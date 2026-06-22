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В Воронеже разнесли завод, где делают начинку для "Искандеров" и Х-101 - Генштаб

Руслана Заклинская
22 июня 2026, 14:01
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Воздушные силы применили для нанесения удара высокоточные крылатые ракеты воздушного базирования.
В Воронеже разнесли завод, где делают начинку для 'Искандеров' и Х-101 - Генштаб
ВСУ нанесли удар по заводу в Воронеже / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео t.me/exilenova_plus

Что известно:

  • Военно-воздушные силы нанесли удар по заводу в Воронеже
  • Для нанесения удара использовались высокоточные крылатые ракеты воздушного базирования
  • Предприятие производило электронику для комплексов "Искандер", Х-101 и "Панцирь-С1"

В понедельник, 22 июня, Воздушные силы ВСУ нанесли ракетный удар по предприятию в Воронеже. Завод специализируется на производстве электронных компонентов для российского ракетного вооружения. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

"Для поражения использовались высокоточные крылатые ракеты воздушного базирования", — говорится в сообщении.

видео дня

Предприятие, как отмечается, производит электронику, используемую в российских ракетных системах, в частности в оперативно-тактическом ракетном комплексе "Искандер", а также в крылатых ракетах.

В частности, завод обеспечивает производство транзисторных сборок и матриц для блоков управления крылатыми ракетами Х-101, полупроводниковых элементов для бортовых вычислительных систем "Заря-61М" в ракетах 9М727 комплекса "Искандер-К", а также компонентов для зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1".

Смотрите видео последствий удара по заводу в Воронеже:

В Воронеже разнесли завод, где делают начинку для 'Искандеров' и Х-101 - Генштаб
Ситуация в Воронеже / Фото: скриншот

"Продукция этого завода напрямую используется врагом для изготовления высокоточного управляемого оружия, которым российские оккупанты наносят удары по территории Украины и убивают мирных жителей", — подчеркнули в Генштабе.

Искандер инфографика
Искандер / Инфографика: Главред

Удар по заводу, по оценке украинских военных, может существенно осложнить производственные возможности российского оборонного сектора. Силы обороны заявили, что продолжат системно снижать способность РФ вести войну против Украины.

Как Россия может ответить на украинские атаки — мнение эксперта

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан рассказал, что украинские удары по логистическим маршрутам, обеспечивающим российскую группировку в оккупированном Крыму, создают для Кремля серьезные проблемы и вынуждают реагировать. В то же время эксперт подчеркнул, что РФ в своих действиях руководствуется не только военной целесообразностью, но и стремлением продемонстрировать "возмездие" и сохранить имидж.

"У россиян нет боевой работы. Они — "мстители". А Путин — главный российский "мститель". Россияне пытаются сохранить лицо, а не вести войну. О своём "лице" в России беспокоятся больше, чем о своих действиях. Поэтому, безусловно, Путину придётся совершить какой-то "акт мести", — сказал Свитан в интервью Главреду.

По оценке эксперта, наиболее вероятной формой такого ответа остаются массированные ракетные и дронные атаки по территории Украины, которые Россия уже систематически применяет.

Удары по российским объектам — последние новости

Напомним, в ночь на 18 июня дроны совершили масштабную атаку на стратегические мосты в Крыму. Были повреждены железнодорожный и автомобильный мосты, что значительно осложнило логистику российских оккупантов.

Также в нескольких районах Крыма горели важные объекты после серии взрывов, вызванных атакой беспилотников. Мощные взрывы гремели всю ночь и нанесли серьезный ущерб врагу.

Как сообщал Главред, 21 июня Силы обороны Украины нанесли удары по военной инфраструктуре РФ в Московской области. Были поражены центр космической связи "Дубна" и порт "Кавказ".

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Источник: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины — главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими военными формированиями, созданными в соответствии с законами Украины, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины, пишет Википедия.

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