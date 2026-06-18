Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Июль станет решающим": Кремль оказался перед трудным выбором из-за ударов ВСУ

Юрий Берендий
18 июня 2026, 23:00
google news Подпишитесь
на нас в Google
Эксперт объяснил, почему в России ограничивают продажу бензина, когда может обостриться топливный кризис и что станет решающим фактором.
Кремль оказался перед трудным выбором из-за ударов ВСУ — Гончар / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём сказал Михаил Гончар:

  • Ограничения на топливо в РФ пока носят профилактический характер
  • Мелким сетям АЗС невыгодно продавать бензин из-за высокой оптовой цены
  • Паника и массовые закупки россиян могут вызвать топливный кризис

Российский топливный рынок всё сильнее ощущает последствия атак на нефтеперерабатывающую инфраструктуру. Пока власти РФ пытаются сдерживать ситуацию административными методами, участники рынка уже начали готовиться к возможному ухудшению положения. Об этом сообщил президент Центра глобалистики "Стратегия XXI", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар в интервью Главреду.

По словам эксперта, нынешние ограничения на продажу бензина в отдельных регионах РФ носят скорее превентивный характер. Причина заключается не в физическом отсутствии топлива, а в проблемах, возникающих между различными сегментами рынка.

видео дня

"Это пока профилактические ограничения, которые вводятся, потому что операторы рынка видят динамику, в частности, динамику цен. Следует учитывать, что российский топливный рынок состоит из двух крупных сегментов", — отметил Гончар.

Эксперт обратил внимание, что крупнейшие нефтяные компании РФ сохраняют контроль над оптовыми поставками и имеют определенный запас прочности даже после повреждения нефтеперерабатывающих объектов. В то же время более сложное положение сложилось для небольших региональных операторов.

"Оптовики повышают цены, потому что им нужно больше денег, ведь нефтепереработка понесла убытки. Зато у розничных сетей возможности ограничены, и они не могут существенно повышать цены, иначе попадут под репрессивные меры властей", — сказал эксперт.

Именно из-за этого на местах все чаще появляются сообщения о нехватке бензина. Впрочем, проблема заключается не в объемах ресурса, а в нежелании части операторов работать себе в убыток.

"Бензин вроде бы есть, но мелким сетям невыгодно покупать его по нынешним оптовым ценам и продавать в розницу, потому что заработать не удастся. Поэтому они осуществляют определенные закупки и что-то продают, но в то же время пытаются ограничить объемы реализации, поскольку неизвестно, что будет дальше", — подчеркнул Гончар.

Отдельным вызовом для Кремля остается политический фактор. На фоне подготовки к выборам власть не заинтересована в резком подорожании топлива, даже если рынок потребует такого шага.

Гончар считает, что ближайшие недели станут ключевыми для оценки реального масштаба проблемы.

"Для Кремля отпустить цены — неприемлемый вариант по внутриполитическим соображениям: он не хочет провоцировать недовольство населения, ведь осенью состоятся выборы в Госдуму РФ. Именно поэтому июль станет показательным месяцем, ведь в июне в России еще будут использовать имеющиеся запасы", — отметил он.

Пока, по словам эксперта, стратегические резервы остаются нетронутыми. Это свидетельствует о том, что в Москве пока не считают ситуацию критической, хотя развитие событий во многом будет зависеть от дальнейшего состояния нефтепереработки и действий региональных властей.

При этом дополнительным фактором риска может стать поведение самих потребителей. История знает примеры, когда именно панические закупки создавали гораздо большие проблемы, чем реальный дефицит.

"Операторы рынка, особенно мелкие сети, уже пытаются хоть как-то обезопасить себя. Конечно, для нас желательный сценарий — это паника на российской территории и оккупированных территориях, чтобы люди начали массово скупать бензин в канистры и бочки, потому что это приведет к возникновению топливного кризиса и дефицита", — подчеркнул Гончар.

Эксперт напомнил, что похожая ситуация наблюдалась в США во время нефтяного кризиса 1973 года, когда страх перед нехваткой топлива только усугубил проблемы на рынке. По его мнению, россияне также видят последствия ударов украинских дронов по объектам в глубине РФ, даже несмотря на нежелание центральной власти открыто комментировать такие атаки.

"И хотя центральные власти РФ молчат об ударах наших дронов по Петербургу, но ведь россияне видят, что происходит. Поэтому важно и в дальнейшем наращивать интенсивность ударов", — сказал Гончар.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

Удары по России — последние новости по теме

Напомним, ранее губернатор Вениамин Кондратьев подтвердил последствия атаки на Афипский нефтеперерабатывающий завод. Местные источники сообщали о пожаре на Афипском НПЗ, который привел к значительным разрушениям и жертвам среди населения. Ситуация в регионе остается напряженной.

Отметим, что Генеральный штаб ВСУ сообщил о поражении стратегических объектов в России в ходе последних ударов. По словам представителя ведомства, удары по НПЗ и оборонным заводам нанесли существенный ущерб военному потенциалу России и способствуют ослаблению боевого потенциала врага.

Как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский подтвердил удар по Московскому НПЗ в Капотне. Президент подчеркнул важность дальнобойной операции по крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу столицы и призвал продолжать давление на агрессора для скорейшего завершения войны.

Другие новости:

О персоне: Михаил Гончар

Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным отношениям в сфере энергетики и безопасности. Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.
В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией.

С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank "Центр глобалистики "Стратегия XXI"". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и т. д. С 2016 года — член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости России война в Украине Михаил Гончар Удары вглубь РФ
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Тушки" поднялись в воздух: Россия готовит удар по Украине, что известно

"Тушки" поднялись в воздух: Россия готовит удар по Украине, что известно

22:53Война
Союзники готовят масштабное усиление Украины: что приняли на "Рамштайне"

Союзники готовят масштабное усиление Украины: что приняли на "Рамштайне"

22:00Война
"Должны сидеть в тюрьме": в Минобороны раскрыли детали реформы ТЦК, что изменят

"Должны сидеть в тюрьме": в Минобороны раскрыли детали реформы ТЦК, что изменят

21:12Война
Реклама

Популярное

Ещё
Россияне годами лгали о Киевской Руси: один факт полностью развенчивает миф

Россияне годами лгали о Киевской Руси: один факт полностью развенчивает миф

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке собаки с тортом за 19 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке собаки с тортом за 19 с

Китайский гороскоп на завтра, 19 июня: Петухам - агрессия, Обезьянам - перчинка

Китайский гороскоп на завтра, 19 июня: Петухам - агрессия, Обезьянам - перчинка

Впервые в таком образе: Пугачева и Орбакайте снялись в ошеломительной фотосессии

Впервые в таком образе: Пугачева и Орбакайте снялись в ошеломительной фотосессии

Ламинат больше не тренд: какое напольное покрытие возвращается в интерьеры

Ламинат больше не тренд: какое напольное покрытие возвращается в интерьеры

Последние новости

23:59

У Лукашенко будут проблемы: в ОП напомнили о целях для ударов в Беларуси

23:06

НБУ выпустит новую серебряную монету к юбилею Независимости: что о ней известно

23:00

"Июль станет решающим": Кремль оказался перед трудным выбором из-за ударов ВСУ

22:59

Ситуация в пользу ВСУ: в Пентагоне раскрыли детали улучшения положения на фронте

22:53

"Тушки" поднялись в воздух: Россия готовит удар по Украине, что известно

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
22:52

Путин отдал приказ арестовать давнего друга: Денисенко объяснил, что происходитмнение

22:24

Почему стресс вызывает выпадение волос: как это остановить

22:13

Засор исчезнет за считаные минуты: простой способ очистить трубы без сантехникаВидео

22:01

Ошибки огородников в летний период: какие действия губят урожай овощей

Реклама
22:00

Союзники готовят масштабное усиление Украины: что приняли на "Рамштайне"

21:51

"Он вернулся": Джоли сделала заявление о разводе с Питтом

21:15

После мощных ударов НПЗ под Москвой потерял все мощности переработки — Reuters

21:12

"Должны сидеть в тюрьме": в Минобороны раскрыли детали реформы ТЦК, что изменят

21:04

Цветы в горшках будут цвести до осени: садовник раскрыл действенную подкормкуВидео

20:39

"Изменит всё в этой войне": Федоров сделал громкое заявление об украинской баллистике

20:27

"Не всі клепки на місці" :какая ремесленная ошибка породила известное выражение

20:21

Почему немцы никогда не ополаскивают посуду после мытья: ответ удивит многих

20:08

Что может заставить Путина прекратить войну: у Зеленского назвали единственный сценарий

19:58

"Лучше, чтобы гибли украинские солдаты": Моравецкий сделал скандальное заявление

19:17

Подкормка овощей в июне: чем полить морковь и свеклу для роста

Реклама
19:12

Старинное украинское слово "ланити": что оно на самом деле означает

19:12

Один нюанс определил судьбу Украины и России: о чём умалчивали советские учебникиВидео

18:57

Семья купила целую деревню по цене пары домов и теперь зарабатывает

18:48

Воздушные атаки и диверсии: раскрыт сценарий агрессии РФ против НАТО

18:34

"Трамп согласился": Зеленский раскрыл новые детали переговоров о прекращении войны

18:32

Естественный стиль: у представителей каких месяцев рождения безупречный вкус

18:25

"Пугают жителей": во Львове требуют закрыть клинику для наркозависимых

18:25

Хлеб не зачерствеет неделями: достаточно положить рядом один кухонный предметВидео

17:57

В Черкассах приняли новое решение о стоимости проезда — сколько придется платить

17:57

Секрет пышного цветения роз: чем обязательно подкормить кусты в июне

17:52

Не ради красоты: зачем наши бабушки обязательно выращивали матиолу возле дома

17:39

Юридическое сообщество заявляет о массовых нарушениях во время выборов в Совет общественного контроля НАБУ

17:37

"Хорош, чертяка": Галкин покрасовался в свои 50 и заставил звезд обомлеть

17:28

Форма подушечек лап раскрывает характер кота — на что следует обратить вниманиеВидео

17:22

Заработала танцами: Гвоздева стала хозяйкой элитного авто

17:16

Правнук Леонида Брежнева попал в плен к ВСУ — росСМИ

17:13

Как называют Ивана на украинском: лингвист обнаружил малоизвестные формы имени

17:12

Продукты становятся безвкусными: что нужно срочно убрать из холода

17:06

Секретная "колючая" сторона терки: для чего она на самом деле нужна

17:02

В Кремле заговорили о завершении войны: перед каким выбором оказался Путин

Реклама
16:52

РФ усилит интенсивность ударов по одному городу: в ГУР предупредили об угрозе

16:45

"Млинці" и "блинчики": в чём разница и почему мы всегда их путаем

16:36

"Ушла в мир иной": Павел Зибров поделился личным горем

16:33

Служил королю, султану и царю, но предал всех - какого князя боялись три империиВидео

16:21

"Вся Москва горит": столицу РФ накрыли нефтяные дожди и дым, все последствия удараФотоВидео

15:58

Как сварить яйца, чтобы скорлупа слетала сама: простой секрет шеф-поваров

15:57

Трампа "накачали вредными идеями": в Кремле резко набросились на европейцев

15:55

Доллар взлетел вверх, а евро внезапно обвалился: курс валют на 19 июня

15:53

Что стало с королевой красоты, чьи фото покорили футбольных болельщиковВидео

15:38

"Дед с того света": Леся Никитюк показала сына

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять