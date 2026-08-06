"Мое место не в Малибу": Бандерас назвал инфаркт лучшим событием в жизни

Антонио Бандерас объяснил, почему считает пережитый инфаркт лучшим событием в жизни.

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Бандерас назвал инфаркт лучшим событием в жизни / коллаж: Главред, фото: facebook.com/AntonioBanderas

Кратко:

Антонио Бандерас перенес инфаркт в 2017 году

Пережитый инфаркт помог артисту переосмыслить жизненные приоритеты

Известный актер Антонио Бандерас откровенно рассказал о том, как инфаркт, перенесенный в 2017 году, изменил его отношение к жизни. Своими мыслями звезда поделился в интервью People.

Исполнитель главных ролей в фильмах "Маска Зорро" и "Отчаянный" признался, что, несмотря на серьезное испытание, считает тот период одним из самых важных в своей жизни.

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"Это было так, будто кто-то надел мне очки, чтобы я наконец увидел реальность, которой раньше не замечал", - отметил Бандерас.

По словам актера, пережитый инфаркт помог ему переосмыслить жизненные приоритеты и понять, что не стоит тратить время на вещи, не имеющие настоящей ценности. После случившегося он отказался от курения, вернулся в родную Малагу и сосредоточился на развитии театральной культуры в своем городе.

"Годы, проведенные в Лос-Анджелесе, были прекрасными и насыщенными, но я всегда понимал, что мое место не в Малибу, а в Малаге", - подчеркнул актер.

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О персоне: Антонио Бандерас Антонио Бандерас (полное имя - Хосе Антонио Домингес Бандера) - актер, кинорежиссер, продюсер и певец, ставший первой испанской звездой, добившейся масштабного признания в Голливуде. Долгое время удерживал статус мирового секс-символа и прославился ролями харизматичных, страстных и мужественных героев. Родился 10 августа 1960 года в Малаге (Испания) в семье полицейского и учительницы. До 15 лет серьезно занимался футболом, но бросил спорт из-за перелома ноги, после чего увлекся театром. В начале 1990-х переехал в США, где поначалу учил роли на слух, не зная английского языка, но быстро стал звездой первой величины. Прославился благодаря харизматичным ролям в культовых фильмах "Отчаянный", "Маска Зорро" и франшизе "Дети шпионов". Стал музой культового испанского режиссера Педро Альмодовара, снявшись в его фильмах ("Лабиринт страстей", "Женщины на грани нервного срыва"). Имеет номинации на премии "Оскар" и "Золотой глобус", а также приз Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль (фильм "Боль и слава"). Около 20 лет состоял в браке с голливудской актрисой Мелани Гриффит, у них есть общая дочь Стелла. В последние годы, перенеся в 2017 году сердечный приступ, актер пересмотрел свои приоритеты. Он вернулся в родную Малагу, где открыл собственный музыкальный театр Teatro del Soho, активно занимается режиссурой, виноделием, ресторанным бизнесом и выпускает именную парфюмерию.

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