У Путина впервые отреагировали на удары по Москве и пригрозили Украине

На фоне взрывов в Москве пресс-секретарь Путина сообщил об "успешной работе ПВО".

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Песков отреагировал на взрывы в Москве / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

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Песков заявил об "эффективной работе" ПВО РФ во время атак на Москву

В Москве второй день фиксируются атаки БПЛА

Война всё сильнее ощущается внутри РФ

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал масштабную атаку беспилотников на Москву и заявил, что российская система противовоздушной обороны демонстрирует "высокие показатели работы". В то же время он фактически подтвердил намерение России продолжать массированные удары по территории Украины. Об этом сообщили российские СМИ.

По словам Пескова, атаки дронов на российскую столицу продолжаются, однако соответствующие службы занимаются ликвидацией последствий ударов. Он также подчеркнул, что лидер РФ Владимир Путин регулярно получает информацию о ситуации.

видео дня

"Действительно, атаки дронов продолжаются, принимаются соответствующие меры по ликвидации последствий. Системы ПВО демонстрируют высокие показатели работы, несмотря ни на что. Что касается президента, то он получает сводки регулярно, по несколько раз в день и при необходимости в любое время дня и ночи", — сказал он.

Кроме того, Песков подчеркнул, что россияне должны обращать внимание не только на последствия ударов по территории России, но и на результаты российских атак по украинским городам.

"Эти удары будут продолжаться", — цинично заявил пресс-секретарь Кремля.

Атака на Москву 19 июня

Москву второй день подряд атакуют беспилотники. Российские власти сообщают о работе ПВО и сбивании дронов на подлете к столице РФ.

На ситуацию отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко. По его словам, война, которую Владимир Путин развязал против Украины, все сильнее ощущается и на территории самой России.

"Московская стабильность теперь заключается в наличии дронов в небе, поскольку россияне и москвичи выбрали Путина, который привёл войну в их дома", — написал Коваленко в Telegram.

Между тем мэр Москвы Сергей Собянин в течение дня неоднократно сообщал о работе ПВО. В целом, как утверждает мэр Москвы, с начала суток силы противовоздушной обороны якобы уничтожили около 40 дронов, приближавшихся к российской столице.

Смотрите видео новой атаки БПЛА по России:

Как в РФ реагируют на атаки Украины — мнение аналитиков

Аналитики Института изучения войны (ISW) отметили, что в России усиливается критика властей после недавних ударов беспилотников по Москве. Атаки, произошедшие 18 июня, вызвали волну возмущения среди российских военных блогеров и сторонников войны.

В частности, один из так называемых милблогеров признал, что, несмотря на мощную систему ПВО вокруг Москвы, последствия атак оказались ощутимыми. Правда, после резонанса этот пост был удален. В то же время другие военные блогеры призывают власти срочно усилить противовоздушную оборону не только вокруг столицы, но и по всей стране, поскольку война всё больше выходит за пределы приграничных регионов.

Отдельную волну критики вызвала реакция российских государственных СМИ. По словам блогеров, федеральные телеканалы продолжают создавать картину полного контроля над ситуацией, хотя жители Москвы воочию видят последствия атак и работу ПВО

Атака дронов на Москву 18 июня — что известно

Как сообщал Главред, более 180 беспилотников нанесли удар по Москве, что привело к масштабным пожарам и нефтяным дождям. Московский НПЗ в Капотне был основной целью, а атаки также затронули военные объекты в Ростовской области и на временно оккупированных территориях.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что последняя атака включала удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу и вызвала пожары в Капотне и Гуково. По его словам, система ПВО уничтожила более 40 дронов при подлете к столице РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский жестко предупредил, что ответом на удары по Киево-Печерской лавре стала атака на Москву. Он подчеркнул, что такие действия будут продолжаться, пока РФ не прекратит войну.

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О личности: Дмитрий Песков Дмитрий Сергеевич Песков — заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России в Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

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