Крым в ловушке: как Украина реализует стратегию изоляции полуострова и что будет дальше

Главные тезисы:
- Украина усилила системную кампанию ударов по Крыму
- Туристический сезон фактически сорван
- Крым превращается в труднодоступный и дорогой для удержания военный плацдарм
- Эксперты сходятся на том, что давление на полуостров будет только усиливаться
За последние недели временно оккупированный Крым столкнулся с серией ударов по топливной, транспортной и военной инфраструктуре. Для жителей полуострова стали обыденностью ограничения движения по Крымскому мосту, атаки на нефтебазы, проблемы с поставками топлива и удары по железнодорожным объектам. Все эти процессы укладываются в единую стратегию Украины — сделать полуостров все менее пригодным для снабжения российских войск.
Главред разобрался, что происходит в Крыму сейчас и как это может повлиять на ход российско-украинской войны.
Крым содрогается от взрывов
Силы обороны Украины последовательно реализуют в Крыму стратегию, которая формулируется военными аналитиками и Министерством обороны как системный логистический локдаун и создание максимально проблемных условий для пребывания на полуострове российских оккупационных войск.
В частности, Украина перешла от точечных символических ударов к планомерным действиям, которые включают в себя три ключевых направления:
- Выбивание ПВО. Уничтожение радиолокационных станций и дефицитных комплексов С-300/С-400, чтобы полностью открыть небо полуострова для атак ракетами и дальнобойных дронов.
- Топливно-энергетическое удушение. Систематические атаки на нефтебазы, терминалы, НПЗ и ТЭС. Цель — оставить Черноморский флот и сухопутную группировку без горючего, а военные объекты — без стабильного энергоснабжения.
- Изоляция полуострова. Превращение Крымского моста и паромных переправ в Керченском проливе в критически опасные маршруты, что парализует снабжение всей южной группировки войск РФ. В Минобороны Украины это иронично назвали "закрытием пляжного сезона для оккупантов".
Недавно министр обороны Михаил Федоров заявил, что в ближайшее время Крым "превратится в остров", поскольку украинские дроны фактически его изолируют. По его словам, такая ситуация может иметь "неожиданные последствия" для российской стороны.
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным "Мадяр" в интервью Reuters заявил, что за последний месяц интенсивность снабжения войск РФ по ключевой трассе "Новороссия" в Крым сократилась более чем на две трети. По его словам, поражать транспортные средства на открытых участках трассы настолько просто, что сравнил это с охотой на куропаток в открытом поле.
"Мадяр" считает, уже через месяц Украина сможет установить полный огневой контроль над этой дорогой.
Стратегическая цель операции — полная изоляция Крыма. Бровди подчеркнул, что Силы обороны создадут невыносимые условия для пребывания российских военных на полуострове и вынудят их к отступлению.
Громкие атаки на Крым в июне 2026 года
Июнь для оккупированного острова стал очень "жарким". Особенно вторая половина месяца отличилась беспрецедентной по плотности и непрерывности серией комбинированных ударов. Крым атакуют фактически каждую ночь, а на Керченском мосту регулярно блокируется движение.
20 июня был нанесен удар по Таврической ТЭС в районе Симферополя. Предположительно поражен топливный резервуар. Из-за сопутствующих ударов по газораспределительным станциям и энергосетям оккупационные власти были вынуждены ввести графики отключения света в Севастополе, Ялте, Джанкое и Алуште.
В ночь на 22 июня в Армянске, вероятно, было атаковано здание Федеральной службы безопасности РФ. Местные жители сообщали о продолжительной детонации. Беспилотники также атаковали Феодосию, после чего в городе отключилось электричество. Взрывы снова раздавались в районе Таврической ТЭС и в Симферополе.
В ночь на 23 июня портовая инфраструктура, которую РФ использует для военной логистики, подверглась массированному налёту реактивных и обычных БПЛА. Были атакованы Керченский морской порт и крупный ТЭС-Терминал (железнодорожный узел перевалки нефтепродуктов и сжиженного газа).
Особенно мощный пожар вспыхнул в Керчи. По предварительным данным, после удара загорелся резервуар на территории Керченской ТЭЦ в районе Аршинцевого. Мониторинговые группы, ссылаясь на спутниковые снимки, сообщили о дымовом шлейфе длиной около 47 километров.
Кроме того, спутниковые данные и мониторинговые группы зафиксировали точечные прилеты по позициям российских зенитно-ракетных комплексов С-300/С-400 на въезде в Керчь и в районе поселка Багерово.
В Генической Горке и Счастливцево (оккупированная часть Херсонской области на границе с Крымом) зафиксированы прилеты по местам дислокации российских войск.
Стоит отметить, что эта серия атак наглядно демонстрирует, что глубокий тыл врага на полуострове стал абсолютно уязвимым, а российская система ПВО не способна полноценно защищать даже собственные стратегические объекты.
Крым без туристов и "сухой паек" на АЗС
Крым, который до недавнего времени был популярным направлением для десятков тысяч россиян, приостановил туристическую деятельность и работу детских летних лагерей.
Елена Штрингель, директор туристической компании "ТурЭтно", сообщила сайту РБК, что на июнь отменили около 80% уже забронированных заездов, а на июль-август — примерно 50%. В то же время часть новых бронирований есть, но они преимущественно приходятся на август-сентябрь.
В социальных сетях распространилась видеозапись, на которой молодая россиянка эмоционально рассказывает о сложностях, с которыми, по её словам, ей пришлось столкнуться во время возвращения железнодорожным транспортом из Крыма в Москву.
Девушка записала обращение на территории одного из вокзалов на полуострове.
"Это просто трэш. Боже, почему я здесь? Я хочу обратно в Москву. Что это за руины?" - говорит сквозь слезы россиянка.
Тем временем на сайте администрации оккупированного региона опубликован указ об отмене летнего отдыха для детей. В документе отмечается, что с 22 июня по 1 сентября прекращают бронирование мест, прием и размещение детей и детских групп в заведениях отдыха и оздоровления на территории полуострова.
Из легендарного детского центра "Артек" "организован плановый вывоз детей в места постоянного проживания", сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства образования России.
"Заезд детей в центр "Алые паруса" был отменен. Детям, которых вывозят из лагерей в Крыму, будут предложены альтернативные варианты отдыха в других регионах РФ", - говорится в сообщении.
Так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов заявил, что закрытие детских лагерей продиктовано интересами общественной безопасности.
На самом деле причиной стал топливный кризис, вызванный украинскими атаками на морские пути и дороги снабжения.
С воскресенья, 21 июня, заправочные станции в Крыму полностью прекратили продажу топлива частным лицам и предприятиям. Перед этим горючее уже выдавали по лимитам из-за дефицита.
"21 июня с 9:00 на крымских АЗС прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц", - заявил Аксенов.
По его словам, "топливо будет отпускаться только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым".
"Мне не хватает (топлива), поэтому мы будем меньше ездить, пользоваться общественным транспортом, велосипедом или ходить пешком", — сказал Reuters житель Севастополя Алексей.
Отметим, что нехватка горючего возникла после того, как украинские военные недавно перекрыли пути поставки на оккупированных Россией территориях.
Кроме того, в Крыму есть проблемы и со светом. 22 июня оккупационные власти ряда городов и поселков обнародовали графики отключений. В Алуште и Джанкое, Нижнегорском, Черноморском и Красноперекопском районах электричество будут отключать каждые три часа.
"В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Крыма и Севастополя, в нашем районе действуют веерные отключения электроэнергии по графику: 3 часа без света, 3 часа с подачей электроэнергии. График будет доведен до жителей после согласования с профильными службами", – сообщил заместитель российского председателя Черноморского района Андрей Шатыренко.
Жители Судака будут оставаться без электроэнергии до трех часов в день. Кроме того, в некоторых городах и селах принято решение о временном отключении уличного освещения, передает Радио Свобода.
Смотрите видео - В Крыму кризис из-за атак Стил обороны Украины:
Почему Крым так важен
Крым — это не только база Черноморского флота РФ. Это крупнейший узел снабжения российской группировки на юге.
Через полуостров проходят:
- поставки топлива;
- железнодорожные перевозки;
- военные грузы;
- переброска техники;
- логистика между Краснодарским краем и южным фронтом.
Украинское Минобороны прямо называет так называемую федеральную трассу Р-280 "Новороссия" (проходящую по маршруту Ростов-на-Дону – Таганрог – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь) ключевой артерией снабжения российских войск протяженностью более 500 км.
"Она соединяет Ростов-на-Дону с временно оккупированным Крымом через Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области, в частности, через Мариуполь, Бердянск и Мелитополь. Этот маршрут выполняет роль главного "сухопутного коридора" и рокадной дороги для обеспечения горючим, боеприпасами и техникой всей южной группировки войск России", - отмечают в МО.
ВСУ будут бить по Крымскому мосту
В РФ предполагают, что Украина, вероятно, активизирует свои усилия по нанесению ударов по Керченскому мосту в ближайшие недели. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на российские источники, близкие к Кремлю.
"В ближайшие недели давление на Крымский мост, безусловно, усилится в рамках стратегии Украины по разрыву связей между Крымом и материковой частью страны… удары усилятся", — говорится в сообщении одного из российских Telegram-каналов с 1,5 миллионами подписчиков, которым управляет бывший чиновник Министерства обороны России.
"Нам необходимо заранее подготовиться к такому сценарию и понять, какое оружие могут применить украинские вооруженные силы", — добавили на канале.
Отметим, Крымский мост является "жемчужиной инфраструктурных проектов Путина". Российские СМИ называют его "строительством века", и он призван подтвердить заявленное Россией владение Крымом. Впрочем, мост уже не раз становился целью ударов украинских Сил обороны.
Крымский мост можно заблокировать без подрыва
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан считает, что полное уничтожение Крымского моста потребовало бы длительных и масштабных авиационных ударов силами фронтовой авиации, однако даже в таком случае речь шла бы о неделях атак.
"Уничтожить Керченский мост полностью можно только заходом нескольких бригад фронтовых штурмовиков уровня Су-24. Но им придется бомбить несколько недель, чтобы развалить мост. Однако Керченский мост вполне можно повредить, как это делала СБУ: повредить один-два пролета подводными или надводными, или воздушными ударами, - сказал Свитан в интервью Главреду.
При этом эксперт отметил, что конструкция моста предусматривает устойчивость к колебаниям и повреждениям, а отдельные пролёты могут быть относительно быстро заменены, что ускоряет восстановление объекта.
Отдельно он подчеркнул различия между автомобильной и железнодорожной частями переправы. По его оценке, железнодорожная часть является более уязвимой к повреждениям, а последствия серьёзных инцидентов могут приводить к ограничению её полноценной эксплуатации.
"Впрочем, перед нами не стоит задача разрушить Керченский мост. Наша задача – остановить трафик по этому мосту. А сделать это можно разными способами, в том числе просто взяв мост под огневой контроль", - сказал Свитан.
По его словам, этого можно добиться за счёт создания постоянной угрозы ударов и установления огневого контроля над районом переправы, что вынудит ограничить использование моста.
Кто контролирует Крым, тот контролирует и побережье Черного моря
Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес уверен, что деоккупация Крыма является "важнейшей частью этой войны". Об этом он сказал в проекте на Slawa.TV и "Эспрессо".
По его словам, сейчас Украина проводит последовательную кампанию по изоляции Крыма. Цель ударов — сделать полуостров непригодным для использования российской армией как военной базы и логистического хаба. А возвращение Крыма, по мнению американского военного, является важнейшим шагом в противостоянии России и Украины.
"Кто контролирует Крым, то контролирует и побережье Черного моря", — отметил Ходжес.
Генерал США выразил восхищение тем, как украинские силы применяют вооружение против оккупантов.
"Конечно, мы хотим увидеть коллапс Крымского моста и его уничтожение. Он был существенно поврежден, и россияне уже не могут перевозить через него тяжелые грузы, как раньше. И у меня уверенность, что Генеральный штаб будет двигаться в этом направлении и уничтожит Крымский мост в нужный момент", — добавил Ходжес.
Резюмируя, можно сказать: серия июньских ударов Сил обороны свидетельствует, что борьба за Крым продолжается. Но несмотря на рост давления на логистику оккупантов, говорить о полной изоляции Крыма пока преждевременно. Украина пытается не столько мгновенно уничтожить полуостров как военный объект, сколько сделать его содержание для России все более дорогим, сложным и рискованным. Удастся ли довести эту стратегию до полной изоляции Крыма, пока остается открытым вопросом.
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О персоне: Бен Ходжес
Фредерик Бенджамин Ходжес — офицер армии США в отставке, занимавший должность командующего армией США в Европе.
В настоящее время он заведует кафедрой стратегических исследований Першинга в Центре анализа европейской политики.
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