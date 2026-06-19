Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

У Путина впервые отреагировали на удары по Москве и пригрозили Украине

Руслана Заклинская
19 июня 2026, 15:39обновлено 19 июня, 16:48
google news Подпишитесь
на нас в Google
На фоне взрывов в Москве пресс-секретарь Путина сообщил об "успешной работе ПВО".
У Путина впервые отреагировали на удары по Москве и пригрозили Украине
Песков отреагировал на взрывы в Москве / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главное:

  • Песков заявил об "эффективной работе" ПВО РФ во время атак на Москву
  • В Москве второй день фиксируются атаки БПЛА
  • Война всё сильнее ощущается внутри РФ

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал масштабную атаку беспилотников на Москву и заявил, что российская система противовоздушной обороны демонстрирует "высокие показатели работы". В то же время он фактически подтвердил намерение России продолжать массированные удары по территории Украины. Об этом сообщили российские СМИ.

По словам Пескова, атаки дронов на российскую столицу продолжаются, однако соответствующие службы занимаются ликвидацией последствий ударов. Он также подчеркнул, что лидер РФ Владимир Путин регулярно получает информацию о ситуации.

видео дня

"Действительно, атаки дронов продолжаются, принимаются соответствующие меры по ликвидации последствий. Системы ПВО демонстрируют высокие показатели работы, несмотря ни на что. Что касается президента, то он получает сводки регулярно, по несколько раз в день и при необходимости в любое время дня и ночи", — сказал он.

Кроме того, Песков подчеркнул, что россияне должны обращать внимание не только на последствия ударов по территории России, но и на результаты российских атак по украинским городам.

"Эти удары будут продолжаться", — цинично заявил пресс-секретарь Кремля.

Атака на Москву 19 июня

Москву второй день подряд атакуют беспилотники. Российские власти сообщают о работе ПВО и сбивании дронов на подлете к столице РФ.

На ситуацию отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко. По его словам, война, которую Владимир Путин развязал против Украины, все сильнее ощущается и на территории самой России.

"Московская стабильность теперь заключается в наличии дронов в небе, поскольку россияне и москвичи выбрали Путина, который привёл войну в их дома", — написал Коваленко в Telegram.

Между тем мэр Москвы Сергей Собянин в течение дня неоднократно сообщал о работе ПВО. В целом, как утверждает мэр Москвы, с начала суток силы противовоздушной обороны якобы уничтожили около 40 дронов, приближавшихся к российской столице.

Смотрите видео новой атаки БПЛА по России:

Как в РФ реагируют на атаки Украины — мнение аналитиков

Аналитики Института изучения войны (ISW) отметили, что в России усиливается критика властей после недавних ударов беспилотников по Москве. Атаки, произошедшие 18 июня, вызвали волну возмущения среди российских военных блогеров и сторонников войны.

В частности, один из так называемых милблогеров признал, что, несмотря на мощную систему ПВО вокруг Москвы, последствия атак оказались ощутимыми. Правда, после резонанса этот пост был удален. В то же время другие военные блогеры призывают власти срочно усилить противовоздушную оборону не только вокруг столицы, но и по всей стране, поскольку война всё больше выходит за пределы приграничных регионов.

Отдельную волну критики вызвала реакция российских государственных СМИ. По словам блогеров, федеральные телеканалы продолжают создавать картину полного контроля над ситуацией, хотя жители Москвы воочию видят последствия атак и работу ПВО

Атака дронов на Москву 18 июня — что известно

Как сообщал Главред, более 180 беспилотников нанесли удар по Москве, что привело к масштабным пожарам и нефтяным дождям. Московский НПЗ в Капотне был основной целью, а атаки также затронули военные объекты в Ростовской области и на временно оккупированных территориях.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что последняя атака включала удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу и вызвала пожары в Капотне и Гуково. По его словам, система ПВО уничтожила более 40 дронов при подлете к столице РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский жестко предупредил, что ответом на удары по Киево-Печерской лавре стала атака на Москву. Он подчеркнул, что такие действия будут продолжаться, пока РФ не прекратит войну.

Читайте также:

О личности: Дмитрий Песков

Дмитрий Сергеевич Песков — заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

После вторжения России в Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Москва Дмитрий Песков новости Москвы война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россияне били по гражданским: в Краматорске есть погибшие и много пострадавших

Россияне били по гражданским: в Краматорске есть погибшие и много пострадавших

16:24Регионы
Евро дорожает, а доллар летит вниз: новый курс валют на 22 июня

Евро дорожает, а доллар летит вниз: новый курс валют на 22 июня

16:12Экономика
Будет настоящая жара: регионы разогреет до более +30

Будет настоящая жара: регионы разогреет до более +30

15:51Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Почему розетки в СССР делали значительно выше, чем сейчас: ответ удивит многих

Почему розетки в СССР делали значительно выше, чем сейчас: ответ удивит многих

Почему нельзя оставлять ключ в двери на ночь: эксперты предупредили об опасности

Почему нельзя оставлять ключ в двери на ночь: эксперты предупредили об опасности

Хлеб не зачерствеет неделями: достаточно положить рядом один кухонный предмет

Хлеб не зачерствеет неделями: достаточно положить рядом один кухонный предмет

Белые кухни выходят из тренда: какие цвета активно набирают популярность

Белые кухни выходят из тренда: какие цвета активно набирают популярность

Почему немцы никогда не ополаскивают посуду после мытья: ответ удивит многих

Почему немцы никогда не ополаскивают посуду после мытья: ответ удивит многих

Последние новости

16:55

Кроты сбегут мгновенно: какие природные ароматы навсегда выгонят их из участка

16:54

Монах не садился ни на минуту за 5 лет: что стало с его теломВидео

16:37

"Она умоляла меня": между Трамом и Мелони разгорелся громкий конфликтВидео

16:24

Россияне били по гражданским: в Краматорске есть погибшие и много пострадавшихФото

16:12

Евро дорожает, а доллар летит вниз: новый курс валют на 22 июня

Крым превратится в котел, к концу 2026-го россияне начнут бежать оттуда – СвитанКрым превратится в котел, к концу 2026-го россияне начнут бежать оттуда – Свитан
15:59

Котлеты получатся сочными и без лишнего жира: что нужно добавить в фарш

15:57

В Житомире за государственную измену осудили мужчину: что известно

15:53

Старый сарай превратили в роскошный особняк с секретной комнатой

15:51

Будет настоящая жара: регионы разогреет до более +30

Реклама
15:46

"Не дает заснуть": украинский певец признался, что устроился в школу ради брони

15:39

У Путина впервые отреагировали на удары по Москве и пригрозили УкраинеВидео

15:28

Для "серьезных" мирных переговоров: в Кремле дерзко выдвинули условие Европе

15:22

Чем полить кабачки в июне, чтобы урожай был в разы больше: проверенный способ

15:12

Будет сиять как новая: как отмыть даже самый стойкий нагар со сковороды без химии

15:04

Шестой десяток: "краш" Галкин и его торс снова убили наповал поклонниц

14:54

Трем знакам зодиака звезды обещают самую счастливую неделю года

14:37

Лето 2026 года может стать самым жарким в истории: чем это грозит миру

14:37

Малоизвестное украинское слово "веремия": что оно на самом деле означает

14:33

Партнеры приняли новые решения, а Путин боится: Зеленский рассказал о результатах переговоров

14:32

До 20 лет: в РФ хотят судить Тину Кароль

Реклама
14:31

Секрет логотипа Mercedes-Benz: что на самом деле на нем изображеноВидео

13:58

"Услышьте мой голос": иранскую певицу приговорили к 74 ударам плетьюВидео

13:44

Гороскоп Таро на завтра 20 июня: Тельцам - проверка, Весам - борьба со страхом

13:43

Почти утраченные жемчужины языка: 5 редких украинских слов с красивым звучанием

13:41

В Тернополе могут снизить новый тариф на воду: когда он вступит в силу

13:39

День летнего солнцестояния 2026: что категорически нельзя делать в этот день

13:32

Китайский гороскоп на завтра, 20 июня: Свиньям - успех, Крысам - заботы

13:00

Шквалы, град и грозы: в ближайшее время Украину накроет непогода

12:53

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке пасущейся коровы за 15 с

12:47

В России погибла еще одна звезда КВН: что случилось

12:43

Путин нашел повод для масштабного удара по Украине: какой новый план РФ

12:31

Может ли РФ вновь напасть на Киев, чтобы "спасти" Крым: ответ эксперта

12:30

Превысила скорость ради "крутой фотки": поступок украинки потряс сеть

12:19

Конструктивный формат общения: бизнес положительно отзывается о взаимодействии с Будановым

11:59

"Моя новая эра": экс-участница "ВИА Гры" сообщила о беременности

11:57

Керченский мост заблокируют без подрыва: Свитан раскрыл неожиданный планВидео

11:48

Россия атаковала гражданские судна в Черном море: есть погибший и раненые

11:32

Запреты в праздник 20 июня: что ни в коем случае нельзя делать

11:23

Три знака забудут о проблемах: Луна принесет долгожданную радость

11:12

Впервые за более чем 10 лет: ЕС продлил санкции против России не на 6 месяцев

Реклама
10:56

Что сделать 20 июня, чтобы решить финансовые проблемы: какой церковный праздник

10:55

Собрали 11 тысяч военных: россияне готовятся к наступлению на важный город

10:31

РФ готовит сверхмощный обстрел, под ударом может оказаться крупный ТРЦ: названы сроки

10:10

Трамп кардинально поменял свое отношение к Украине: Макрон раскрыл детали

10:08

Чего боится Путин и когда возможен конец войны: основные заявления Зеленского из Брюсселя

09:57

Певица, не раз попадавшая в ДТП, повторно получила водительские права

09:05

"Люди спрашивают": жена Брюса Уиллиса рассказала о состоянии постоянного траура

08:51

Оккупанты обстреляли сами себя - ракета влетела в НПЗ: новые детали атаки по МосквеВидео

08:31

Удар по Москве разозлил даже пропагандистов: почему они обвиняют Кремль во лжи

08:26

Невзлин объяснил, почему меморандум с Ираном может дорого стоить Трампумнение

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять