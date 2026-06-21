"С каждым днем ​​наращивания": Зеленский анонсировал расширение ударов по РФ

Президент Украины заявил об усилении ударов по территории России в ответ на ежедневные атаки РФ.

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Военные подразделения расширяют географию поражения целей на территории России / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, скриншот

Кратко:

Украина будет усиливать удары по территории РФ

Ответ на ежедневные атаки России

Поражена цель в Тюменской области РФ

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет усиливать удары по территории России в ответ на ежедневные атаки со стороны РФ. Об этом он сказал в интервью ТСН.

"Ярость, эмоции — они оправданы. И у нашего народа, и у меня. Но за яростью должно следовать что-то. Не может быть, чтобы за яростью снова следовала ярость. Они должны почувствовать", — отметил Зеленский. видео дня

По его словам, боевые действия должны стать ощутимыми и для территории России, ведь российское общество до сих пор не в полной мере ощущает последствия войны. Именно поэтому Украина наращивает удары по объектам, обеспечивающим военную инфраструктуру РФ.

Президент также сообщил, что в 2026 году Украина уже будет активнее "доставать" российскую территорию благодаря развитию оборонной промышленности, Сил обороны и производства дальнобойных средств.

"Они каждый день наносят нам удары — мы каждый день будем отвечать. Безусловно, с каждым днём нанесение ударов будет усиливаться", — подчеркнул он.

Отдельно Зеленский сообщил об ударе по объекту в Тюменской области РФ, отметив, что расстояние до цели составляло около 2070 км, а маршрут дронов — примерно 2500 км.

Дрон Лютый / Инфографика: Главред

По его словам, удар нанесли новые украинские беспилотники Fire Point, которые уже демонстрируют способность работать на большой дальности.

"Два дрона Fire Point поразили их цель. Их маршрут составил 2,5 тысячи километров. А в будущем они смогут преодолевать 3 тысячи и более", — сказал президент.

Также он заявил, что Украина располагает информацией о расположении российских военных заводов, нефтебаз, газовых хранилищ и других стратегических объектов и продолжает развивать средства для их поражения.

По его мнению, такие действия являются ответом на агрессию РФ и частью "справедливости", которой в настоящее время в мире в отношении России недостаточно.

Почему важно продолжать удары по Москве — комментарий эксперта

Военный эксперт Иван Ступак считает, что единичные удары украинских беспилотников по Москве и Московской области не способны быстро изменить ситуацию внутри России. В то же время, по его словам, именно системность таких атак может постепенно влиять на общественные настроения и менять восприятие войны россиянами.

Эксперт отмечает, что первые удары не приведут к резким изменениям в поведении населения, однако регулярные атаки могут постепенно сломать ощущение "отдаленности" войны от российской столицы. По его мнению, это может привести к тому, что обсуждение войны начнет выходить за пределы частных разговоров и станет более открытым.

Ступак подчеркивает, что только длительная серия таких ударов способна сформировать в российском обществе осознание того, что боевые действия напрямую влияют на их повседневную жизнь. Он добавляет, что именно при таком сценарии могут начаться публичные дискуссии о реальных последствиях войны для России.

Украинская атака на Москву — последние новости

Как писал Главред, в ночь на 18 июня украинские удары по дальним целям вновь достигли Московского региона. В частности, во второй раз за неделю был поражен Московский нефтеперерабатывающий завод. Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, российский диктатор до сих пор не комментирует удар по Московскому НПЗ, поскольку масштаб провала слишком серьёзен, а внутри системы не определили, кого именно назначить ответственным. Такое мнение высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в интервью "Украинскому радио".

Напомним, что опубликованы спутниковые снимки последствий удара украинских дронов по Московскому нефтеперерабатывающему заводу в Капотне. Отмечается, что на фотографиях видны повреждения резервуаров, в том числе и того, крышку которого взрыв в результате попадания ракеты ПВО сорвал и поднял на десятки метров.

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О персоне: Иван Ступак Иван Ступак — военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После окончания учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

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