Дочь Синди Кроуфорд произвела фурор с сыном Ричарда Гира

24-летняя Кайя и 26-летний Гомер появились вместе на вечеринке, посвященной выходу сериала.

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Дочь Синди Кроуфорд появилась на публике / Коллаж Главред, фото Instagram/kaiagerber

Кратко:

В каком фильме снялась Гербер

Как она выглядит

Дочь супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер и сын голливудского актера Ричарда Гира Гомер Гир привлекли внимание публики после совместного появления на премьере нового сериала The Shards.

Пользователи соцсетей сразу вспомнили роман их знаменитых родителей, который в начале 1990-х был одной из самых обсуждаемых историй Голливуда. Об этом сообщает Daily Mail.

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24-летняя Кайя и 26-летний Гомер появились вместе на вечеринке, посвященной выходу сериала, в котором оба исполнили роли. Молодые актеры охотно общались с гостями и фотографировались, а поклонники отметили, что Гербер невероятно похожа на свою мать в молодости.

Кадры фильма The Shards / Скриншот

Особый интерес вызвал тот факт, что почти 35 лет назад Синди Кроуфорд и Ричард Гир сами регулярно становились героями светской хроники. Их брак считался одним из самых ярких в Голливуде, поэтому совместный выход их детей многие назвали символичным.

Как отмечает издание, Кайя и Гомер познакомились благодаря работе над сериалом The Shards. До съемок они практически не общались, однако теперь вместе участвуют в промокампании проекта, из-за чего все чаще появляются на публике.

Кадры фильма The Shards / Скриншот

Несмотря на многочисленные обсуждения, речь пока идет лишь о дружеском общении коллег. Однако в социальных сетях уже появились десятки комментариев, в которых поклонники сравнивают новые фотографии с архивными снимками Синди Кроуфорд и Ричарда Гира, называя происходящее "повторением истории".

Кадры фильма The Shards / Скриншот

Сама Кайя ранее признавалась, что спокойно относится к постоянным сравнениям с матерью. По словам модели, для нее это скорее комплимент, хотя она считает, что до легендарной Синди Кроуфорд ей еще далеко.

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О персоне: Синди Кроуфорд Синди Кроуфорд - американская супермодель и актриса. Синди Кроуфорд появлялась на обложках свыше 600 журналов во всём мире, включая такие журналы, как Vogue, W, People, Harper’s Bazaar, Elle, Cosmopolitan и Allure; также она была лицом многих модных домов, таких, как Gianne Versace, Escada и другие. В 2000 году Кроуфорд ушла из модельного бизнеса. Кроуфорд заняла пятое место в списке 100 самых привлекательных звезд XX века по версии журнала Playboy. В 1997 году по результатам опроса журнала Shape она была названа одной их самых красивых женщиной в мире. В 2002 году Кроуфорд была названа одной из пятидесяти самых красивых людей мира журналом People. В 40 лет она заняла 26 место в рейтинге журнала Maxim Hot 100,

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