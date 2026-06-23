Стихия накроет полстраны: синоптики предупредили о грозах, граде и шквалах

Кратко:
- Непогода со шквалами до 20 м/с ударит по большинству областей
- Воздух на юге и в центре страны прогреется до максимальных 32°
- В столице днем удержится комфортная температура в пределах 26–28°
Во вторник, 23 июня, ряд областей Украины накроет непогода. Синоптики предупредили украинцев об опасных и стихийных явлениях.
Как сообщили в Украинском гидрометцентре, днем 23 июня в южной части, большинстве западных и центральных областей прогнозируются грозы. В отдельных районах — град и шквалы 15-20 м/с.
Из-за ухудшения погодных условий объявлен I уровень опасности (желтый).
"Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта", - говорится в сообщении.
Погода на сегодня
23 июня в Украине будет облачно с прояснениями, свидетельствует прогноз погоды.
Днем в Украине, кроме севера и северо-востока, ожидаются умеренные кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.
В Закарпатье и Прикарпатье местами значительные дожди.
Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 27-32°, в западных и северных областях 23-28°.
Погода в Киеве и области 23 июня
Во вторник на территории Киевской области и Киева будет облачно с прояснениями. Днем - без осадков.
Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.
Температура по области днем 23-28°, в Киеве днем 26-28°.
Холодный фронт накроет Украину
Как писал Главред, синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что 23 июня через территорию Украины пройдет холодный атмосферный фронт. В большинстве областей ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами возможны шквалы.
Температура воздуха будет колебаться в пределах +24…+29 градусов, а на юге и юго-востоке будет жарче — +27…+32 градуса.
Для сравнения: в большинстве стран Западной Европы завтра будет настоящая жара: +32…+39 градусов, местами до +40…+42, отмечает Диденко.
Напомним, в 2026 году сформируется одна из самых мощных моделей Эль-Ниньо за всю историю наблюдений. Эксперты прогнозируют экстремальную жару практически по всей планете. Летом 2026 года средняя глобальная температура воздуха может вырасти на целых 3°C. Температура выше нормы ожидает нас "практически во всех уголках земного шара".
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Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
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