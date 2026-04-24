Дроны РФ атаковали балкер в Черном море: судно шло в Украину

Анна Ярославская
24 апреля 2026, 10:08
Зафиксировано попадание двух ударных БПЛА. Балкер шел по украинскому морскому коридору.
РФ ударила по торговому судну в Черном море

Кратко:

  • РФ атаковала торговое судно в Чёрном море
  • Под удар попал балкер, следовавший в порты Большой Одессы
  • На борту возник пожар, экипаж его ликвидировал

Ночью 24 апреля российские войска атаковали ударными беспилотниками балкер в Черном море. Судно шло в один из портов Большой Одессы.

"Во время движения по украинскому морскому коридору зафиксировано попадание БПЛА в торговое судно", - сообщили в Администрации морских портов.

По балкеру под флагом Сент-Китс и Невис, следовавшему в один из портов Большой Одессы, ударили два беспилотника.

В результате вражеского удара на борту возник пожар, который был ликвидирован силами экипажа.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Атаки РФ по кораблям и портам - новости

Как писал Главред, вечером 4 марта в акватории Черного моря зафиксировано попадание БпЛА в гражданское судно под флагом Панамы при выходе из порта Черноморска. Пострадали члены экипажа.

В январе 2026 года российские оккупационные войска нанесли дроновый удар по гражданскому судну в Черном море. Известно об одном раненом.

Также РФ неоднократно атаковала порты в Одесской области. В частности, в ночь на 22 апреля страна-агрессор Россия атаковала Одессу ударными беспилотниками. Под ударом оказалась портовая инфраструктура. Погибших и пострадавших нет.

В ночь на 15 апреля российская оккупационная армия в очередной раз атаковала портовую инфраструктуру Одесской области ударными беспилотниками. В результате "прилетов" зафиксированы пожары, повреждены складские и административные здания.

В ночь на 14 апреля российская оккупационная армия массированно атаковала беспилотниками гражданскую и портовую инфраструктуру юга Одесской области. На территории Измаильского порта повреждено гражданское судно под флагом Панамы, причал, баржа. Повреждение получило и портовое оборудование".

Об источнике: Администрация морских портов Украины

Администрация морских портов Украины — это государственное предприятие, которое управляет и развивает портовую инфраструктуру страны, пишет Википедия.

Создана в 2013 году в рамках реформы морской отрасли Украины. Является одним из ключевых предприятий для экономики и безопасности страны. АМПУ входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины.

Основные функции:

  • управление государственным имуществом в морских портах (причалы, акватории, инфраструктура);
  • обеспечение безопасности судоходства и работы портов;
  • проведение дноуглубительных работ и развитие портовой инфраструктуры;
  • привлечение инвестиций в порты и развитие логистики.

Центральный офис находится в Киеве, представительство — в Одессе, филиалы — практически во всех морских портах Украины (Одесса, Черноморск, Измаил и др.)

Угроза массированного удара РФ: названы вероятные сроки атаки

Угроза массированного удара РФ: названы вероятные сроки атаки

Китайский гороскоп на сегодня, 24 апреля: Крысам - споры, Собакам - достижения

Китайский гороскоп на сегодня, 24 апреля: Крысам - споры, Собакам - достижения

Признаки сильной энергетики: как распознать человека с "даром"

Признаки сильной энергетики: как распознать человека с "даром"

Туриста ужалило самое ядовитое существо: противоядие не помогло

Туриста ужалило самое ядовитое существо: противоядие не помогло

Погода вносит свои коррективы: когда и чем провести вторую обработку сада

Погода вносит свои коррективы: когда и чем провести вторую обработку сада

Последние новости

11:34

Отнюдь не "колокольчики": как правильно назвать эти нежные синие цветы на украинском

11:26

Мальчик во время прогулки нашел древнюю монету: ее ценность удивляет

11:20

РФ стягивает пехоту и готовится к наступлению на горячем направлении — полковник

11:05

Боржемская засветила кольцо на безымянном пальце: "Намерения по отношению ко мне"

10:54

Кому молиться 25 апреля о гармонии в семье: какой церковный праздник

У Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны БеларусиУ Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны Беларуси
10:32

Путин впервые сделал важное признание перед россиянами на фоне падения рейтингов - ISW

10:08

Дроны РФ атаковали балкер в Черном море: судно шло в Украину

09:54

"Случился приступ": у известного ведущего обнаружили опухоль мозгаВидео

09:28

В Киеве - взрывы, работает ПВО: что известно об атаке РФ

Реклама
09:21

Война с Ираном расходует боеприпасы США быстрее, чем их производят: чем это опасно

08:38

Скрывали правду и теряли позиции: Генштаб отреагировал на скандал с голодающими бойцами ВСУВидео

08:24

Трамп набросился на принца Гарри из-за заявления относительно Украины: что его разозлило

08:10

Как война с Ираном обнажила слабое место армии США: Невзлин раскрыл деталимнение

07:55

Трамп не против: США могут пригласить Путина на саммит G20 - WP

06:45

РФ ударила по Одессе: повреждены многоэтажки, есть жертвы и много раненыхФото

05:33

Три знака зодиака разбогатеют в конце месяца — кто среди счастливчиков

05:09

Названы лучшие породы собак: подходят для семьи и не требуют особого уходаВидео

04:10

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке с библиотекарем за 43 с

04:00

Ожидаются сильные шквалы: опасная погода надвигается на Тернопольщину

03:30

Гороскоп Таро на май 2026: Козерогам - перемены, Водолеям - свобода, Рыбам - деньгиВидео

Реклама
03:00

Удаляет даже стойкие пятна: одна кнопка в стиралке сделает одежду в разы чищеВидео

02:15

Учёные ошеломили находкой: под Африкой нашли разлом, дробящий континент надвое

01:05

Киев и область накроет резкое похолодание: синоптики предупредили о заморозках

00:10

Война РФ с НАТО: раскрыты вероятные направления российского штурма

23 апреля, четверг
23:55

Как часто нужно перезагружать смартфон: эксперты вынесли вердиктВидео

23:34

"Обстановка критическая": МО о скандале с голодающими бойцами на фронте

23:17

Не только "российский след": бывший сотрудник СБУ назвал причину терактов

22:41

Погода вносит свои коррективы: когда и чем провести вторую обработку садаВидео

22:36

Угроза массированного удара РФ: названы вероятные сроки атаки

22:35

С палочкой: Галкин показал реальную Пугачеву

22:32

Картон вместо гербицидов: метод борьбы с сорняками и обогащения почвы

21:52

Опасное соседство: какие растения-захватчики вытесняют другие цветы из сада

21:51

В России скончался популярный телеведущий "Первого канала"

21:44

Выходные с характером: какие "капризы" подготовила погода для жителей Днепра

21:30

Заморозки и штормовой ветер: синоптики предупредили об ударе стихии в Черкасской области

21:26

В чем Украина оказалась сильнее РФ на фронте: генерал назвал три фактора

20:55

Перехват дронов на тысячи километров: украинская ПВО вышла на новый уровень

20:47

Гигиена по-советски: чем пользовались в СССР до появления туалетной бумаги

20:41

250 мл в барабан и 90°C: как избавиться от плесени в стиральной машинеВидео

20:27

Мощный взрыв под Одессой: РФ атаковала порт начиненным взрывчаткой катеромВидео

Реклама
20:00

Первый транш из 90 млрд евро уже в пути: когда и сколько денег получит Украина

19:59

Постоянная нехватка денег: какие привычки и приметы приводят к бедности

19:25

Угроза наступления на Украину из Беларуси: генерал СБУ дал неожиданный прогноз

19:19

Сухой корм может навредить коту: ветеринар удивила своим признаниемВидео

19:10

Как Европа рискует снова попасть в ловушку РФ: Копытько назвал рискимнение

18:58

Признаки сильной энергетики: как распознать человека с "даром"

18:45

Ошибка стоит целого состояния: какой цвет забора отпугнет покупателя дома

18:41

"Спасения нет": Путин признал серьезные проблемы в России, чего ждать дальшеВидео

18:35

Турнирная таблица УПЛ изменилась: как прошел матч "Шахтер" — "Заря"

18:19

Точно не "потерять дар речи" — как правильно сказать на украинском языкеВидео

