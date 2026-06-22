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РФ ударила по торговым судам в Черном море: на сухогрузе погиб иностранный моряк

Анна Ярославская
22 июня 2026, 09:53
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Под удар оккупантов попали три гражданских борта под флагами Панамы, Палау и Белиза. Вспыхнул масштабный пожар.
РФ атаковала суда в Черном море
РФ атаковала суда в Черном море / Коллаж: Главред, фото: t.me/ukrainian_navy

Кратко:

  • Оккупанты ударили дронами по торговым судам в море
  • Повреждены три гражданских борта
  • Из-за попадания БПЛА в панамский сухогруз погиб египетский повар

В ночь на 22 российская оккупационная армия атаковала ударными беспилотниками гражданское судоходство в Черном море. В результате ударов БпЛА повреждены три гражданских торговых судна, которые направлялись в порты Одесской области.

Как рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер, один из ударов получил сухогруз под флагом Панамы. На судне возник пожар, экипаж пришлось эвакуировать.

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"Сухогруз находится на якоре. К сожалению, в результате этой атаки погиб член экипажа – повар, гражданин Египта", - отметил Кипер.

Также враг атаковал еще два гражданских судна – под флагами Палау и Белиза. К счастью, обошлось без пострадавших. Суда сохранили мореходное состояние.

"Такие целенаправленные действия врага являются военным преступлением против гражданской инфраструктуры, гражданского судоходства и жизни людей", - добавил Кипер.

  • Россия атаковала гражданские суда в Черном море
    Россия атаковала гражданские суда в Черном море Фото: https://t.me/odeskaODA, t.me/ukrainian_navy
  • Россия атаковала гражданские суда в Черном море
    Россия атаковала гражданские суда в Черном море Фото: https://t.me/odeskaODA, t.me/ukrainian_navy
  • Россия атаковала гражданские суда в Черном море
    Россия атаковала гражданские суда в Черном море Фото: https://t.me/odeskaODA, t.me/ukrainian_navy
  • Россия атаковала гражданские суда в Черном море
    Россия атаковала гражданские суда в Черном море Фото: https://t.me/odeskaODA, t.me/ukrainian_navy

В Военно-морских силах Украины рассказали, что спасли экипаж иностранного судна после вражеской атаки.

В результате удара вражеского БПЛА на сухогрузе VICTRESS (судовладелец Турция, флаг Панама) возник масштабный пожар. На борту находились девять членов экипажа - граждане Египта, Турции и Индии.

"Учитывая сложную обстановку и угрозу дальнейшего распространения пожара, экипажами катеров ВМС ВС Украины была успешно проведена спасательная операция по эвакуации экипажа сухогруза, к сожалению среди них есть потери", - отметили в ВМС.

Там добавили, что атака РФ на гражданские торговые суда еще раз демонстрирует, что страна-агрессор РФ продолжает нарушать нормы международного морского права и создавать угрозы гражданскому судоходству.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба отметил, что действия РФ являются очередным грубым военным преступлением, требующим немедленного отпора со стороны мира.

"Атаки на торговый флот и гуманитарные морские маршруты — это прямая угроза глобальной продовольственной и экономической безопасности и нуждаются в решительной реакции международного сообщества", — заявил вице-премьер Алексей Кулеба.

Смотрите видео - Войска РФ ударили беспилотниками по торговым судам:

скриншот

Атаки РФ на корабли - новости

Как писал Главред, 29 мая страна-агрессор Россия нанесла целенаправленный удар по турецкому судну, следовавшему из порта в Одесской области. Есть раненые.

В ночь на 18 мая российские оккупационные войска с помощью дрона атаковали торговое судно под флагом Китая. Это произошло в территориальных водах Украины.

26 апреля оккупанты нанесли удар по портовой инфраструктуре Одесской области. Под удар попали складские помещения, техническое оборудование, резервуары и гражданское судно под флагом Палау, которое как раз проходило погрузку.

Ночью 24 апреля российские войска атаковали ударными беспилотниками балкер в Черном море. Судно шло в один из портов Большой Одессы.

Вечером 4 марта в акватории Черного моря зафиксировано попадание БпЛА в гражданское судно под флагом Панамы при выходе из порта Черноморска. Пострадали члены экипажа.

В январе 2026 года российские оккупационные войска нанесли дроновый удар по гражданскому судну в Черном море. Известно об одном раненом.

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О персоне: Олег Кипер

Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) - председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия.

Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности:

  • следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;
  • прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;
  • руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год).

В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

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