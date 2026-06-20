Мощные удары по мосту и оккупантам: Силы обороны атаковали россиян

Силы обороны атаковали мост через Геничесский пролив.

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Силы обороны нанесли удар по объектам РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что известно:

Россияне подверглись ударам Сил обороны Украины

ВСУ нанесли удар по мосту через Генический пролив

Силы обороны нанесли удар по пунктам управления дронами

Силы обороны Украины атаковали важные объекты российских оккупантов. Под ударом оказался мост через Генический пролив. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Этот мост россияне используют для обеспечения военной логистики между временно оккупированным Крымом и группировками российских войск на южном направлении.

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Также нашим защитникам удалось поразить российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" в районе населенного пункта Долинское Запорожской области.

Под ударами оказались пункты управления беспилотными летательными аппаратами оккупантов в районах Соледара Донецкой области, Грозового Запорожской области и Теребрено Белгородской области.

"Силы обороны Украины продолжают систематически снижать способность российского агрессора продолжать боевые действия против Украины", — говорится в сообщении.

Усиление давления на Крым — командующий

"Главред" писал, что, по словам командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, Силы беспилотных систем продолжают усиливать давление на российскую военную логистику на юге. Украина рассчитывает в ближайшие месяцы значительно затруднить снабжение российской группировки на южном направлении и усилить изоляцию оккупированного Крыма.

За последний месяц украинская кампания уже сократила транспортный поток на трассе "Новороссия" — одном из ключевых маршрутов снабжения российских войск через оккупированные районы юга Украины в Крым — более чем на две трети. По его оценке, ещё примерно через месяц Украина сможет установить полный огневой контроль над этой дорогой.

Ракеты и дроны украинского производства / Инфографика: Главред

Удары вглубь России — последние новости

Напомним, Главред писал, что Силы обороны Украины в ночь на 12 июня в Республике Татарстан России нанесли удары по нефтеперерабатывающим заводам "ТАНЕКО" и "ТАИФ-НК" в Нижнекамске.

Ранее сообщалось, что Украина обратится к союзникам с просьбой предоставить дополнительные 20 миллиардов долларов для укрепления военного преимущества над Россией и продолжения атак вглубь территории противника.

Накануне стало известно, что Силы обороны нанесли удары по НПЗ "Афипский" (Краснодарский край РФ), объектам производства беспилотных систем, в частности в Севастополе, и пунктам управления противника на территориях Донецкой и Луганской областей.

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Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины — главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими военными формированиями, созданными в соответствии с законами Украины, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины, пишет Википедия.

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