"Я не готов": муж путинистки Валерии открестился от ее сына-неудачника

Иосиф Пригожин не готов закрывать долги путинистки Валерии.

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Иосиф Пригожин не готов платить за детей Валерии / коллаж: Главред, фото: t.me, Валерия

Кратко:

Что заявил Пригожин

Что он сказал о путинистке-жене

Муж российской певицы и путинистки Валерии Иосиф Пригожин открестился от ее биологического сына, который в террористической России признан банкротом и неизвестно, как Арсений будет выплачивать огромный долг в 23 миллиона.

Как пишут российские пропагандисты, которые решили расспросить, готов ли он помогать отпрыскам певицы, Пригожин не собирается помогать детям Валерии.

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Иосиф Пригожин добавил, что вместе с Валерией готов протянуть руку помощи и поддержать наследника финансово, но есть нюанс.

Иосиф Пригожин не хочет платить за детей жены / фото: t.me, Иосиф Пригожин

"Им повезло, что у них есть такая фантастическая мама. У них есть небиологический отец - я. Хотя я себя считаю родным отцом для них. Биологическому отцу, судя по всему, пофиг. Он вообще не реагирует на то, что происходит. Если он обратится за помощью, мы посмотрим по состоянию на тот момент - будут ли у нас такие деньги, захотим ли, сможем ли мы. Безусловно, материнское сердце всегда готово отдать все. Я не совсем", - подчеркнул он.

Ранее Главред писал о том, что Арсений Шульгин, стал банкротом. Согласно решению суда, Шульгин должен погасить задолженность в размере около 23 миллионов рублей (около 11 млн гривен). Долг возник после неудачных бизнес-проектов, связанных с инвестициями в криптовалюту и поставками автомобилей из Китая. Теперь финансовому управляющему предстоит оценить имущество предпринимателя, которое может быть реализовано для расчетов с кредиторами.

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Ранее Главред сообщал, что предательница Украины и певица Любовь Успенскаяпострадала из-за украинских беспилотников, которые летают над террористической Россией, осталась без концертов.

Ранее также стало известно о том, что американская блогер Сидни Таул, за жизнью которой в TikTok следили более миллиона человек, скончалась в возрасте 26 лет после продолжительной борьбы с редкой формой рака желчных протоков.

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О персоне: Валерия Кто такая певица Валерия? Валерия - российская эстрадная певица, народная артистка России (2013), народная артистка Чеченской (2017) и Кабардино-Балкарской (2018) республик. Народная артистка ПМР (2016).

18 марта 2022 года выступила в "Лужниках" на митинге-концерте в честь годовщины аннексии Крыма под названием "Zа мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента".

7 января 2023 года, на фоне вторжения России на Украину, Валерия была внесена в санкционный список Украины за "роль в российской пропаганде".

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