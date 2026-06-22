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Холодный фронт накроет Украину: где ударят дожди с грозами и шквалами

Инна Ковенько
22 июня 2026, 15:04
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В большинстве областей Украины ожидаются грозовые дожди и шквалы.
Холодный фронт накроет Украину: где ударят дожди с грозами и шквалами
Погода в Украине 23 июня / Фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какая будет погода в Украине 23 июня
  • В каких регионах ожидаются дожди и грозы
  • Какая погода будет в Киеве

Во вторник, 23 июня, через территорию Украины пройдет холодный атмосферный фронт. В большинстве областей ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами возможны шквалы. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

В северных регионах, а также на Волыни и в Ровенской области днем во вторник осадки прекратятся, небо прояснится. Температура воздуха будет колебаться в пределах +24…+29 градусов, а на юге и юго-востоке будет жарче — +27…+32 градуса.

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Для сравнения: в большинстве стран Западной Европы завтра будет настоящая жара: +32…+39 градусов, местами до +40…+42, отмечает Диденко.

Погода в Киеве

В столице еще сегодня и в ближайшую ночь пройдут дождь с грозой. Завтра днем осадков не предвидится.

"Похоже, что в ближайшей перспективе сегодня в Киеве будет жарче всего, до +30 градусов, а уже завтра, в тылу холодного атмосферного фронта, ожидаются более комфортные +27 градусов", — резюмировала Диденко.

Наталия Диденко инфографика
Наталия Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине — последние новости

Как ранее писал Главред, погода в Украине с 22 по 28 июня будет переменчивой с комфортными летними температурами. Периодически из-за прохождения атмосферных фронтов возможны кратковременные дожди, местами грозы и порывистый ветер.

Ранее синоптик Наталья Диденко предупреждала, что циклон Sabina в конце июня принесет в Украину грозы и град. Особенно сложная погода ожидается в западных и северных областях, где прошли интенсивные осадки.

Погода в конце июня характеризуется контрастами: на юге и юго-востоке температура достигнет +26 градусов, тогда как на западе пройдут дожди с грозами. В то же время в южных областях будет тепло и относительно сухо.

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О персонаже: Наталья Диденко

Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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