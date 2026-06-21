В Крыму и РФ прогремели взрывы: нанесены удары по портам в Керчи и Краснодарском крае

Звуки взрывов и работу противовоздушной обороны захватчиков было слышно сразу в нескольких крупных городах и районах Крыма.

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В Крыму и РФ прогремели взрывы / коллаж: Главред, фото: Telegram-канал Exilenova+

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Оккупанты перекрыли движение транспорта по Керченскому мосту

Паблики сообщают о взрывах в Керчи и пожаре в районе местного порта

В ночь на воскресенье, 21 июня, в различных районах временно оккупированного Крыма прогремела серия взрывов. Местные жители сообщили об очередной атаке беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

По информации паблика, звуки взрывов и работу противовоздушной обороны захватчиков было слышно сразу в нескольких крупных городах и районах полуострова.

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В частности, о работе ПВО сообщали жители Керчи, Бахчисарая, Севастополя, Симферополя, а также Нижнегорского, Красногвардейского и Красноперекопского районов.

Из-за воздушной угрозы российские оккупанты были вынуждены экстренно перекрыть движение транспорта по Керченскому мосту.

Telegram-канал Exilenova+ сообщал о взрывах в Керчи и пожаре в районе местного порта.

"Керчь под массированной атакой ударных дронов. Сообщается о прилетах в разных районах города и пожаре в порту", – говорилось в сообщении.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что на территории порта разгорелся масштабный пожар.

"В Керчи утром произошла массированная атака ударных дронов, взрывы раздавались по всему городу. Зафиксировано попадание в порт, вероятно, ещё сегодня покажут кадры с БПЛА, и вы узнаете много интересного. Похоже, прорубают коридор к Крымскому мосту для блокировки или нанесения поражения", – предположили в Exilenova+.

Атаку на порт в Керчи подтверждает и канал Falcon Insight.

"21 июня 2026 года, Керчь, Крым. Среди вероятных целей – Керченский морской порт, промышленная зона, ТЭС-Терминал (TES-Terminal), а именно железнодорожный терминал перевалки и хранения нефтепродуктов и сжиженного газа", – говорится в сообщении.

К такому же выводу пришли и на канале Dnipro Osint 〈Гарбуз〉.

"После ночной атаки БПЛА в порту Керчи горит резервуарный парк. Похоже, что бочки застали полными, пожар масштабный" - отмечается в сообщении.

В Falcon Insight также указали на вероятное поражение позиций воинской части 98546.

"Этот номер принадлежит 630-му отдельному путевому железнодорожному батальону, входящему в состав 39-й отдельной железнодорожной бригады РФ", - отметили в канале.

Одновременно с Крымом дроны появились в Краснодарском крае РФ, а именно - в порту "Кавказ", откуда россияне на паромах доставляют нефтепродукты на оккупированный полуостров.

По оценкам Falcon Insight, там, вероятно, под удар попали комплекс перегрузки нефтепродуктов и площадка для накопления и ожидания перед погрузкой на паром.

В Exilenova+ тем временем сообщили, что по состоянию на 6 часов утра пожары в портах Керчи и Кавказа продолжаются, что подтверждается данными системы FIRMS и кадрами, опубликованными местными жителями.

"Также зафиксированы еще два очага возгорания: один в поселке Курортное, где расположен объект ПВО, второй - в районе Керчи, на территории воинской части № 98546", - говорится в сообщении.

Крымский мост, атаки на Крымский мост / Инфографика: Главред

Крым превратится в остров — Федоров

Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что украинские дроны фактически изолируют временно оккупированный Крым, поэтому в ближайшее время полуостров "превратится в остров". Об этом он сообщил в интервью журналисту, блогеру Сергею Пейчеву на YouTube-канале PRESSING.

"По сути, происходит изоляция Крыма с помощью дронов. И в ближайшее время, судя по всему, Крым превратится в остров", — подчеркнул Федоров.

По его словам, такая ситуация может иметь "неожиданные последствия" для российской стороны.

Воздушные атаки на Крым - новости

Как писал Главред, в ночь на 18 июня дроны атаковали временно оккупированный Крым - под удар беспилотников попали еще два моста. Ориентировочно, было слышно около 20 взрывов.

Дроны атаковали железнодорожный мост через Северо-Крымский канал, который расположен недалеко от села Раздольное Ичкинского района.

Кроме того, под удар попал так называемый "горбатый" автомобильный мост. Он расположен рядом с железнодорожным мостом.

В ночь на 12 июня дроны оккупировали временно оккупированный Крым. В Симферополе после массированной атаки БПЛА вспыхнул пожар в районе местной ТЭЦ. В городе зафиксированы перебои с электроснабжением.

Также взрывы и стрельба были слышны в Нижнегорском и Красногвардейском районах. Кроме того, сообщалось о работе противовоздушной обороны и взрывах в районе военного аэродрома "Саки".

В ночь на 11 июня в Крыму прогремели взрывы. Оккупированный полуостров атаковали дроны. По предварительным данным, повреждения получил автомобильный мост в Армянске. Также пострадал мост при въезде в Красноперекопск со стороны Армянска, было сильное зарево.

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Об источнике: Крымский ветер "Крымский ветер" — это Telegram-канал и мониторинговое сообщество, которое публикует оперативную информацию о событиях во временно оккупированном Крыму. Канал специализируется на сообщениях о военной активности РФ на полуострове, взрывах, пожарах на военных объектах, перемещении техники, а также последствиях атак на объекты оккупационных сил. Информация часто основана на свидетельствах местных жителей, открытых источниках и данных спутникового мониторинга.

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