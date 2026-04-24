Дроны РФ атаковали балкер в Черном море: судно шло в Украину

Кратко:
- РФ атаковала торговое судно в Чёрном море
- Под удар попал балкер, следовавший в порты Большой Одессы
- На борту возник пожар, экипаж его ликвидировал
Ночью 24 апреля российские войска атаковали ударными беспилотниками балкер в Черном море. Судно шло в один из портов Большой Одессы.
"Во время движения по украинскому морскому коридору зафиксировано попадание БПЛА в торговое судно", - сообщили в Администрации морских портов.
По балкеру под флагом Сент-Китс и Невис, следовавшему в один из портов Большой Одессы, ударили два беспилотника.
В результате вражеского удара на борту возник пожар, который был ликвидирован силами экипажа.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Атаки РФ по кораблям и портам - новости
Как писал Главред, вечером 4 марта в акватории Черного моря зафиксировано попадание БпЛА в гражданское судно под флагом Панамы при выходе из порта Черноморска. Пострадали члены экипажа.
В январе 2026 года российские оккупационные войска нанесли дроновый удар по гражданскому судну в Черном море. Известно об одном раненом.
Также РФ неоднократно атаковала порты в Одесской области. В частности, в ночь на 22 апреля страна-агрессор Россия атаковала Одессу ударными беспилотниками. Под ударом оказалась портовая инфраструктура. Погибших и пострадавших нет.
В ночь на 15 апреля российская оккупационная армия в очередной раз атаковала портовую инфраструктуру Одесской области ударными беспилотниками. В результате "прилетов" зафиксированы пожары, повреждены складские и административные здания.
В ночь на 14 апреля российская оккупационная армия массированно атаковала беспилотниками гражданскую и портовую инфраструктуру юга Одесской области. На территории Измаильского порта повреждено гражданское судно под флагом Панамы, причал, баржа. Повреждение получило и портовое оборудование".
Об источнике: Администрация морских портов Украины
Администрация морских портов Украины — это государственное предприятие, которое управляет и развивает портовую инфраструктуру страны, пишет Википедия.
Создана в 2013 году в рамках реформы морской отрасли Украины. Является одним из ключевых предприятий для экономики и безопасности страны. АМПУ входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины.
Основные функции:
- управление государственным имуществом в морских портах (причалы, акватории, инфраструктура);
- обеспечение безопасности судоходства и работы портов;
- проведение дноуглубительных работ и развитие портовой инфраструктуры;
- привлечение инвестиций в порты и развитие логистики.
Центральный офис находится в Киеве, представительство — в Одессе, филиалы — практически во всех морских портах Украины (Одесса, Черноморск, Измаил и др.)
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред