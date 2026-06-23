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Стихия накроет полстраны: синоптики предупредили о грозах, граде и шквалах

Анна Ярославская
23 июня 2026, 08:57
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В ряде регионов объявлен желтый уровень опасности.
Погода, дождь
Штормовая непогода в Украине 23 июня ударит по южным и западным областям / Фото: УНИАН

Кратко:

  • Непогода со шквалами до 20 м/с ударит по большинству областей
  • Воздух на юге и в центре страны прогреется до максимальных 32°
  • В столице днем удержится комфортная температура в пределах 26–28°

Во вторник, 23 июня, ряд областей Украины накроет непогода. Синоптики предупредили украинцев об опасных и стихийных явлениях.

Как сообщили в Украинском гидрометцентре, днем 23 июня в южной части, большинстве западных и центральных областей прогнозируются грозы. В отдельных районах — град и шквалы 15-20 м/с.

видео дня

Из-за ухудшения погодных условий объявлен I уровень опасности (желтый).

"Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта", - говорится в сообщении.

Объявлен первый уровень опасности
Объявлен первый уровень опасности / meteo.gov.ua

Погода на сегодня

23 июня в Украине будет облачно с прояснениями, свидетельствует прогноз погоды.

Днем в Украине, кроме севера и северо-востока, ожидаются умеренные кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

В Закарпатье и Прикарпатье местами значительные дожди.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 27-32°, в западных и северных областях 23-28°.

Погода в Украине 23 июня 2026
Погода в Украине 23 июня 2026 / facebook.com/UkrHMC

Погода в Киеве и области 23 июня

Во вторник на территории Киевской области и Киева будет облачно с прояснениями. Днем - ​​без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура по области днем ​​23-28°, в Киеве днем ​​26-28°.

Холодный фронт накроет Украину

Как писал Главред, синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что 23 июня через территорию Украины пройдет холодный атмосферный фронт. В большинстве областей ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами возможны шквалы.

Температура воздуха будет колебаться в пределах +24…+29 градусов, а на юге и юго-востоке будет жарче — +27…+32 градуса.

Для сравнения: в большинстве стран Западной Европы завтра будет настоящая жара: +32…+39 градусов, местами до +40…+42, отмечает Диденко.

Напомним, в 2026 году сформируется одна из самых мощных моделей Эль-Ниньо за всю историю наблюдений. Эксперты прогнозируют экстремальную жару практически по всей планете. Летом 2026 года средняя глобальная температура воздуха может вырасти на целых 3°C. Температура выше нормы ожидает нас "практически во всех уголках земного шара".

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Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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