"Июль станет решающим": Кремль оказался перед трудным выбором из-за ударов ВСУ

Эксперт объяснил, почему в России ограничивают продажу бензина, когда может обостриться топливный кризис и что станет решающим фактором.

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Кремль оказался перед трудным выбором из-за ударов ВСУ — Гончар / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём сказал Михаил Гончар:

Ограничения на топливо в РФ пока носят профилактический характер

Мелким сетям АЗС невыгодно продавать бензин из-за высокой оптовой цены

Паника и массовые закупки россиян могут вызвать топливный кризис

Российский топливный рынок всё сильнее ощущает последствия атак на нефтеперерабатывающую инфраструктуру. Пока власти РФ пытаются сдерживать ситуацию административными методами, участники рынка уже начали готовиться к возможному ухудшению положения. Об этом сообщил президент Центра глобалистики "Стратегия XXI", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар в интервью Главреду.

По словам эксперта, нынешние ограничения на продажу бензина в отдельных регионах РФ носят скорее превентивный характер. Причина заключается не в физическом отсутствии топлива, а в проблемах, возникающих между различными сегментами рынка.

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"Это пока профилактические ограничения, которые вводятся, потому что операторы рынка видят динамику, в частности, динамику цен. Следует учитывать, что российский топливный рынок состоит из двух крупных сегментов", — отметил Гончар.

Эксперт обратил внимание, что крупнейшие нефтяные компании РФ сохраняют контроль над оптовыми поставками и имеют определенный запас прочности даже после повреждения нефтеперерабатывающих объектов. В то же время более сложное положение сложилось для небольших региональных операторов.

"Оптовики повышают цены, потому что им нужно больше денег, ведь нефтепереработка понесла убытки. Зато у розничных сетей возможности ограничены, и они не могут существенно повышать цены, иначе попадут под репрессивные меры властей", — сказал эксперт.

Именно из-за этого на местах все чаще появляются сообщения о нехватке бензина. Впрочем, проблема заключается не в объемах ресурса, а в нежелании части операторов работать себе в убыток.

"Бензин вроде бы есть, но мелким сетям невыгодно покупать его по нынешним оптовым ценам и продавать в розницу, потому что заработать не удастся. Поэтому они осуществляют определенные закупки и что-то продают, но в то же время пытаются ограничить объемы реализации, поскольку неизвестно, что будет дальше", — подчеркнул Гончар.

Отдельным вызовом для Кремля остается политический фактор. На фоне подготовки к выборам власть не заинтересована в резком подорожании топлива, даже если рынок потребует такого шага.

Гончар считает, что ближайшие недели станут ключевыми для оценки реального масштаба проблемы.

"Для Кремля отпустить цены — неприемлемый вариант по внутриполитическим соображениям: он не хочет провоцировать недовольство населения, ведь осенью состоятся выборы в Госдуму РФ. Именно поэтому июль станет показательным месяцем, ведь в июне в России еще будут использовать имеющиеся запасы", — отметил он.

Пока, по словам эксперта, стратегические резервы остаются нетронутыми. Это свидетельствует о том, что в Москве пока не считают ситуацию критической, хотя развитие событий во многом будет зависеть от дальнейшего состояния нефтепереработки и действий региональных властей.

При этом дополнительным фактором риска может стать поведение самих потребителей. История знает примеры, когда именно панические закупки создавали гораздо большие проблемы, чем реальный дефицит.

"Операторы рынка, особенно мелкие сети, уже пытаются хоть как-то обезопасить себя. Конечно, для нас желательный сценарий — это паника на российской территории и оккупированных территориях, чтобы люди начали массово скупать бензин в канистры и бочки, потому что это приведет к возникновению топливного кризиса и дефицита", — подчеркнул Гончар.

Эксперт напомнил, что похожая ситуация наблюдалась в США во время нефтяного кризиса 1973 года, когда страх перед нехваткой топлива только усугубил проблемы на рынке. По его мнению, россияне также видят последствия ударов украинских дронов по объектам в глубине РФ, даже несмотря на нежелание центральной власти открыто комментировать такие атаки.

"И хотя центральные власти РФ молчат об ударах наших дронов по Петербургу, но ведь россияне видят, что происходит. Поэтому важно и в дальнейшем наращивать интенсивность ударов", — сказал Гончар.

Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

Удары по России — последние новости по теме

Напомним, ранее губернатор Вениамин Кондратьев подтвердил последствия атаки на Афипский нефтеперерабатывающий завод. Местные источники сообщали о пожаре на Афипском НПЗ, который привел к значительным разрушениям и жертвам среди населения. Ситуация в регионе остается напряженной.

Отметим, что Генеральный штаб ВСУ сообщил о поражении стратегических объектов в России в ходе последних ударов. По словам представителя ведомства, удары по НПЗ и оборонным заводам нанесли существенный ущерб военному потенциалу России и способствуют ослаблению боевого потенциала врага.

Как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский подтвердил удар по Московскому НПЗ в Капотне. Президент подчеркнул важность дальнобойной операции по крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу столицы и призвал продолжать давление на агрессора для скорейшего завершения войны.

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О персоне: Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным отношениям в сфере энергетики и безопасности. Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией. С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank "Центр глобалистики "Стратегия XXI"". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и т. д. С 2016 года — член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

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