрывы в центре столицы. Пропагандистов обвиняют в том, что они годами называли продвижение ВСУ или успешные атаки Украины "фейками", а теперь не знают, как объяснить взрывы у себя под носом.

Политика страуса: как Кремль прячет голову в песок

Аналитики ISW подчеркивают, что вместо решения проблем с безопасностью Кремль бросил все силы на жесткий контроль информационного вакуума. Главная задача властей сейчас — максимально преуменьшить масштаб и значение атаки на Москву.

По данным независимого издания "Медуза", российское государственное телевидение просто "не заметило" взрывов в столице. В частности, в дневных эфирах царила тотальная цензура, поскольку "Первый канал" и "НТВ" вообще проигнорировали атаку, не выпустив ни одного упоминания о ракетных ударах.

Единственным, кто упомянул о событии, оказался телеканал "Россия-1", однако и там информацию подали исключительно в виде сухой цитаты из официальных и успокаивающих заявлений Минобороны РФ.

Ни одно федеральное СМИ не решилось показать кадры разрушений или выпустить отдельный репортаж о событиях 18 июня.

Вместо рассказа о самой атаке пропагандисты сосредоточились на угрозах. Главной темой эфиров стало требование жестко наказывать тех жителей Москвы, которые снимают видео прилетов и выкладывают их в сеть.

Это свидетельствует о том, что российские власти боятся не столько самих дронов, сколько правды о реальном ходе войны, которая всё сильнее просачивается сквозь завесу цензуры.

Почему важно продолжать удары по Москве – комментарий эксперта

В последнее время украинские беспилотники всё чаще достигают территории Москвы и Московской области. По мнению военного эксперта Ивана Ступака, сами по себе отдельные атаки не способны мгновенно изменить ситуацию внутри России, однако именно их системность может постепенно повлиять на общественные настроения и заставить россиян иначе оценить войну.

"Это то, к чему мы должны стремиться. Москва не опустеет после первой же атаки — понадобится десяток атак, прежде чем в сознании россиян начнет что-то ломаться, и они начнут публично осуждать войну — не дома под одеялом, а в курилках и кабинетах", — отметил Иван Ступак.

Эксперт считает, что только серия подобных ударов может постепенно сформировать в российском обществе ощущение, что война начинает непосредственно влиять на их повседневную жизнь. Именно тогда, убежден он, могут появиться открытые дискуссии о том, что военная кампания развивается не по тому сценарию, который предлагает российская власть.

"Только после десятка атак в России могут заговорить о том, что война заходит куда-то не туда. Поэтому для этого нужно время и определенные усилия, и наши военные сейчас над этим работают", — подчеркнул он.

Удар по Москве разозлил даже пропагандистов: почему они обвиняют Кремль во лжи
НПЗ в России / Инфографика: Главред

Украинская атака на Москву — последние новости

Как писал Главред, в ночь на 18 июня украинские удары вновь достигли Московского региона. В частности, во второй раз за неделю был поражен Московский нефтеперерабатывающий завод. Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский.

Он добавил, что также были поражены цели в Ростовской области и на временно оккупированных территориях Украины.

В Генеральном штабе ВСУ также сообщили, что подразделения Сил обороны в Московской области РФ повторно нанесли удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу. Отмечается, что мощность предприятия по переработке составляет более 12 млн тонн нефти в год. НПЗ задействован в обеспечении российской армии.

Напомним, в ночь на 18 июня ударные беспилотники атаковали Москву, а также нефтебазу в Гуково Ростовской области России. Кроме того, вблизи Шебекино в Белгородской области вспыхнул пожар — вероятно, на складе с легковоспламеняющимися или горючими материалами.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Москва Россия война России и Украины Институт изучения войны Удары вглубь РФ
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Крым превратится в котел, к концу 2026-го россияне начнут бежать оттуда – Свитан

Крым превратится в котел, к концу 2026-го россияне начнут бежать оттуда – Свитан

09:43Интервью
Оккупанты обстреляли сами себя - ракета влетела в НПЗ: новые детали атаки по Москве

Оккупанты обстреляли сами себя - ракета влетела в НПЗ: новые детали атаки по Москве

08:51Война
Удар по Москве разозлил даже пропагандистов: почему они обвиняют Кремль во лжи

Удар по Москве разозлил даже пропагандистов: почему они обвиняют Кремль во лжи

08:31Война
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра, 19 июня: Петухам - агрессия, Обезьянам - перчинка

Китайский гороскоп на завтра, 19 июня: Петухам - агрессия, Обезьянам - перчинка

Впервые в таком образе: Пугачева и Орбакайте снялись в ошеломительной фотосессии

Впервые в таком образе: Пугачева и Орбакайте снялись в ошеломительной фотосессии

Доллар взлетел вверх, а евро внезапно обвалился: курс валют на 19 июня

Доллар взлетел вверх, а евро внезапно обвалился: курс валют на 19 июня

Гороскоп Таро на завтра 19 июня: Овнам - говорить, Льву - успех

Гороскоп Таро на завтра 19 июня: Овнам - говорить, Льву - успех

Деньги придут неожиданно: три знака зодиака разбогатеют летом 2026

Деньги придут неожиданно: три знака зодиака разбогатеют летом 2026

Последние новости

09:43

Крым превратится в котел, к концу 2026-го россияне начнут бежать оттуда – Свитан

09:05

"Люди спрашивают": жена Брюса Уиллиса рассказала о состоянии постоянного траура

08:51

Оккупанты обстреляли сами себя - ракета влетела в НПЗ: новые детали атаки по МосквеВидео

08:31

Удар по Москве разозлил даже пропагандистов: почему они обвиняют Кремль во лжи

08:26

Невзлин объяснил, почему меморандум с Ираном может дорого стоить Трампумнение

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
07:57

Рой дронов атаковал Крым: пожары охватили важные объекты оккупантов - мониторы

06:56

РФ ударила по Харькову КАБами: разрушены более 40 жилых домов, пострадали дети

06:02

"Ватная купюра": историк объяснил, почему на 1000 гривен должен быть не Вернадский

05:36

Гороскоп на завтра, 20 июня: Тельцам — недоразумения, Рыбам — облегчение

Реклама
05:11

Почему розетки в СССР делали значительно выше, чем сейчас: ответ удивит многих

04:52

Почему нельзя оставлять ключ в двери на ночь: эксперты предупредили об опасности

04:15

Инопланетяне есть, но они не летят к Земле: ученые раскрыли пугающую правду

03:50

От одного побега до целого сада: список растений, которые легко размножить из черенка

03:23

Проветривание во время непогоды: почему эксперты советуют открывать окна в дождь

03:00

В жизни начнется полоса счастья: каким знакам зодиака неожиданно повезет

02:30

Белые кухни выходят из тренда: какие цвета активно набирают популярность

01:10

30 грн не предел: киевлян предупредили о новом росте цен на проезд в метро

18 июня, четверг
23:59

У Лукашенко будут проблемы: в ОП напомнили о целях для ударов в Беларуси

23:06

НБУ выпустит новую серебряную монету к юбилею Независимости: что о ней известно

23:00

"Июль станет решающим": Кремль оказался перед трудным выбором из-за ударов ВСУ

Реклама
22:59

Ситуация в пользу ВСУ: в Пентагоне раскрыли детали улучшения положения на фронте

22:53

"Тушки" поднялись в воздух: Россия готовит удар по Украине, что известно

22:52

Путин отдал приказ арестовать давнего друга: Денисенко объяснил, что происходитмнение

22:24

Почему стресс вызывает выпадение волос: как это остановить

22:13

Засор исчезнет за считаные минуты: простой способ очистить трубы без сантехникаВидео

22:01

Ошибки огородников в летний период: какие действия губят урожай овощей

22:00

Союзники готовят масштабное усиление Украины: что приняли на "Рамштайне"

21:51

"Он вернулся": Джоли сделала заявление о разводе с Питтом

21:15

После мощных ударов НПЗ под Москвой потерял все мощности переработки — Reuters

21:12

"Должны сидеть в тюрьме": в Минобороны раскрыли детали реформы ТЦК, что изменят

21:04

Цветы в горшках будут цвести до осени: садовник раскрыл действенную подкормкуВидео

20:39

"Изменит всё в этой войне": Федоров сделал громкое заявление об украинской баллистике

20:27

"Не всі клепки на місці" :какая ремесленная ошибка породила известное выражение

20:21

Почему немцы никогда не ополаскивают посуду после мытья: ответ удивит многих

20:08

Что может заставить Путина прекратить войну: у Зеленского назвали единственный сценарий

19:58

"Лучше, чтобы гибли украинские солдаты": Моравецкий сделал скандальное заявление

19:17

Подкормка овощей в июне: чем полить морковь и свеклу для роста

19:12

Старинное украинское слово "ланити": что оно на самом деле означает

19:12

Один нюанс определил судьбу Украины и России: о чём умалчивали советские учебникиВидео

18:57

Семья купила целую деревню по цене пары домов и теперь зарабатывает

Реклама
18:48

Воздушные атаки и диверсии: раскрыт сценарий агрессии РФ против НАТО

18:34

"Трамп согласился": Зеленский раскрыл новые детали переговоров о прекращении войны

18:32

Естественный стиль: у представителей каких месяцев рождения безупречный вкус

18:25

"Пугают жителей": во Львове требуют закрыть клинику для наркозависимых

18:25

Хлеб не зачерствеет неделями: достаточно положить рядом один кухонный предметВидео

17:57

В Черкассах приняли новое решение о стоимости проезда — сколько придется платить

17:57

Секрет пышного цветения роз: чем обязательно подкормить кусты в июне

17:52

Не ради красоты: зачем наши бабушки обязательно выращивали матиолу возле дома

17:39

Юридическое сообщество заявляет о массовых нарушениях во время выборов в Совет общественного контроля НАБУ

17:37

"Хорош, чертяка": Галкин покрасовался в свои 50 и заставил звезд обомлеть

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять