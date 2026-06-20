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Мощные удары по Москве: The Hill о кризисе среди союзников Путина

Алексей Тесля
20 июня 2026, 19:32
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Потери РФ на фронте продолжают расти, а Украина усиливает давление на оккупированный Крым.
путин, кремль
Союзники сомневаются в способности РФ достигать целей / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот

Главное:

  • Союзники РФ сомневаются в способности Москвы достигать военных целей
  • Лукашенко также ощущает ослабление позиций Москвы

Ближайшие союзники России всё чаще сомневаются в способности Москвы достигать военных целей и обеспечивать безопасность собственного тыла.

Об этом бывший офицер военной разведки США Джонатан Свит и эксперт по национальной безопасности Марк Тот пишут в своей колонке для The Hill.

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По мнению авторов, последние недели стали особенно неудачными для российского руководства: потери на фронте продолжают расти, а Украина усиливает давление на оккупированный Крым. В материале также приводится оценка бывшего командующего Центральным командованием США Дэвида Петреуса, который заявил: "Украина, возможно, сможет изолировать линию фронта, а также Крым… Чрезвычайно впечатляюще".

Отдельно авторы обращают внимание на удары украинских беспилотников по территории России. В частности, во время Петербургского международного экономического форума 2026 года были атакованы нефтяной терминал в Санкт-Петербурге и военно-морская база в Кронштадте, что, по их оценке, нанесло заметный репутационный ущерб Кремлю.

На этом фоне, как отмечается в колонке, более осторожную позицию демонстрирует и самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко. Несмотря на заявления о сотрудничестве с Москвой, он, по словам авторов, избегает прямого вовлечения белорусских войск в конфликт и признаёт уязвимость страны в случае эскалации.

В заключение Свит и Тот приходят к выводу, что военные неудачи России и удары по её территории усиливают сомнения среди союзников Кремля. Они утверждают, что даже Лукашенко якобы ощущает ослабление позиций Москвы и пересматривает степень своей зависимости от неё.

В ОП оценили возможные изменения ситуации на фронте

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что уже осенью характер боевых действий может претерпеть изменения, а их интенсивность — существенно снизиться.

По его словам, такой сценарий возможен в случае, если российские войска не смогут достичь поставленных целей в рамках текущей наступательной кампании. Подоляк отметил, что Кремль делает ставку на летний период, рассчитывая использовать его для усиления своих позиций на фронте и получения дополнительных территориальных преимуществ.

Ранее появился тревожный прогноз о завершении войны с "капитуляцией". Если Дональд Трамп подталкивает Украину к капитуляции, скорее всего, есть этот "договорняк", считает Роман Свитан.

Напомним, ране эксперт выдал прогноз о завершении войны. В ближайшее время россияне не планируют предпринимать реальные шаги для окончания войны, считает Виктор Андрусив.

Как ранее сообщал Главред, представители российской делегации на переговорах демонстрируют более прагматичный подход к поиску путей завершения войны, чем это следует из публичных заявлений Кремля.

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Об источнике: The Hill

The Hill - американская газета и цифровая медиакомпания, базирующаяся в Вашингтоне, округ Колумбия. Она была основана в 1994 году. В 2020 году это был крупнейший независимый сайт политических новостей в США, пишет Википедия.

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