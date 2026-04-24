Дроны РФ атаковали балкер в Черном море: судно шло в Украину

Зафиксировано попадание двух ударных БПЛА. Балкер шел по украинскому морскому коридору.

РФ ударила по торговому судну в Черном море

Кратко:

РФ атаковала торговое судно в Чёрном море

Под удар попал балкер, следовавший в порты Большой Одессы

На борту возник пожар, экипаж его ликвидировал

Ночью 24 апреля российские войска атаковали ударными беспилотниками балкер в Черном море. Судно шло в один из портов Большой Одессы.

"Во время движения по украинскому морскому коридору зафиксировано попадание БПЛА в торговое судно", - сообщили в Администрации морских портов.

По балкеру под флагом Сент-Китс и Невис, следовавшему в один из портов Большой Одессы, ударили два беспилотника.

В результате вражеского удара на борту возник пожар, который был ликвидирован силами экипажа.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Как писал Главред, вечером 4 марта в акватории Черного моря зафиксировано попадание БпЛА в гражданское судно под флагом Панамы при выходе из порта Черноморска. Пострадали члены экипажа.

В январе 2026 года российские оккупационные войска нанесли дроновый удар по гражданскому судну в Черном море. Известно об одном раненом.

Также РФ неоднократно атаковала порты в Одесской области. В частности, в ночь на 22 апреля страна-агрессор Россия атаковала Одессу ударными беспилотниками. Под ударом оказалась портовая инфраструктура. Погибших и пострадавших нет.

В ночь на 15 апреля российская оккупационная армия в очередной раз атаковала портовую инфраструктуру Одесской области ударными беспилотниками. В результате "прилетов" зафиксированы пожары, повреждены складские и административные здания.

В ночь на 14 апреля российская оккупационная армия массированно атаковала беспилотниками гражданскую и портовую инфраструктуру юга Одесской области. На территории Измаильского порта повреждено гражданское судно под флагом Панамы, причал, баржа. Повреждение получило и портовое оборудование".

Об источнике: Администрация морских портов Украины Администрация морских портов Украины — это государственное предприятие, которое управляет и развивает портовую инфраструктуру страны, пишет Википедия. Создана в 2013 году в рамках реформы морской отрасли Украины. Является одним из ключевых предприятий для экономики и безопасности страны. АМПУ входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины. Основные функции: управление государственным имуществом в морских портах (причалы, акватории, инфраструктура);

обеспечение безопасности судоходства и работы портов;

проведение дноуглубительных работ и развитие портовой инфраструктуры;

привлечение инвестиций в порты и развитие логистики. Центральный офис находится в Киеве, представительство — в Одессе, филиалы — практически во всех морских портах Украины (Одесса, Черноморск, Измаил и др.)

