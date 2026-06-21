Украинские дроны подожгли НПЗ в Сибири и морскую логистику в Крыму - подробности

ССО нанесли исторический удар по нефтеперерабатывающему заводу, расположенному на расстоянии около 2500 километров от Украины.

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Удары по портовой инфраструктуре в Крыму / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, t.me/exilenova_plus

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ССО Украины нанесли удар по Тюменскому НПЗ

Расстояние до цели — более 2000 км от Украины

Завод обеспечивает топливом регионы Западной Сибири

В субботу, 20 июня, подразделения Deep Strike Сил специальных операций Украины нанесли удар по Тюменскому нефтеперерабатывающему заводу в Тюменской области России. Объект расположен на расстоянии более 2000 километров от украинской границы. Об этом сообщили ССО.

По данным ССО, ударные дроны успешно преодолели около 2500 километров до цели.

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"Силы специальных операций наращивают возможности своих дальнобойных ударов. Все меньше мест в РФ, куда не доходит начатая россиянами война", — говорится в сообщении.

Что известно о Тюменском НПЗ

Тюменский НПЗ является предприятием полного цикла. Пропускная способность завода составляет около 9 миллионов тонн нефти в год.

"Он производит бензин, дизельное топливо, мазут и авиационное топливо. НПЗ играет важную роль в обеспечении регионов Западной Сибири топливом", — отметили в ССО.

В Силах специальных операций подчеркнули, что продолжают наносить дальнобойные удары по территории РФ.

Заявление Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ночью украинские удары на большие расстояния были нанесены по военной логистике, нефтяной отрасли и противовоздушной обороне оккупантов. По его словам, бойцы СБУ, СБС, ГУР и ССО нанесли удары на расстоянии около 300 километров от линии фронта.

"Все это — справедливые ответы на жестокие российские удары по нашим людям. Я благодарю бойцов СБУ, СБС, ГУР и ССО за успешную работу", — подчеркнул глава государства.

Смотрите видео пожаров после ударов украинских БПЛА:

Зеленский рассказал, что были поражены объекты по обе стороны Крымского моста: морская логистика для перевозки нефти в Краснодарском регионе и нефтебаза во временно оккупированной Керчи. Также успешно поражены объекты военной логистики, четыре радиолокационные станции, входящие в состав комплексов С-400, и два комплекса "Панцирь".

"Благодарен всем нашим воинам за меткость и профессионализм. Россия понимает только силу, и наша дальнобойная сила точно работает на мир", — добавил президент.

Какова цель украинских атак на Крым — мнение эксперта

Силы обороны Украины усиливают давление на российскую военную логистику на южном направлении, что может привести к постепенной изоляции группировки РФ в Крыму и на оккупированных территориях, заявил военный эксперт Роман Свитан в интервью Главреду.

По его словам, российские войска действуют в узком коридоре между Азовским и Черным морями, что затрудняет их снабжение и развертывание ПВО. Эксперт отмечает, что удары по логистическим маршрутам уже затрудняют передвижение российских колонн, а полный огневой контроль над путями снабжения может превратить Крым в "оперативный котел".

"Безусловно, перед нами не стоит задача сорвать туристический сезон в Крыму. Наша задача — перебить логистику россиян и их возможность пополнять группировки на Херсонском и Запорожском направлениях. А решить его можно, лишь превратив Крым в оперативный котёл. С точки зрения военной географии, Крым и так является оперативным котлом. Фактически это остров — если его отрезать огненным контролем. Если он будет изолирован, он не будет представлять угрозы для основных фронтов — Херсонского и Запорожского", — сказал Свитан.

По мнению Свитана, в случае изоляции Крыма российская группировка может утратить способность вести боевые действия без масштабной наземной операции со стороны Украины.

Удары по российским объектам — новости по теме

Отметим, что удары по НПЗ в РФ вызывают перебои в топливном секторе, особенно в европейской части страны, где сосредоточены крупнейшие заводы. Михаил Гончар отмечает, что из-за системных ударов уже сегодня работают лишь около 45% мощностей.

Как сообщал Главред, 21 июня на территории Крыма были зафиксированы многочисленные взрывы, в частности в районе порта Керчи. Из-за угрозы перекрытия транспортных путей Россия была вынуждена изменить маршруты в этом регионе.

Также ранее сообщалось, что после ударов по мостам в Крым бензовозы сопровождают группы ПВО. Систематические атаки Сил обороны на автомобильную и железнодорожную инфраструктуру оккупантов затруднили логистику противника на левом берегу Херсонской области и во временно оккупированном Крыму.

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Об источнике: Силы специальных операций ВСУ ССО — отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины. В его состав входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций, которые комплектуются специально обученными специалистами. Они обладают специальными способностями в сферах разведки, прямых операций и военной поддержки для выполнения сложных, опасных, порой политически чувствительных операций, проводимых командованием ССО.

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