Удар по Москве разозлил даже пропагандистов: почему они обвиняют Кремль во лжи

Один из российских милблогеров заявил, что украинские войска нанесли значительный ущерб, несмотря на наличие современных систем ПВО в Москве.

https://glavred.info/war/udar-po-moskve-razozlil-dazhe-propagandistov-pochemu-oni-obvinyayut-kreml-vo-lzhi-10774001.html Ссылка скопирована

Удары по Москве вызвали беспорядки и панику в РФ / Коллаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, скриншот с YouTube

Главное из новости:

видео дня

Новые взрывы в Москве окончательно разрушили миф москвичей о безопасности

Военные корреспонденты РФ обвиняют ПВО и цензуру

Российские СМИ замалчивают удары

У россиян рушится иллюзия "безопасной войны". Последние удары по Москве, произошедшие 18 июня, вызвали волну острой критики внутри самой России.

Российские военные блогеры (так называемые "милблогеры") открыто обвиняют власти в беспомощности ПВО и создании "параллельной реальности" в государственных СМИ. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW).

Паника в пабликах: "Война уже не только в Украине"

Несмотря на попытки Кремля заверить, что ситуация под контролем, во внутреннем информационном пространстве РФ разразился скандал. Российские ультрапатриотические блогеры возмущены тем, что украинские силы способны наносить ощутимые удары в глубоком тылу.

Один из милблогеров в посте, который впоследствии поспешно удалили, признал, что, несмотря на "ультрасовременные" системы противовоздушной обороны вокруг Москвы, разрушения оказались значительными. Военные корреспонденты требуют тотального усиления ПВО вокруг стратегических объектов по всей стране, ведь приграничные зоны давно перестали быть единым фронтом.

Другие инфлюенсеры раскритиковали государственные СМИ за то, что те полностью "оторвались от народа". По их словам, чиновники создали вымышленный мир, где "всё идёт по плану", тогда как обычные россияне уже воочию видят взрывы в центре столицы. Пропагандистов обвиняют в том, что они годами называли продвижение ВСУ или успешные атаки Украины "фейками", а теперь не знают, как объяснить взрывы у себя под носом.

Политика страуса: как Кремль прячет голову в песок

Аналитики ISW подчеркивают, что вместо решения проблем с безопасностью Кремль бросил все силы на жесткий контроль информационного вакуума. Главная задача властей сейчас — максимально преуменьшить масштаб и значение атаки на Москву.

По данным независимого издания "Медуза", российское государственное телевидение просто "не заметило" взрывов в столице. В частности, в дневных эфирах царила тотальная цензура, поскольку "Первый канал" и "НТВ" вообще проигнорировали атаку, не выпустив ни одного упоминания о ракетных ударах.

Единственным, кто упомянул о событии, оказался телеканал "Россия-1", однако и там информацию подали исключительно в виде сухой цитаты из официальных и успокаивающих заявлений Минобороны РФ.

Ни одно федеральное СМИ не решилось показать кадры разрушений или выпустить отдельный репортаж о событиях 18 июня.

Вместо рассказа о самой атаке пропагандисты сосредоточились на угрозах. Главной темой эфиров стало требование жестко наказывать тех жителей Москвы, которые снимают видео прилетов и выкладывают их в сеть.

Это свидетельствует о том, что российские власти боятся не столько самих дронов, сколько правды о реальном ходе войны, которая всё сильнее просачивается сквозь завесу цензуры.

Почему важно продолжать удары по Москве – комментарий эксперта

В последнее время украинские беспилотники всё чаще достигают территории Москвы и Московской области. По мнению военного эксперта Ивана Ступака, сами по себе отдельные атаки не способны мгновенно изменить ситуацию внутри России, однако именно их системность может постепенно повлиять на общественные настроения и заставить россиян иначе оценить войну.

"Это то, к чему мы должны стремиться. Москва не опустеет после первой же атаки — понадобится десяток атак, прежде чем в сознании россиян начнет что-то ломаться, и они начнут публично осуждать войну — не дома под одеялом, а в курилках и кабинетах", — отметил Иван Ступак.

Эксперт считает, что только серия подобных ударов может постепенно сформировать в российском обществе ощущение, что война начинает непосредственно влиять на их повседневную жизнь. Именно тогда, убежден он, могут появиться открытые дискуссии о том, что военная кампания развивается не по тому сценарию, который предлагает российская власть.

"Только после десятка атак в России могут заговорить о том, что война заходит куда-то не туда. Поэтому для этого нужно время и определенные усилия, и наши военные сейчас над этим работают", — подчеркнул он.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Украинская атака на Москву — последние новости

Как писал Главред, в ночь на 18 июня украинские удары вновь достигли Московского региона. В частности, во второй раз за неделю был поражен Московский нефтеперерабатывающий завод. Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский.

Он добавил, что также были поражены цели в Ростовской области и на временно оккупированных территориях Украины.

В Генеральном штабе ВСУ также сообщили, что подразделения Сил обороны в Московской области РФ повторно нанесли удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу. Отмечается, что мощность предприятия по переработке составляет более 12 млн тонн нефти в год. НПЗ задействован в обеспечении российской армии.

Напомним, в ночь на 18 июня ударные беспилотники атаковали Москву, а также нефтебазу в Гуково Ростовской области России. Кроме того, вблизи Шебекино в Белгородской области вспыхнул пожар — вероятно, на складе с легковоспламеняющимися или горючими материалами.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред