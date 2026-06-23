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Крым в ловушке: как Украина реализует стратегию изоляции полуострова и что будет дальше

Анна Ярославская
23 июня 2026, 12:22обновлено 23 июня, 13:08
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В ближайшее время Силы обороны, вероятно, начнут бить по Крымскому мосту.
Крым, Крымский мост, Путин
Логистический тупик в Крыму: что происходит с ключевым плацдармом войны / Коллаж: Главред, фото: x.com/Krymsky_bridge, УНИАН, t.me/Crimeanwind

Главные тезисы:

  • Украина усилила системную кампанию ударов по Крыму
  • Туристический сезон фактически сорван
  • Крым превращается в труднодоступный и дорогой для удержания военный плацдарм
  • Эксперты сходятся на том, что давление на полуостров будет только усиливаться

За последние недели временно оккупированный Крым столкнулся с серией ударов по топливной, транспортной и военной инфраструктуре. Для жителей полуострова стали обыденностью ограничения движения по Крымскому мосту, атаки на нефтебазы, проблемы с поставками топлива и удары по железнодорожным объектам. Все эти процессы укладываются в единую стратегию Украины — сделать полуостров все менее пригодным для снабжения российских войск.

Главред разобрался, что происходит в Крыму сейчас и как это может повлиять на ход российско-украинской войны.

видео дня

Крым содрогается от взрывов

Силы обороны Украины последовательно реализуют в Крыму стратегию, которая формулируется военными аналитиками и Министерством обороны как системный логистический локдаун и создание максимально проблемных условий для пребывания на полуострове российских оккупационных войск.

В частности, Украина перешла от точечных символических ударов к планомерным действиям, которые включают в себя три ключевых направления:

  • Выбивание ПВО. Уничтожение радиолокационных станций и дефицитных комплексов С-300/С-400, чтобы полностью открыть небо полуострова для атак ракетами и дальнобойных дронов.
  • Топливно-энергетическое удушение. Систематические атаки на нефтебазы, терминалы, НПЗ и ТЭС. Цель — оставить Черноморский флот и сухопутную группировку без горючего, а военные объекты — без стабильного энергоснабжения.
  • Изоляция полуострова. Превращение Крымского моста и паромных переправ в Керченском проливе в критически опасные маршруты, что парализует снабжение всей южной группировки войск РФ. В Минобороны Украины это иронично назвали "закрытием пляжного сезона для оккупантов".

Недавно министр обороны Михаил Федоров заявил, что в ближайшее время Крым "превратится в остров", поскольку украинские дроны фактически его изолируют. По его словам, такая ситуация может иметь "неожиданные последствия" для российской стороны.

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным "Мадяр" в интервью Reuters заявил, что за последний месяц интенсивность снабжения войск РФ по ключевой трассе "Новороссия" в Крым сократилась более чем на две трети. По его словам, поражать транспортные средства на открытых участках трассы настолько просто, что сравнил это с охотой на куропаток в открытом поле.

"Мадяр" считает, уже через месяц Украина сможет установить полный огневой контроль над этой дорогой.

Стратегическая цель операции — полная изоляция Крыма. Бровди подчеркнул, что Силы обороны создадут невыносимые условия для пребывания российских военных на полуострове и вынудят их к отступлению.

Крым будет островом
Крым будет островом / Фото: МО Украины

Громкие атаки на Крым в июне 2026 года

Июнь для оккупированного острова стал очень "жарким". Особенно вторая половина месяца отличилась беспрецедентной по плотности и непрерывности серией комбинированных ударов. Крым атакуют фактически каждую ночь, а на Керченском мосту регулярно блокируется движение.

20 июня был нанесен удар по Таврической ТЭС в районе Симферополя. Предположительно поражен топливный резервуар. Из-за сопутствующих ударов по газораспределительным станциям и энергосетям оккупационные власти были вынуждены ввести графики отключения света в Севастополе, Ялте, Джанкое и Алуште.

В ночь на 22 июня в Армянске, вероятно, было атаковано здание Федеральной службы безопасности РФ. Местные жители сообщали о продолжительной детонации. Беспилотники также атаковали Феодосию, после чего в городе отключилось электричество. Взрывы снова раздавались в районе Таврической ТЭС и в Симферополе.

В ночь на 23 июня портовая инфраструктура, которую РФ использует для военной логистики, подверглась массированному налёту реактивных и обычных БПЛА. Были атакованы Керченский морской порт и крупный ТЭС-Терминал (железнодорожный узел перевалки нефтепродуктов и сжиженного газа).

Особенно мощный пожар вспыхнул в Керчи. По предварительным данным, после удара загорелся резервуар на территории Керченской ТЭЦ в районе Аршинцевого. Мониторинговые группы, ссылаясь на спутниковые снимки, сообщили о дымовом шлейфе длиной около 47 километров.

Пожар на ТЭЦ в Керчи
Пожар на ТЭЦ в Керчи / Фото: t.me/Crimeanwind

Кроме того, спутниковые данные и мониторинговые группы зафиксировали точечные прилеты по позициям российских зенитно-ракетных комплексов С-300/С-400 на въезде в Керчь и в районе поселка Багерово.

В Генической Горке и Счастливцево (оккупированная часть Херсонской области на границе с Крымом) зафиксированы прилеты по местам дислокации российских войск.

Стоит отметить, что эта серия атак наглядно демонстрирует, что глубокий тыл врага на полуострове стал абсолютно уязвимым, а российская система ПВО не способна полноценно защищать даже собственные стратегические объекты.

Крым без туристов и "сухой паек" на АЗС

Крым, который до недавнего времени был популярным направлением для десятков тысяч россиян, приостановил туристическую деятельность и работу детских летних лагерей.

Елена Штрингель, директор туристической компании "ТурЭтно", сообщила сайту РБК, что на июнь отменили около 80% уже забронированных заездов, а на июль-август — примерно 50%. В то же время часть новых бронирований есть, но они преимущественно приходятся на август-сентябрь.

В социальных сетях распространилась видеозапись, на которой молодая россиянка эмоционально рассказывает о сложностях, с которыми, по её словам, ей пришлось столкнуться во время возвращения железнодорожным транспортом из Крыма в Москву.

Девушка записала обращение на территории одного из вокзалов на полуострове.

"Это просто трэш. Боже, почему я здесь? Я хочу обратно в Москву. Что это за руины?" - говорит сквозь слезы россиянка.

Тем временем на сайте администрации оккупированного региона опубликован указ об отмене летнего отдыха для детей. В документе отмечается, что с 22 июня по 1 сентября прекращают бронирование мест, прием и размещение детей и детских групп в заведениях отдыха и оздоровления на территории полуострова.

Из легендарного детского центра "Артек" "организован плановый вывоз детей в места постоянного проживания", сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства образования России.

"Заезд детей в центр "Алые паруса" был отменен. Детям, которых вывозят из лагерей в Крыму, будут предложены альтернативные варианты отдыха в других регионах РФ", - говорится в сообщении.

Так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов заявил, что закрытие детских лагерей продиктовано интересами общественной безопасности.

На самом деле причиной стал топливный кризис, вызванный украинскими атаками на морские пути и дороги снабжения.

С воскресенья, 21 июня, заправочные станции в Крыму полностью прекратили продажу топлива частным лицам и предприятиям. Перед этим горючее уже выдавали по лимитам из-за дефицита.

"21 июня с 9:00 на крымских АЗС прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц", - заявил Аксенов.

По его словам, "топливо будет отпускаться только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым".

"Мне не хватает (топлива), поэтому мы будем меньше ездить, пользоваться общественным транспортом, велосипедом или ходить пешком", — сказал Reuters житель Севастополя Алексей.

Отметим, что нехватка горючего возникла после того, как украинские военные недавно перекрыли пути поставки на оккупированных Россией территориях.

Кроме того, в Крыму есть проблемы и со светом. 22 июня оккупационные власти ряда городов и поселков обнародовали графики отключений. В Алуште и Джанкое, Нижнегорском, Черноморском и Красноперекопском районах электричество будут отключать каждые три часа.

"В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Крыма и Севастополя, в нашем районе действуют веерные отключения электроэнергии по графику: 3 часа без света, 3 часа с подачей электроэнергии. График будет доведен до жителей после согласования с профильными службами", – сообщил заместитель российского председателя Черноморского района Андрей Шатыренко.

Жители Судака будут оставаться без электроэнергии до трех часов в день. Кроме того, в некоторых городах и селах принято решение о временном отключении уличного освещения, передает Радио Свобода.

Смотрите видео - В Крыму кризис из-за атак Стил обороны Украины:

Почему Крым так важен

Крым — это не только база Черноморского флота РФ. Это крупнейший узел снабжения российской группировки на юге.

Через полуостров проходят:

  • поставки топлива;
  • железнодорожные перевозки;
  • военные грузы;
  • переброска техники;
  • логистика между Краснодарским краем и южным фронтом.

Украинское Минобороны прямо называет так называемую федеральную трассу Р-280 "Новороссия" (проходящую по маршруту Ростов-на-Дону – Таганрог – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь) ключевой артерией снабжения российских войск протяженностью более 500 км.

"Она соединяет Ростов-на-Дону с временно оккупированным Крымом через Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области, в частности, через Мариуполь, Бердянск и Мелитополь. Этот маршрут выполняет роль главного "сухопутного коридора" и рокадной дороги для обеспечения горючим, боеприпасами и техникой всей южной группировки войск России", - отмечают в МО.

ВСУ будут бить по Крымскому мосту

В РФ предполагают, что Украина, вероятно, активизирует свои усилия по нанесению ударов по Керченскому мосту в ближайшие недели. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на российские источники, близкие к Кремлю.

"В ближайшие недели давление на Крымский мост, безусловно, усилится в рамках стратегии Украины по разрыву связей между Крымом и материковой частью страны… удары усилятся", — говорится в сообщении одного из российских Telegram-каналов с 1,5 миллионами подписчиков, которым управляет бывший чиновник Министерства обороны России.

"Нам необходимо заранее подготовиться к такому сценарию и понять, какое оружие могут применить украинские вооруженные силы", — добавили на канале.

Отметим, Крымский мост является "жемчужиной инфраструктурных проектов Путина". Российские СМИ называют его "строительством века", и он призван подтвердить заявленное Россией владение Крымом. Впрочем, мост уже не раз становился целью ударов украинских Сил обороны. ​

Крымский мост, атаки на Крымский мост
Самые громкие атаки на Крымский мост / Инфографика: Главред

​Крымский мост можно заблокировать без подрыва

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан считает, что полное уничтожение Крымского моста потребовало бы длительных и масштабных авиационных ударов силами фронтовой авиации, однако даже в таком случае речь шла бы о неделях атак.

"Уничтожить Керченский мост полностью можно только заходом нескольких бригад фронтовых штурмовиков уровня Су-24. Но им придется бомбить несколько недель, чтобы развалить мост. Однако Керченский мост вполне можно повредить, как это делала СБУ: повредить один-два пролета подводными или надводными, или воздушными ударами, - сказал Свитан в интервью Главреду.

При этом эксперт отметил, что конструкция моста предусматривает устойчивость к колебаниям и повреждениям, а отдельные пролёты могут быть относительно быстро заменены, что ускоряет восстановление объекта.

Отдельно он подчеркнул различия между автомобильной и железнодорожной частями переправы. По его оценке, железнодорожная часть является более уязвимой к повреждениям, а последствия серьёзных инцидентов могут приводить к ограничению её полноценной эксплуатации.

"Впрочем, перед нами не стоит задача разрушить Керченский мост. Наша задача – остановить трафик по этому мосту. А сделать это можно разными способами, в том числе просто взяв мост под огневой контроль", - сказал Свитан.

По его словам, этого можно добиться за счёт создания постоянной угрозы ударов и установления огневого контроля над районом переправы, что вынудит ограничить использование моста.

крымский мост инфографика
Крымский мост - основные характеристики / Инфографика: Главред

Кто контролирует Крым, тот контролирует и побережье Черного моря

Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес уверен, что деоккупация Крыма является "важнейшей частью этой войны". Об этом он сказал в проекте на Slawa.TV и "Эспрессо".

По его словам, сейчас Украина проводит последовательную кампанию по изоляции Крыма. Цель ударов — сделать полуостров непригодным для использования российской армией как военной базы и логистического хаба. А возвращение Крыма, по мнению американского военного, является важнейшим шагом в противостоянии России и Украины.

"Кто контролирует Крым, то контролирует и побережье Черного моря", — отметил Ходжес.

Генерал США выразил восхищение тем, как украинские силы применяют вооружение против оккупантов.

"Конечно, мы хотим увидеть коллапс Крымского моста и его уничтожение. Он был существенно поврежден, и россияне уже не могут перевозить через него тяжелые грузы, как раньше. И у меня уверенность, что Генеральный штаб будет двигаться в этом направлении и уничтожит Крымский мост в нужный момент", — добавил Ходжес.

Резюмируя, можно сказать: серия июньских ударов Сил обороны свидетельствует, что борьба за Крым продолжается. Но несмотря на рост давления на логистику оккупантов, говорить о полной изоляции Крыма пока преждевременно. Украина пытается не столько мгновенно уничтожить полуостров как военный объект, сколько сделать его содержание для России все более дорогим, сложным и рискованным. Удастся ли довести эту стратегию до полной изоляции Крыма, пока остается открытым вопросом.

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О персоне: Бен Ходжес

Фредерик Бенджамин Ходжес — офицер армии США в отставке, занимавший должность командующего армией США в Европе.

В настоящее время он заведует кафедрой стратегических исследований Першинга в Центре анализа европейской политики.

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