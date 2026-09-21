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РФ готовится атаковать НАТО: евроразведка назвала возможные сроки

Виталий Кирсанов
21 сентября 2026, 08:21
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Россия может проверить НАТО на прочность уже в ближайшие месяцы.
Россия может проверить НАТО на прочность
Россия может проверить НАТО на прочность / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Москва пытается находить уязвимые места западных обществ
  • Российская диверсионная активность в Европе будет нарастать

Европейские спецслужбы предупреждают о возможном усилении российской активности против стран НАТО. По оценке некоторых представителей разведывательного сообщества, Москва может попытаться проверить готовность Альянса к противостоянию уже в ближайшие месяцы. Об этом пишет The Guardian.

Глава Службы безопасности и информации Чехии Михал Куделка заявил, что среди возможных сценариев Кремля может быть не только дальнейшее использование беспилотников, но и действия непосредственно против стран НАТО, граничащих с Россией.

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"Это возможно. Сценарий может включать ограниченное вторжение, провокации под чужим флагом или масштабную кампанию по оказанию влияния", - сказал Куделка.

По его словам, подобное развитие событий может произойти в течение "месяцев, а не лет".

При этом представители трех стран Балтии, которые имеют общую границу с Россией, оценивают вероятность прямого нападения более сдержанно. Они отмечают, что значительная часть российских ресурсов сейчас задействована в войне против Украины. Кроме того, по их мнению, чрезмерное нагнетание тревоги вокруг возможной атаки может быть выгодно самому Кремлю.

"Мы не видим признаков неминуемого нападения. Пока остается открытым вопрос: есть ли у них прямые и конкретные планы, или же это лишь часть их общих попыток посеять страх и неуверенность в западном обществе", - заявил генеральный директор Службы государственной безопасности Латвии Нормундс Межвиетс.

Куделка считает, что российская стратегия сейчас во многом строится по принципу "эскалация ради деэскалации". По его словам, Москва пытается находить уязвимые места западных обществ и использовать их для ослабления поддержки Украины.

"Они полагают, что если пойдут на достаточную эскалацию, то европейские страны решат прекратить поддержку Украины", - отметил глава чешской разведки.

При этом руководители разведывательных ведомств сходятся во мнении, что российская диверсионная активность в Европе в ближайшие месяцы, вероятно, будет нарастать.

Глава шведской военной разведки и службы безопасности Томас Нильссон назвал "поворотным моментом" недавний инцидент с вооруженным беспилотником в аэропорту Лейпцига. Немецкие власти связали произошедшее с деятельностью российской разведки.

"Отправка вооруженного БПЛА в оживленный аэропорт в самом центре Европы... Если происходят атаки, способные привести к человеческим жертвам или разрушению критически важной инфраструктуры, что имеет огромные последствия для общества, - я считаю, что это меняет правила игры", - сказал Нильссон.

По его словам, активизация российской диверсионной деятельности преследует сразу несколько целей: ослабить европейскую поддержку Украины, усилить разногласия внутри НАТО и заставить жителей стран Европы опасаться дальнейшей эскалации.

Куделка также отметил еще один эффект подобных действий - дополнительную нагрузку на европейские спецслужбы. Теперь любой пожар или техническая неисправность могут рассматриваться как потенциальный теракт и требовать полноценного расследования.

"Теперь каждый пожар или каждая неисправность требуют расследования со стороны спецслужб как потенциальный теракт, и для них это хороший результат", - заявил он.

НАТО vs
НАТО vs "Ось зла" / Инфографика: Главред

Готов ли Путин согласиться на мир

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко говорил, что российский диктатор и военный преступник Владимир Путин ни при каких обстоятельствах не согласится на мир, а возможные переговоры до середины 2027 года могут носить лишь формальный характер.

По его словам, Кремль может использовать сам факт переговоров без реального намерения завершить войну.

"Инициатором всех событий является Путин. И он ни при каких обстоятельствах не согласится на мир. Даже если начнутся мирные переговоры, то до конца первого полугодия 2027 года они будут носить имитационный характер", - подчеркнул он.

Нападение на страны НАТО - последние новости

Напомним, американская разведка допускает вероятность военного нападения страны-агрессора России на страну НАТО в период с осени 2026 года по 2029-й. Об этом пишет издание The Atlantic.

"Главред" ранее писал, что Россия усиливает гибридные угрозы в отношении Европы. По данным западных источников, РФ одновременно проявляет активность в различных направлениях - от подводной инфраструктуры НАТО до воздушного пространства стран Европы.

Ранее сообщалось, что европейские страны могут оказаться не готовыми к длительному вооруженному противостоянию с Россией. К такому выводу пришли представители оборонной сферы, обсуждавшие перспективы военного сотрудничества Европы.

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Об источнике: The Guardian

"Гардиан" - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основана в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

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