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Под Москвой горит центр космической связи, поражены паромы и полигон РФ — Генштаб

Руслана Заклинская
22 июня 2026, 13:30
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Генеральный штаб сообщает о серии мощных ударов по военной базе противника.
Под Москвой горит центр космической связи, поражены паромы и полигон РФ — Генштаб
Пожар в порту "Кавказ" / Коллаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Главное:

  • В Московской области пострадал центр космической связи "Дубна"
  • Пострадали полигон подготовки операторов БПЛА и пункты управления дронами
  • Подтверждено поражение порта "Кавказ" и двух паромов

Силы обороны Украины 21 июня и в ночь на 22 июня нанесли серию ударов по военной инфраструктуре российского агрессора. В Московской области поражен центр космической связи "Дубна". Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

По данным Генштаба, поражен центр космической связи "Дубна" в Московской области РФ. На объекте зафиксировано масштабное задымление, масштабы нанесенного ущерба уточняются.

видео дня

Также украинские военные нанесли удар по полигону подготовки операторов БПЛА в районе Дебальцево на временно оккупированной территории Луганской области и поразили пункты управления беспилотниками вблизи Мирнограда и Перебудови в Донецкой области.

Кроме того, были поражены командно-наблюдательные пункты противника в районах Илек-Пеньковки Белгородской области РФ и Покровска в Донецкой области.

В районе Васильевки Запорожской области украинские защитники нанесли удар по автомобильному мосту. Он использовался для переброски российских подразделений и обеспечения оккупационных сил.

Результаты ударов по порту "Кавказ"

По уточненным данным, 21 июня также подтверждено поражение инфраструктуры порта "Кавказ" в Краснодарском крае РФ и двух автомобильных паромов.

"По уточненным данным, 21 июня также подтверждено поражение инфраструктуры порта "Кавказ" в Краснодарском крае РФ и двух автомобильных паромов, обеспечивавших военную логистику", — отметили в Генштабе.

Смотрите видео пожара в порту "Кавказ":

Под Москвой горит центр космической связи, поражены паромы и полигон РФ — Генштаб
Пожар в порту "Кавказ" / Фото: скриншот

Как Россия может ответить на украинские атаки — мнение эксперта

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Главреду рассказал, что удары Сил обороны Украины по логистическим маршрутам, обеспечивающим российскую группировку в оккупированном Крыму, создают для Кремля серьезные проблемы. В то же время возникает вопрос о возможном масштабном "ответном ударе" со стороны РФ.

По его словам, Россия действует не столько по военной логике, сколько исходя из необходимости демонстрировать "месть" и сохранять имидж. Эксперт отметил, что Кремль традиционно стремится к символическому ответу на действия Украины, однако избегает шагов, которые могут повлечь за собой критические последствия для него.

"У россиян нет боевой работы. Они — "возмездуны". А Путин — главный российский "возмездун". Россияне пытаются сохранить лицо, а не вести войну. О своем "лице" в России беспокоятся больше, чем о своих действиях. Поэтому, безусловно, Путину придется совершить какой-то "акт мести", — сказал Свитан.

В то же время эксперт считает, что наиболее вероятным ответом России остаются массированные ракетные и дронные атаки, которые Кремль уже регулярно применяет.

Удары по российским объектам — новости по теме

Напомним, что в ночь на 20 июня подразделения Сил беспилотных систем провели масштабную атаку по газовой инфраструктуре в Крыму и военной логистике. При этом был нанесен удар по ряду транспортных и военных объектов, что существенно ослабило обеспечение оккупационных сил.

Также ранее сообщалось об ударах по портам в Керчи и Краснодарском крае. Звуки взрывов были слышны во многих городах полуострова, а масштабный пожар охватил порт и важные объекты инфраструктуры.

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский заявил о расширении ударов по территории РФ в ответ на ежедневные атаки российских сил. Украина активно наращивает возможности по поражению стратегических военных объектов вдали от линии фронта, обеспечивая таким образом контрмеры против агрессора.

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Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины — главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими военными формированиями, созданными в соответствии с законами Украины, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины, пишет Википедия.

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