Плохие новости для россиян: как атака на Центр космической связи РФ повлияет на фронт

Пожар, возникший после удара по "Дубне", мог затронуть не только каналы передачи данных, но и системы управления российскими спутниками, отметили аналитики.

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Как атака на Центр космической связи РФ повлияет на фронт — Defense Express / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, wikipedia

О чём пишет Defense Express:

Центр "Дубна" является главным хабом для спутников связи армии РФ

Пострадавший объект является ключевым для российского спутникового интернета

Повреждение узла может подорвать стабильную связь оккупантов

Поражение Центра космической связи "Дубна" в Московской области может иметь для российской армии гораздо более серьезные последствия, чем потеря очередного тылового объекта. Этот узел играет критически важную роль в работе спутниковой инфраструктуры, которую оккупанты используют для обеспечения связи своих войск. Об этом сообщили аналитики Defense Express.

Силы обороны Украины нанесли удар по объекту 22 июня. Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение цели, однако без подробного объяснения ее значения. В то же время военные аналитики обращают внимание, что речь идет об одном из ключевых элементов российской системы спутниковой связи.

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"Центр космической связи "Дубна" — это центральный хаб для спутников "Экспресс", которые обеспечивают доступ к спутниковому интернету для нужд российских военных. После отключения для ра**истов Starlink именно спутники "Экспресс" вместе с системой "Ямал" стали для них частичной и ограниченной альтернативой", — отмечают аналитики Defense Express.

Особое значение объекта связано не только со спутниковой группировкой, но и с его местом в общей архитектуре российских коммуникаций. Его использует государственная компания "Космическая связь", которая управляет сетью спутников на геостационарной орбите.

"В распоряжении компании находится 11 спутников "Экспресс". Через "Дубну" проходит трафик с этих спутников в Ka- и Ku-диапазонах для европейской части зоны покрытия. То есть этот центр является ключевым узлом для функционирования российского спутникового интернета", — говорится в материале.

На практике это означает, что любые серьезные повреждения такого узла могут повлиять на способность противника поддерживать устойчивую связь между подразделениями, особенно там, где наземная инфраструктура работает нестабильно или отсутствует.

Аналитики также отмечают, что значение комплекса выходит далеко за пределы обслуживания интернет-трафика. На его территории расположены элементы, необходимые для работы космического сегмента РФ.

"Именно в "Дубне" находятся станции телеметрии и управления, мониторинга и измерения, необходимые для управления этими и другими спутниками. То есть реальная важность этого центра не ограничивается только спутниковой группировкой "Экспресс"", — подчеркнули аналитики Defense Express.

На данный момент масштаб повреждений остается неизвестным. В то же время после атаки беспилотников на территории объекта зафиксировали мощный пожар, что может свидетельствовать о существенных последствиях для работы центра.

Как Россия может ответить на украинские атаки — комментарий эксперта

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан отметил, что удары Сил обороны Украины по логистическим маршрутам, обеспечивающим российскую группировку в оккупированном Крыму, создают для Кремля серьезные трудности. В то же время это поднимает вопрос о возможном масштабном ответе со стороны России.

По его мнению, действия Москвы в значительной степени определяются не только военной целесообразностью, но и стремлением продемонстрировать "ответ" и сохранить имидж силы. Он считает, что Кремль обычно пытается давать символический ответ на украинские удары, избегая шагов, которые могут привести к критическим для него последствиям.

Эксперт также предположил, что наиболее вероятной формой реакции останутся массированные ракетные и дронные атаки, которые Россия уже системно применяет.

"У россиян нет боевой работы. Они — "возмездуны". А Путин — главный российский "возмездун". Россияне пытаются сохранить лицо, а не вести войну. О своем "лице" в России беспокоятся больше, чем о своих действиях. Поэтому, безусловно, Путину придется совершить какой-то "акт мести", — сказал Свитан.

Откуда и какими типами ракет РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Удары по России — последние новости по теме

Напомним, ранее российский милблогер заявил о значительных повреждениях в результате недавних атак на столицу. Он подчеркнул, что удары по Москве обнажают несовершенство системы ПВО и подталкивают к открытой критике властей в информационном пространстве, что усиливает общественную напряженность. Это вызвало волну дискуссий среди пропагандистов.

Отметим, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков дал официальный комментарий относительно оценки работы оборонных систем. По его словам, эффективная работа ПВО подтверждает возможность нейтрализовать часть угроз и позволяет координировать меры по ликвидации последствий атак.

Как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский высказал свою позицию относительно соответствующих контрмер. Президент подчеркнул необходимость расширения ударов по РФ в ответ на постоянные нападения и призвал продолжать наращивать потенциал для поражения важных целей противника.

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Об источнике: Defense Express Defense Express — украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал. Директор — Сергей Згурец.

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