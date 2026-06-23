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Крым в огне и без света после атаки БПЛА: дым виден за десятки километров

Руслана Заклинская
23 июня 2026, 09:51обновлено 23 июня, 10:29
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После серии взрывов на полуострове были зафиксированы многочисленные пожары.
Крым в огне и без света после атаки БПЛА: дым виден за десятки километров
Пожар в Керчи / Коллаж: Главред, фото: t.me/Crimeanwind

Главное:

  • Крым и район порта "Кавказ" атаковали дроны
  • В Керчи вспыхнул масштабный пожар
  • Часть полуострова осталась без электроснабжения

В ночь на 23 июня временно оккупированный Крым подвергся массированной атаке беспилотников. На полуострове и в районе порта "Кавказ" зафиксирована серия пожаров, перебои с электроснабжением и повреждения объектов, используемых российскими войсками. Об этом сообщили Telegram-каналы "Крымский ветер",Supernova+, "Крымский мост: оперативная информация".

По данным мониторинговых и OSINT-сообществ, одним из первых под удар попал энергетический объект — подстанция "Насосная-2" в Советском районе Крыма. После этого местные жители сообщили о взрывах и пожаре на территории комплекса хранения нефтепродуктов "ТЕС-Терминал-1".

видео дня

Также сообщается о поражении инфраструктуры порта "Кавказ" в Краснодарском крае РФ. По предварительным данным, там пострадала нефтяная инфраструктура.

Серия пожаров была зафиксирована и в других районах оккупированного полуострова. В частности, сообщалось о возгорании вблизи Джанкоя, в районе села Изумрудное недалеко от моста через Северо-Крымский канал. Местные жители также слышали взрывы и работу российской противовоздушной обороны.

Пожар в Керчи

Особенно мощный пожар вспыхнул в Керчи. По предварительным данным, после удара загорелся резервуар на территории Керченской ТЭЦ в районе Аршинцевого. Мониторинговые группы, ссылаясь на спутниковые снимки, сообщили о дымовом шлейфе длиной около 47 километров.

Кроме того, руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщил о повторном возгорании в районе Керченского порта вблизи комплекса перевалки и хранения нефтепродуктов "ТЕС-Терминал-1". После серии взрывов оккупационные власти временно перекрыли движение по Керченскому мосту и объявили об угрозе с дронов.

Смотрите видео пожара в Керчи:

Крым в огне и без света после атаки БПЛА: дым виден за десятки километров
Пожар в Керчи / Фото: скриншот

Также сообщалось о пожаре на железнодорожной станции "Южная", на въезде в Керчь и в районе Багерово, где могут находиться позиции российских С-300/С-400. После серии взрывов оккупационные власти временно перекрыли движение по Керченскому мосту.

В Симферополе произошло возгорание возле торгового центра "Доброцен". Впоследствии появилась информация о пожаре на складах торговой сети. Причины возгорания официально не сообщались.

Аэродромы Крым инфографика
Аэродромы в Крыму / Инфографика: Главред

В Крыму отключилось электричество

На фоне атаки часть оккупированного Крыма осталась без электроэнергии. Как сообщили в компании "Крымэнерго", из-за "технологических нарушений" на электролиниях отключения затронули Евпаторию, Саки, Красноперекопск, Джанкой, а также Джанкойский, Сакский, Красноперекопский и Красногвардейский районы. Оккупационные власти заявили о проведении аварийно-восстановительных работ и пообещали восстановить электроснабжение в течение суток.

Какими будут удары по Крыму — мнение командующего Нацгвардией

Командующий Нацгвардией Александр Пивненко рассказал в интервью "Интерфакс-Украина", что украинские Силы обороны систематически работают над разрушением логистики российских войск, в частности на временно оккупированных территориях и в Крыму. Особую роль в этом играют подразделения беспилотных систем.

По его словам, Нацгвардия расширяет использование дронов для обнаружения и поражения вражеских объектов в глубине обороны противника, в частности в Донецкой области и вблизи Мариуполя.

"Мы будем увеличивать количество наших пилотов в оперативной глубине и гораздо активнее уничтожать логистику противника. Чем больше средств — тем эффективнее мы будем действовать", — подчеркнул Пивненко.

Удары по Крыму — последние новости

Как сообщал Главред, командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди заявил, что Кремль до последнего будет держаться за оккупированный Крым, поскольку полуостров является для РФ "главным трофеем войны". Он также принес извинения украинцам, остающимся в зоне оккупации, за постоянные тревоги, закрытые мосты и дороги, призвав держаться подальше от военных объектов.

Кроме того, в последние дни оккупированный Крым подвергся массированным атакам беспилотников по важным военным объектам. Советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что это может быть лишь началом, а российских оккупантов на полуострове ждут серьёзные проблемы.

Кроме того, в ночь на 22 июня во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. По сообщениям мониторинговых каналов, под удар могли попасть объекты в Армянске, Феодосии, Симферополе и районе Таврической ТЭС.

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Об источнике: "Крымский ветер"

"Крымский ветер" — это Telegram-канал и мониторинговое сообщество, которое публикует оперативную информацию о событиях во временно оккупированном Крыму.

Канал специализируется на сообщениях о военной активности РФ на полуострове, взрывах, пожарах на военных объектах, перемещении техники, а также о последствиях атак по объектам оккупационных сил. Информация часто основана на свидетельствах местных жителей, открытых источниках и данных спутникового мониторинга.

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